香港華仁書院校長陳偉倫不以培育狀元為目標　不倒模學生冀成君子

香港華仁書院是傳統男校，歷年來傑出校友眾多，涵蓋政界、商界、法律界、醫學界、演藝界等各個領域。校長陳偉倫上任6年，是首位非華仁教師升任校長，他坦言初接任時確帶點忐忑，但一直秉承學校宗旨為原則，以「君子」稱呼學生，期望他們可終生追求品格，成為一個有責任感、並具備仁愛之心的社會棟樑，陳校長強調︰「我唔會以培養狀元為目標，亦不應倒模教育學生。」



香港華仁書院適逢105周年校慶，展出創辦人徐仁壽先生的日誌手本記錄，彌足珍貴。（廖雁雄攝）

創校105年將全面升級校舍 倡學生專注追求自我夢想

港華位於灣仔的校舍由1955年沿用至今，適逢今年踏入105年校慶，校內多處正進行擴建及維修。新學年會增添創新教育、STEM教育及學生資源中心，同時劍撃館、健身室及小型足球場會相繼落成，課室亦會全面升級成互動學習空間。

香港華仁書院於1919年由徐仁壽創辦，最初名為華仁書院，是本港第一所由華人創辦的英文中學。外界常說華仁給予學生很大的自由度，陳偉倫校長解釋，所說的其實是「內在自由」，並非讓學生隨心所欲做任何事，希望他們專注自己的追求，不易被外界因素影響，要達成這種自由，必須源於對自我的認識及控制能力。

陳偉倫校長（右三）期望學生擁有「內在自由」，專注自己的追求，不易被外界因素影響。（廖雁雄攝）

不以培育狀元為目標 尊重學生志向發展自我

「好多家長成日話想子女考DSE拎到5星星，成績只係過程一部分，而非最終目標。」陳偉倫校長指學術學習固然重要，但學生如何在學習和生活中找到自己的道路，才是他們的人生。他以舊生陳晉一為例，他中五時決定成為全職足球員，父母及學校當時均十分支持，因成為運動員除了天份，其次就是時機，「5星星」對當時一心想做運動員的陳晉一來說，意義不大。現時陳晉一是港隊成員，效力中超聯賽球隊上海申花。

陳校長與華仁創辦人徐仁壽有一共通之處，二人同是聖若瑟書院的舊生。陳很感恩有機會為華仁服務，亦很珍惜這個機會，故他入職前已熟讀學校歷史，但最意想不到的是履新後接到許多相識多年的朋友，紛紛發訊息告訴他自己是華仁的舊生，那種聯繫微妙而令人感動，陳確信是天主的帶領。

「我唔能夠同徐先生的功勞及地位相提並論，但每間學校都有自己的理念同傳統，我好希望可以保持華仁辦學的初心。」陳校長補充，現今是人工智能的時代，故更加要為學生創造條件發展自我，人不是機器，不可能千篇一律。

陳偉倫校長是聖若瑟書院的舊生，他很感恩有機會為華仁服務，亦很珍惜這個機會，確信是天主的帶領。（廖雁雄攝）

學生如朋友互相尊重 冀走入人群不單純為學術

從事教育20多年，陳偉倫校長先後在直資、國際學校、非傳統的藝術學校任職。他自言與學生保持溝通的良方是共同話題。「不論足球、田徑、游水我都可以同佢哋講一餐，有時間甚至會同佢哋一齊踢波，最理想是做到『Friendly but not friends』，當中的界線要拿捏得宜都不容易。」他認為，人與人之間最重要是尊重，但學生不能沒有自己的思想，永遠被別人的意見帶著走，在關鍵時刻亦要勇於發表自己的看法，透過不斷的反思，從而找到自己的追求方向。

香港華仁書院每年均收到近500份自行收生申請，陳校長指沒有既定的收生標準，反而希望每名學生都有不同特質，又提醒家長不要只看成績，應著重讀書過程，所以華仁不會按成績編班，期望透過同儕間的氛圍，互相學習。

陳偉倫校長認為與學生最理想是做到『Friendly but not friends』。（廖雁雄攝）

陳校長認為，基本學術成績不可或缺，但重要是讓學生增加經歷，找出自己志向、興趣，秉承拉丁文校訓「In hoc signo vinces」（中譯「以此徽號，汝可得勝」），戰勝自己，而非無目標的催谷及追趕。「我希望華仁的畢業生都可以成為『Men for and with others』，具同理心，謙遜及懂得感恩，不要只追求學術或單一才能，應時刻抱持探索的精神。」

培育兒子成家中IT主管 專欄作家推「華仁仔」是好老公

陳偉倫校長育有一子一女，長女已升讀大學，兒子則讀中一。談及為人父親的心得，他指兒子年紀雖小，但對電腦方面滿有興趣，全家上下所有有關電腦的問題都由他解決及處理，儼如「IT主管」。他相信教育的法門是先發掘年輕人的興趣，當他們有好奇心就會自發學習，適當時候再提供機會，讓他們有滿足感，不用脅迫。

訪問期間，陳校長提到曾有專欄作家撰文指「華仁仔」是好老公人選，他說學校常教導學生要慷慨，要貼地，不要事事以自己為先，可能因此讓人覺得有「好老公」的特質。「港華嘅學生出去比賽，無論贏輸都好投入，佢哋可以叫得大聲過贏咗嗰隊，好好笑！」以謙卑的心態享受每一個經歷、每一個機會，相信這份純粹，就是香港華仁書院的核心精神與文化。