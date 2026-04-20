方國珊議員主持校園國安講座 籲同學從日常小事做起體現國家安全
為了讓國家安全意識紮根校園，《香港01》於「全民國家安全教育日」前夕，邀請到立法會議員、西貢區議員方國珊到佛教志蓮小學，為一眾師生主持「國家安全教育講座」。方議員身兼國家安全教育地區導師及香港青少年制服團體榮譽少校，她透過貼近生活的實例與生動的互動問答，深入淺出地講解何謂國家安全。
從生活細節出發 國家安全並非遙不可及
講座伊始，方議員並非以艱澀的法律條文作開場白，而是詢問在場同學：「大家今天早餐吃了什麼？」來引導思考，要同學想想每天都能輕鬆享用營養早餐，不用擔心沒飯吃的背後原因。
方議員隨即解釋，原來日常充足的糧食供應、穩定的物價，以至商店內琳瑯滿目的文具、零食與玩具，這一切並非偶然，而是有賴國家安全受到保障，經濟社會才能持續發展，確保物資供應充足且價格穩定。
憲制責任與禮儀 認識國家與香港的關係
方議員之後進一步說明中央與香港特別行政區的關係。她引用《基本法》第一條及第十二條，指出「香港特別行政區是中華人民共和國不可分離的部分」，且是「享有高度自治權的地方行政區域，直轄於中央人民政府」。
為加深學生的印象，方議員向同學展示了2026年1月1日第八屆立法會議員宣誓儀式的畫面，向同學講解會場中掛設的國旗、國徽、區旗及區徽。同時，她提醒同學，參與或出席升旗儀式時，必須展現應有的禮儀，包括面向國旗肅立、向國旗行注目禮或以適當方式表達敬意，以及絕不做出損害國旗尊嚴的行為。
全方位安全觀 解讀二十個重點領域
方國珊議員再補充，「國家安全」是指國家處於「沒有危險」的狀態，既沒有外部的威脅和侵害，也沒有內部的混亂和疾患。她歸納了國家安全的三個核心目標，第一是國家主權與領土完整，不讓祖國的土地、領海、領空受到侵犯；其次是保障人民福祉，讓大家的生活、學習、工作環境安全穩定；最後是經濟社會可持續發展，確保國家的經濟、科技、文化等領域順利發展。
講座的核心部分，方議員詳細介紹了「國家安全20個重點領域」，她利用生動的圖示，從傳統的政治安全、軍事安全、國土安全，延伸到與現代生活息息相關的非傳統安全領域。
針對同學平時使用電腦、平板上網的習慣，方議員特別強調網絡安全的重要性，她提醒要防範網絡詐騙、侵害個人私隱及黑客攻擊等威脅。又即場傳授「網上自保三招」，一是不隨便點擊手機簡訊中的連結、二是上網時注意保護個人資料，最後是定期更改密碼，以免被騙。
文化及生態安全 守護共同的家園
方議員其後談及文化安全，強調中華文化關係到國家穩定與民族團結，鼓勵同學要有文化自信，努力學習、傳承並宣傳中華傳統文化。如春節、元宵、中秋是中國重要的傳統節日；詩詞、戲曲、書法、舞龍、中醫藥，以及在香港一脈相承的粵劇、舞獅等，都是中華文化的具體形式和載體，需要用心守護。
生態安全方面，方議員引用「國寶」大熊貓作例子，指大熊貓是中國國家一級保護野生動物，分布於四川、陝西和甘肅三個省份的竹林，目前僅存的野生大熊貓有約1,900隻。由於大熊貓的棲息地因人類活動而被分割，令牠們難以遷往其他竹林尋找食物或交配，加上牠們的繁殖期十分短暫，所以大熊貓的保育工作更加困難。
面對河流污染及海洋垃圾帶來的環境威脅，守護生態安全的工作已是刻不容緩。她呼籲同學要在日常生活中保護環境，如不亂拋垃圾、減少製造垃圾、同時要注意低碳綠色出行、不隨意捕殺或破壞野生動植物，為生態安全出一分力。
國家是香港居民強大後盾 勉勵學生日常小事做起
講座尾聲，方議員總結維護國家安全的具體行動，她提醒同學要遵守憲法、基本法和國家安全有關規定；其次是遵守公共安全，如交通規則、校園安全規定，不參與危險行為；還要愛護國家資源與環境、多了解國家發展，包括認識國家歷史、文化、科技和發展成就；最後是學習國家安全相關知識。
方議員又特別向師生介紹了領事保護的概念。她指祖國是香港的堅強後盾，國家外交部駐港特派員公署及駐外使領館，時刻支援在外的香港居民。最後更勉勵佛教志蓮小學的同學，愛惜糧食不浪費、不隨意發布個人資訊、愛護校園花草，從日常小事體現維護國家安全。
目前教育局透過優質教育基金推出「我的行動承諾」加強版撥款計劃及「我的行動承諾」加強版撥款計劃（第二階段），中、小學（包括特殊學校）可申請一次最多30萬元撥款，用於國民教育和國安教育，媒體資訊素養教育，及/或促進學生身心健康，資助項目包括學生講座/工作坊、參觀、體驗活動、教師工作坊、購買或製作教材等。若希望了解申請撥款詳情，參閱此文章。
《香港01》能因應中/小學的不同需要，推出媒體和資訊素養，以及國民教育和國家安全教育的支援，形式不限，包括學生、家長或教師講座/工作坊、校本專業支援、教育資源庫、到訪《香港01》或其他主題式的體驗活動等。
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