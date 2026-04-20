方國珊議員主持校園國安講座　籲同學從日常小事做起體現國家安全

為了讓國家安全意識紮根校園，《香港01》於「全民國家安全教育日」前夕，邀請到立法會議員、西貢區議員方國珊到佛教志蓮小學，為一眾師生主持「國家安全教育講座」。方議員身兼國家安全教育地區導師及香港青少年制服團體榮譽少校，她透過貼近生活的實例與生動的互動問答，深入淺出地講解何謂國家安全。



方國珊議員身兼國家安全教育地區導師及香港青少年制服團體榮譽少校，她透過貼近生活的實例與生動的互動問答，深入淺出地講解何謂國家安全。（夏家朗攝）

從生活細節出發 國家安全並非遙不可及

講座伊始，方議員並非以艱澀的法律條文作開場白，而是詢問在場同學：「大家今天早餐吃了什麼？」來引導思考，要同學想想每天都能輕鬆享用營養早餐，不用擔心沒飯吃的背後原因。

方議員隨即解釋，原來日常充足的糧食供應、穩定的物價，以至商店內琳瑯滿目的文具、零食與玩具，這一切並非偶然，而是有賴國家安全受到保障，經濟社會才能持續發展，確保物資供應充足且價格穩定。

方議員詢問在場同學：「大家今天早餐吃了什麼？」來引導思考，要同學想想每天都能輕鬆享用營養早餐，不用擔心沒飯吃的背後原因。（夏家朗攝）

憲制責任與禮儀 認識國家與香港的關係

方議員之後進一步說明中央與香港特別行政區的關係。她引用《基本法》第一條及第十二條，指出「香港特別行政區是中華人民共和國不可分離的部分」，且是「享有高度自治權的地方行政區域，直轄於中央人民政府」。

為加深學生的印象，方議員向同學展示了2026年1月1日第八屆立法會議員宣誓儀式的畫面，向同學講解會場中掛設的國旗、國徽、區旗及區徽。同時，她提醒同學，參與或出席升旗儀式時，必須展現應有的禮儀，包括面向國旗肅立、向國旗行注目禮或以適當方式表達敬意，以及絕不做出損害國旗尊嚴的行為。

全方位安全觀 解讀二十個重點領域

方國珊議員再補充，「國家安全」是指國家處於「沒有危險」的狀態，既沒有外部的威脅和侵害，也沒有內部的混亂和疾患。她歸納了國家安全的三個核心目標，第一是國家主權與領土完整，不讓祖國的土地、領海、領空受到侵犯；其次是保障人民福祉，讓大家的生活、學習、工作環境安全穩定；最後是經濟社會可持續發展，確保國家的經濟、科技、文化等領域順利發展。

方國珊議員不時向在場同學發問增加互動，學生都踴躍舉手回答，氣氛熱烈。（夏家朗攝）

講座的核心部分，方議員詳細介紹了「國家安全20個重點領域」，她利用生動的圖示，從傳統的政治安全、軍事安全、國土安全，延伸到與現代生活息息相關的非傳統安全領域。

針對同學平時使用電腦、平板上網的習慣，方議員特別強調網絡安全的重要性，她提醒要防範網絡詐騙、侵害個人私隱及黑客攻擊等威脅。又即場傳授「網上自保三招」，一是不隨便點擊手機簡訊中的連結、二是上網時注意保護個人資料，最後是定期更改密碼，以免被騙。

文化及生態安全 守護共同的家園

方議員其後談及文化安全，強調中華文化關係到國家穩定與民族團結，鼓勵同學要有文化自信，努力學習、傳承並宣傳中華傳統文化。如春節、元宵、中秋是中國重要的傳統節日；詩詞、戲曲、書法、舞龍、中醫藥，以及在香港一脈相承的粵劇、舞獅等，都是中華文化的具體形式和載體，需要用心守護。

生態安全方面，方議員引用「國寶」大熊貓作例子，指大熊貓是中國國家一級保護野生動物，分布於四川、陝西和甘肅三個省份的竹林，目前僅存的野生大熊貓有約1,900隻。由於大熊貓的棲息地因人類活動而被分割，令牠們難以遷往其他竹林尋找食物或交配，加上牠們的繁殖期十分短暫，所以大熊貓的保育工作更加困難。

方議員談到文化安全，強調中華文化是關係到國家穩定與民族團結，鼓勵同學要有文化自信，努力學習、傳承並宣傳中華傳統文化。（夏家朗攝）

面對河流污染及海洋垃圾帶來的環境威脅，守護生態安全的工作已是刻不容緩。她呼籲同學要在日常生活中保護環境，如不亂拋垃圾、減少製造垃圾、同時要注意低碳綠色出行、不隨意捕殺或破壞野生動植物，為生態安全出一分力。

國家是香港居民強大後盾 勉勵學生日常小事做起

講座尾聲，方議員總結維護國家安全的具體行動，她提醒同學要遵守憲法、基本法和國家安全有關規定；其次是遵守公共安全，如交通規則、校園安全規定，不參與危險行為；還要愛護國家資源與環境、多了解國家發展，包括認識國家歷史、文化、科技和發展成就；最後是學習國家安全相關知識。

方議員提醒同學要遵守憲法、基本法和國家安全有關規定，勉勵佛教志蓮小學的同學藉日常小事維護國家安全。（夏家朗攝）

方議員又特別向師生介紹了領事保護的概念。她指祖國是香港的堅強後盾，國家外交部駐港特派員公署及駐外使領館，時刻支援在外的香港居民。最後更勉勵佛教志蓮小學的同學，愛惜糧食不浪費、不隨意發布個人資訊、愛護校園花草，從日常小事體現維護國家安全。

立法會議員方國珊（右）與佛教志蓮小學校長羅金源（左）於講座完成時合照留念。（夏家朗攝）

目前教育局透過優質教育基金推出「我的行動承諾」加強版撥款計劃及「我的行動承諾」加強版撥款計劃（第二階段），中、小學（包括特殊學校）可申請一次最多30萬元撥款，用於國民教育和國安教育，媒體資訊素養教育，及/或促進學生身心健康，資助項目包括學生講座/工作坊、參觀、體驗活動、教師工作坊、購買或製作教材等。若希望了解申請撥款詳情，參閱此文章。

《香港01》能因應中/小學的不同需要，推出媒體和資訊素養，以及國民教育和國家安全教育的支援，形式不限，包括學生、家長或教師講座/工作坊、校本專業支援、教育資源庫、到訪《香港01》或其他主題式的體驗活動等。

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