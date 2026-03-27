《香港01》國民教育講座　菁英會黃麗芳剖析大灣區升學與就業機遇

隨着《粵港澳大灣區發展規劃綱要》的推行，越來越多香港學生把目光投向大灣區內地升學機遇。《香港01》早前邀請到香港菁英會副主席黃麗芳博士為黃埔宣道小學主持講座，分享大灣區升學、就業及發展概況，以增加家長和學生對大灣區發展的了解。



黃麗芳博士除是菁英會副主席外，亦是港區婦聯代表聯誼會副秘書長、廣東省婦聯執委、香港教育城資源發展顧問；近年致力推廣大灣區發展機遇，同時是大灣區5G產業聯盟副主席兼董事。

完整產業鏈 造就多元發展

粵港澳大灣區9+2城市數據地圖。

黃麗芳首先簡介粵港澳大灣區，提到大灣區由「9+2」個城市組成，其中的「9」是指9個 廣東省城市，包括廣州、深圳、珠海、佛山、惠州、東莞、中山、江門和肇慶，「2」則是香港特別行政區及澳門特別行政區。她指出，大灣區是國家開放程度最高、經濟活力最強的區域之一，在中央多項政策支持下，正朝世界級城市群目標邁進。

黃亦提到，自改革開放以來，粵港澳大灣區血脈相連，許多港人在廣東各地投資設廠，從深圳的科技研發、東莞的先進製造，到香港的高端服務業，使大灣區形成了獨特的產業鏈及融合的價值鏈。

多所內地大學具國際認受性 學科選擇多樣

香港在大灣區的角色。

談到香港在大灣區下的角色，黃麗芳形容香港既是內地企業走向國際的跳板，也是海外人才進入灣區的門戶，認為學生應建立香港根基和灣區視野，以增加未來在職場上的競爭力。

黃麗芳鼓勵學生積極考慮前往大灣區讀大學，並向學生介紹大灣區內地升學機遇。她指出，灣區內匯聚多所具國際認受性的高水平學府，例如中山大學及暨南大學，不僅學術實力雄厚，專業選擇亦相當多元。現時參與文憑試內地升學計劃的院校已多達165所，學科覆蓋面廣，整體學費與生活成本相對合理，加上港生可申請多項獎學金及資助，整體經濟負擔更具優勢。

深圳市。（資料圖片）

內地升學有助建立人脈網絡

她續指，在內地升學有助學生及早建立覆蓋全國的人脈網絡，為未來就業或創業奠定基礎。與此同時，大灣區與香港在文化與地理上緊密相連，學生既能藉此拓闊視野、融入國家發展大局，又可維持與香港的緊密聯繫。

最後，黃麗芳介紹了大灣區青年在不同城市的就業發展機遇，當中互聯網人才需求量穩定並保持在高水平，而IT產業、電子商務、倉儲物流和人才資源服務及企業服務業等職位需求迅速增長，不少企業對銷售顧問崗位需求增加。她認為香港學生不論在升學還是就業，都應提早了解政策及積極部署，為未來發展做好準備。

目前教育局透過優質教育基金推出「我的行動承諾」加強版撥款計劃及「我的行動承諾」加強版撥款計劃（第二階段），中、小學（包括特殊學校）可申請一次最多30萬元撥款，用於國民教育和國安教育，媒體資訊素養教育，及/或促進學生身心健康，資助項目包括學生講座/工作坊、參觀、體驗活動、教師工作坊、購買或製作教材等。若希望了解申請撥款詳情，參閱此文章。

《香港01》能因應中/小學的不同需要，推出媒體和資訊素養，以及國民教育和國家安全教育的支援，形式不限，包括學生、家長或教師講座/工作坊、校本專業支援、教育資源庫、到訪《香港01》或其他主題式的體驗活動等。

如對計劃有任何查詢，歡迎聯絡香港01有限公司代表黃先生：

電郵：education@hk01.com （標題註明 『媒體資訊素養活動』）

WhatsApp：35828747

電話：35828747