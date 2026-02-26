《香港01》「靜觀星球」以 AI 與臨床數據實踐數位心理健康療法

隨着學童精神健康議題備受關注，本地教育科技界正嘗試以「數位干預（Digital Intervention）」技術突破傳統輔導的限制 。由《香港01》旗下「01教育」及「01親子」聯同教育科技公司 Re:learn 研發的情緒教育 App「靜觀星球」，憑藉結合 AI 分析、遊戲化機制及實證科學的設計，在 2024 至 2025 年間多次進駐「維也納虛擬技術世界博覽會」及「世界 XR 產業博覽會」，向全球展示 GameTech 在心理健康領域的應用潛力 。



「靜觀星球」遊戲場景之一的「AI 神樹」展現了 AI 在情感支援上的深度應用 。

AI 情感建模：NLP 數位樹洞量化心理趨勢

程式核心功能「AI 神樹」（神樹伯伯）展現了 AI 在情感支援上的深度應用 。系統透過 NLP（自然語言處理） 技術分析用家的心情記錄，不論學童輸入文字或選擇情緒表情符號，AI 都能識別其中的情感語義，並根據其情緒狀態量身訂製回應，以數位「御守」的形式提供即時的情感支持與激勵 。此外，系統設有完善的校方數據分析後台，在保障私隱的前提下，將學生的整體情緒趨勢進行匿名化處理 。教師能從中監測如焦慮或抑鬱自評問卷的平均分以及整體的困擾類別趨勢，協助校方針對不同級別的需求，進行更精準且具數據支撐的後續跟進 。

「靜觀星球」由城市大學正向教育研究室提供正向教育理論指導，並由神經科學專家顧問負責神經科學及靜觀身心內容。

六週轉變腦部功能網絡

「靜觀星球」由城市大學正向教育研究室提供正向教育理論指導，並由神經科學專家顧問負責神經科學及靜觀身心內容，從教育心理與腦科學雙重角度確保專業性。而根據與城大社會及行為科學系研究生團隊合作的6週實證研究顯示，學童持續使用後，日常生活興趣顯著提升了26%，感到情緒開朗的比例增加22%，而感到不開心、抑鬱或因擔憂而失眠的指標則分別大幅下降21%與18%。

WebAR 技術 打破裝置限制實現虛實整合

在技術架構上，「靜觀星球」特別針對現時校園普遍推行的「自攜裝置」（BYOD）政策，採用了 WebAR（網頁擴增實境）技術，讓用家無需額外下載龐大的應用程式安裝包，只需掃描實體桌遊卡牌即可透過瀏覽器觸發3D互動動畫。這種線上線下融合的設計不僅大幅降低了校園部署的技術門檻，更透過每張卡牌附帶的二維碼，將實體桌遊與手機遊戲進度連動，解鎖特殊精靈、建築道具及隱藏關卡，將抽象的靜觀技巧轉化為生動且具備高度回饋感的感官體驗。

用家無需額外下載龐大的應用程式安裝包，只需掃描實體桌遊卡牌即可透過瀏覽器觸發3D互動動畫 。

