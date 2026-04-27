《香港01》中華文化學生講座　港隊武術運動員楊千締分享體育生涯

中華武術博大精深，它不僅是一項體育運動，更是中國傳統文化的象徵。為了讓學生更深入了解中華傳統文化與武術的奧秘，《香港01》早前邀請得香港武術隊代表楊千締，到佛教茂峰法師紀念中學介紹中國武術，以及分享運動員生涯的點滴。



香港武術隊代表楊千締到佛教茂峰法師紀念中學介紹中國武術。

楊千締是本港傑出的武術運動員，在多項國際大賽中屢獲殊榮 ，當中包括在2025世界傳統武術錦標賽，包攬了楊式太極拳和楊式太極劍金牌，以及在2024年第四屆太極拳錦標賽中，奪得楊式太極拳及陳式太極拳金牌 。此外，她亦在2023年世界傳統武術錦標賽中奪得楊式太極拳銀牌及42式太極劍銀牌 ，並曾在2022年世界盃大學生搏擊運動會中斬獲自選太極劍金牌及自選太極拳銀牌 。

楊千締首先向同學分享自己如何踏上運動員之路，她稱自己13歲起習武，在學習武術之前是先接觸藝術體操，後來在機緣巧合下踏上習武之路。

之後她深入淺出地向學生講解武術的深層內涵與小知識 ，指出「武」字其實是由「止」和「戈」二字組成 ，意思是「以武禁暴」、「止息干戈」 ，強調真正的武術是為了制止暴力，而非製造傷害 。「止」與「戈」是武術的內核，而「德」則是習武之人的操守底線 。

親身示範抱拳禮 指武術有助磨煉意志

隨後楊千締更即席示範了抱拳禮 。她說，抱拳禮是武術界的標準禮儀，其核心為左掌右拳相抱於胸前，體現出以武會友、崇德尚禮的精神 。談及武術對個人身心健康的發展，楊認為習武不僅能傳承尚武精神、增強體魄及磨煉意志 ，更能透過套路練習提高身體的協調性、靈敏性、速度與耐力 。她強調，習練不同類別的武術套路具備強身健體、自衛防身、養生及舒緩壓力等多重價值 。而通過參加比賽和表演，更可以互相交流技術、結交志同道合的武術朋友。

憶運動生涯最大困難 感悟勿再「死頂」上場

談到運動員生涯遇到最大的困難，楊千締回憶起在一個亞洲大學生運動會比賽舉行前一星期受傷，她接受治療後靠吃止痛藥堅持上場比賽，但比賽過後她明白到下次有類似的情況切勿再「死頂」參賽。被問到成為運動員對其人生有何影響，楊千締稱運動教會她人生要不斷作出嘗試，才可以慢慢接近自己想追求的東西，「唔係睇到有希望先做，係做咗先有希望。」。

楊千締向學生介紹了現代競技武術是傳統與現代的融合。

介紹現代競技武術 展現傳統與現代融合

最後，楊千締向學生介紹了現代競技武術是傳統與現代的融合 。她說，武術套路將傳統招式編排成固定套路，比賽側重於演練水平與動作難度，極具觀賞性 。競技武術講求「外練手、眼、身；內練精、氣、神」 ，項目主要分為個人項目（如長拳、南拳、太極拳及各類兵器） 、兩人或以上的對練項目 ，以及六人或以上的集體項目 。她又講解了武術規定器械的標準，讓學生更全面了解國際賽制。

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