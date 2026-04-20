馬會AI教育計劃親子工作坊　打破家長三大疑慮　推動親子同行共學

隨着人工智能（AI）不斷發展，AI將成為本港未來發展的核心產業，並逐步融入學生的學習過程。為了裝備中小學生的 AI 應用技能並提升相關素養，香港賽馬會透過其慈善信託基金策劃及捐助逾2.55億元，與中文大學聯合推出「賽馬會人工智能教育」計劃。



計劃早前為馬鞍山區的九龍城浸信會禧年小學舉辦親子工作坊，嘗試打破家長對AI的三大疑慮，同時推動「親子共學」，讓科技不再只是學習工具，更成為連結親子關係，陪伴子女成長的媒介。



「賽馬會人工智能教育」計劃舉辦親子工作坊。

親子共同學習善用AI 解決日常學習困難

工作坊以中、英、數三大核心學科為切入點，設計一系列貼近日常學習需要的AI應用情境。在中文學習部分，導師示範如何透過AI引導學生進行分段寫作，由最初直接索取答案的低層次應用，逐步過渡至由AI扮演中文老師，指導寫作技巧與分段，最終達至由AI 輔助構思，將其視為學習過程。

英文學習環節則利用AI即時生成圖像單字卡，將生字、拼音與圖像結合，讓學生以更具體方式記憶詞彙。數學部分則聚焦於「小步子教學」，透過AI將複雜題目拆解為多個簡單步驟，讓家長即使未能即時掌握題目，也能陪伴子女逐步理解解題邏輯。

家長一邊操作一邊與子女討論題目，讓學習過程不再只是「做功課」，而是共同探索。

導師：AI應成為學習思維「放大器」和「輔助者」

工作坊另一重點，是強調AI並非「替代品」，而是思維「放大器」和「輔助者」。透過實際操作，家長逐漸理解，若運用得當，AI不但不會削弱思考能力，反而能引導學生深化理解，提升學習動機。導師亦指出，在子女成長路上家長的陪伴相當重要，期望工作坊為家長製造機會與子女一同經歷和學習，日後亦可以陪伴子女善用AI學習。

計劃總監賴錫章：重點培育學生AI素養與道德觀

賽馬會人工智能教育計劃總監賴錫章接受訪問時表示，整個計劃的核心並非單純教授技術，而是培育學生的AI素養與道德觀。他強調，未來教育不僅要求學生懂得使用工具，更要懂得判斷何時使用、如何使用，以及在使用過程中保持正確價值觀。他以飛機作比喻，形容AI如同副駕駛，不斷提供數據與支援，但真正掌握方向的始終是人類。

賽馬會人工智能教育計劃總監賴錫章表示，計劃未來將會覆蓋300所中小學，並為家長提供培訓。

賴錫章稱，計劃設計強調跨學科應用，將AI融入中、英、數、科學、人文及藝術等學科，並透過課程與活動培養學生自主學習能力。他說，在未來四年半內，計劃將會覆蓋300所中小學，並同時為家長提供培訓，讓學習由課室延伸至家庭。

工作坊打破家長AI三大憂慮 家長轉為子女同行者

左起賽馬會人工智能教育計劃總監賴錫璋、參與計劃的九龍城浸信會禧年小學小四生香同學和父親、賽馬會人工智能教育計劃教學設計師黃偉強

計劃教學設計師黃偉強指出，普遍家長對使用AI存在三大憂慮，包括認為AI會削弱子女的學習能力、導致「外判思考」，以及影響子女未來發展。但他認為，這些憂慮只是源於對科技的理解不足，強調AI的本質是協助處理重複性工作，能夠與人類思考相輔相成，例如醫療上利用AI分析影像，有助提升準確度，但最終判斷仍須依靠人類。因此在學習上，AI應協助學生釋放時間與精力，專注於更高層次思考。

賽馬會人工智能教育計劃教學設計師黃偉強認為，AI能與人類思考可相輔相成，讓人類專注於更高層次思考。

他亦特別提到，家長的角色正由「監管者」轉變為「同行者」。由於AI互動形式複雜，單靠限制難以全面管理，反而透過陪伴與共同使用，更能引導子女建立正確使用習慣。

家長工作坊後由抗拒到同行

四年級學生香同學與父親的經歷，正好反映這種轉變。香爸爸坦言，自己日常工作也會使用AI協助工作，深明AI強大之處，因此過去對兒子使用AI持保留態度，甚至刻意避免兒子接觸，擔心過於方便的工具會令兒子失去思考機會。

九龍城浸信會禧年小學小四學生香同學（左）和父母一同參與賽馬會人工智能教育計劃的AI親子工作坊。

然而，經歷工作坊後，他發現若引導得當，AI可以模擬教師角色，協助孩子構思作文結構、擴展詞彙，甚至提出問題引導思考，這種互動方式，讓學習變得更具層次，也讓他重新思考作為家長的角色。

香爸爸表示，工作坊使他對兒子使用AI輔助學習改觀。

香同學則對AI學習充滿興趣。他分享，在課堂上曾利用圖片訓練模型，甚至嘗試讓系統判斷自己像哪種動物，學習過程充滿趣味。在學術應用上，他亦學會透過語音輸入查詢光合作用（photosynthesis）的英文拼寫及科學概念，彌補過去「不懂就放棄」的情況。

香爸爸坦言，與其讓子女獨自使用電子產品，不如一家人共同參與，透過AI互相交流，甚至讓孩子成為「小老師」，反過來教導家長。這種角色轉換，不僅提升學習效果，也更切合新世代小孩的學習需要。