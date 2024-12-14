人工智能成大趨勢　黃錦輝倡優化中小學AI課程　普及創科教育

為培育更多創科人才，《施政報告》提出推動中小學STEAM教育，政府會成立數字教育策略發展督導委員會，亦會更新初中科學科課程，並支援教師使用人工智能（AI）教學。創科出身的選委界立法會議員黃錦輝接受《01教育》訪問時表示，人工智能結合教育是大勢所趨，有助把老師、學生和年輕人帶到另一層次，形容將來「冇人可以離開AI」，不論各行各業都需要懂得運用AI技術的專才。



黃錦輝認為，要優化本港的創科教育，單憑在中小學引入創科單元並不足夠，當局應建立整全的創科教育框架。他同時建議在每區設立創科資源中心，讓學校共享資源互相支援，同時透過在職培訓提高教師以人工智能輔助教學的能力。



立法會議員黃錦輝認為，學校應在小學階段讓學生開始接觸AI科技。（黃浩謙攝）

談AI教育：分四階段讓學生學習人工智能

人工智能技術的迅速發展正改變着教育的面貌，隨着數位教學技術的成熟和普及，未來課堂上的學習模式亦面臨着變化。對於如何優化現時的創科教育，推動學校把人工智能逐漸融入到日常課堂之中，黃錦輝認為，當局應在資源和教學模式上作出配合，做法大致可分為四個階段。

首先，在小學階段讓學生開始接觸AI科技，讓他們「唔會話見到科技就驚」；學生升上中學後則要開始學習如何運用AI技術解決問題，明白「原來嗰個科技唔係用嚟玩」； 之後就是讓學生學習善用AI科技，理解如何利用科技提高生產力和優化日常生活中遇到的難題，最後一個階段則是發揮創意，教育學生當發現對現有的技術不感滿意時，就要發揮創意並就技術作出改善，而這就是科研的工作。

黃錦輝指出，日後所有學生都應該懂得運用人工智能技術。（黃浩謙攝）

他以ChatGPT生成式人工智慧聊天機器人為例，指出這個技術剛面世時，本港大學最初是禁止學生在課堂和作業中使用，經檢視後則改為作為工具讓學生使用。黃錦輝認為，當中關鍵是學生利用ChatGPT去完成一份習作時，有否經過上述提及的四個階段，譬如當對習作的題目不理解時，就利用科技去找資料，然後把找到的資料加以融會貫通，最後發揮創意寫成一篇文章。 因此，他認為當出現一個新的技術時，老師應是教導學生這個科技的特質，如何加以利用這個科技的特性來達致提高生產力的目的。

AI好比中英數 是生活一份子

黃錦輝指出，日後所有學生都應該懂得運用人工智能技術，形容AI就好比課程中的中文、英文和數學般重要「就係我哋生活嘅一份子」。縱使每個學生對於AI技術的領悟能力、學習水平或進度都未必一樣，但都要學習基本的AI應用，因為「將來冇人可以離開AI」。

人才是推動創科發展的關鍵要素，黃錦輝認為，目前AI的人才「遠遠都唔足夠」，並且本港需要的不僅是AI專才，而是每個科目的人都應該懂得運用人工智能。 此外，當局亦應加強對教師的培訓，以提高教師的技能和知識水平， 讓各科的老師都可以運用AI輔助教學，例如寫教案、出題和批改試卷等。