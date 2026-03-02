AI教學｜教育局推$10萬撥款　加強科學科教師以人工智能輔助教學

教育局副局長施俊輝表示，為促進教育數字化轉型，當局已推出兩個新的創科撥款計劃。其中一個計劃「『智』為學理」，於初中科學科開展先導計劃，加強科學教師運用人工智能輔助教學的能力，成功申請的學校可獲提供一筆過10萬元撥款。



至於另一個為期3年的「『智』啟學教」撥款計劃，成功申請學校可獲一筆過50萬元撥款，推動人工智能賦能教育項目。他期望教育工作者善用人工智能建構共融學習環境，開拓更多元的支援策略。



教育局副局長施俊輝表示，當局致力促進教育數字化轉型，會持續更新課程、加強教師專業培訓等。（教育局網站）

施俊輝與特殊教育需要統籌主任交流，分享運用人工智能支援有特殊教育需要學生的經驗和得着。（教育局網站）

教育局副局長兼數字教育策略發展督導委員會主席施俊輝今發文稱，他最近參與「中學特殊教育需要統籌主任專業發展日」，與統籌主任探討如何運用人工智能支援有特殊教育需要的學生，例如創建網上學習平台、製作敘事圖卡及社交故事動畫、生成個別化檔案和生涯規劃工具等。

他指，當局致力促進教育數字化轉型，會持續更新課程、加強教師專業培訓、優化數字教育基建配套，並積極與學界及創科機構協作，推動數字教育高質量發展。

當局已推出兩個撥款計劃，包括由優質教育基金支持的「『智』為學理」計劃，該計劃於初中科學科試行，旨在加強科學科教師運用人工智能輔助教學的能力。成功申請的學校可獲提供一筆過10萬元撥款，鼓勵學校安排教師參與專業培訓和進行課堂實踐。

另推5億元計劃 學校可申$50萬以人工智能支援SEN學生

另一個計劃為「『智』啟學教」撥款計劃，透過優質教育基金撥出約5億元，於2025/26學年推出，為期三年。每所成功申請的學校可獲一筆過50萬元撥款。學校可按其校情和發展需要，靈活運用撥款，推動人工智能賦能教育項目，包括善用人工智能支援有特殊教育需要的學生。

