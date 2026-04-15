AI教育共享｜於課堂內外運用人工智能促進個性化學習

文：香港津貼中學議會、宣道會陳朱素華紀念中學陳詠麟主任

個性化學習是一種以學生為中心的教育理念。它根據每一位學生的背景、需求、獨特能力等等去為學生量身定制學習要路徑及內容。本文章將與各位分享 AI 可如何協助本校數學科在課堂內外推動「個性化學習」。



成績分析能夠協助老師更有方向地幫助學生提升成績，可是若果針對個性化學習，老師則需要花大量時間去處理龐大數據。此外，傳統閱卷模式只能告訴我們學生「得到多少分」，卻難以量化其背後的思維斷層。隨著AI的普及，老師可以運用AI為學生製訂「個性化學習報告」來追蹤和分析全校數百位學生的學習數據。以數學科為例，AI能判斷同學的錯誤是因為粗心大意於解方程時漏了括號，還是根本未能運用正確的數學概念去解決問題。AI會為每位學生繪製獨一無二的「個性化學習報告」，強化學生的優點，找出他們的需要，並給予溫習建議，實踐以生為本的教育理念。

學生認真地閱讀「個性化學習報告」，認識自己的強弱項，反思如何再進步。（作者提供）

AI在照顧學習多樣性上可說是一個重要的角色。當學生在課堂內遇見數學困難，除了問師友外，學生亦可在課堂內與AI工具一同研究。可能有些人會疑惑，這會否讓學生習慣不經思考抄寫答案呢？有些AI學習平台能把AI工具設定為「蘇格拉底式」教練，當學生在課上問AI問題時，AI只會給予學生建議並引導學生運用學科知識解決困難。當學生要解決進階題目或演繹幾何的證明題時，AI教練能即時協助老師在課堂教學上處理三十多位學生獨一無異的答案，這令教學更為暢順。部分AI 學習平台亦會記錄並分析每一次學生作答數據讓老師跟進，有些更能生成相關題目讓學生溫故知新，做到真正的對症下藥。

學生在課堂上與AI 對話並引導學生解決問題。（作者提供）

AI只是一個輔助工具，它能讓老師強大，同時亦有它的限制。老師在生成報告過程中不單需要監察及糾正AI的錯誤，更要審閱 所生成的報告、修改建議、跟進學生學習進程。正確運用AI能提升學生個人化學習，無論是學科知識或者是個人價值觀，教育都必須以人去傳承。未來老師們應繼續發掘更多促進學生學習的方法讓學生成長。