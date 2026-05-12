HKtag 與港專舉辦網安護家國比賽　推廣學生網安教育守護國家安全

適逢「全民國家安全教育日2026」，香港科技創新促進組（HKtag）聯同港專學院早前舉辦「網安護家國：香港青年於數碼時代的挑戰」暨「SHIELDtag 全盾盃2026」啟動禮，吸引逾150名大、中學生及政、產、學、研界代表參與，共同探討青年網絡安全教育的重要性，並為全港中學生而設的網絡安全挑戰賽揭開序幕。



香港科技創新促進組聯同港專學院舉辦「網安護家國：香港青年於數碼時代的挑戰」暨「SHIELDtag 全盾盃2026」啟動禮 。

在啟動禮上，HKtag 多位成員分享了對青年網安教育的願景。HKtag 創辦人兼會長張詩翱指出，個人資訊安全不僅涉及個人層面，更與社會及國家安全環環相扣，形容網絡安全已成為保護社會的重要防線。

HKtag 顧問洪為民則提到，香港青年作為「數碼原住民」，必須建立穩固的數碼素養及防禦意識，希望比賽能推動學生由「被動使用者」轉變成「主動守護者」。HKtag 青年及社區顧問徐英偉亦提醒學生，在享受人工智能及社交媒體便利之餘，需警惕個人資料被濫用的風險，並鼓勵學生從黑客角度理解攻擊模式，以提升防禦能力。

多名政府及學界代表亦有出席活動，當中保安局副局長卓孝業致辭時表示，網絡安全是國家安全的重要組成部分，並認為港專將網絡安全教育推廣至中學層面的跨界合作有助學生由認知走向實踐。警務處網絡安全及科技罪案調查科總警司林焯豪則分析現時日益複雜的網絡威脅，認為「全盾盃」有助學生透過模擬真實情境掌握防禦技巧。

港專學院校長陳卓禧強調，網絡安全已是每個人的「必修課」，他期望透過比賽培養更多年輕人投身網絡安全領域，提升守護香港及國家的能力。