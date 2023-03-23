STEAM教育｜香港着重炒賣難做創科　HKtag：學生學科技要跳出框框

政府近年提倡STEAM教育，社會上亦有不少組織推動科技教育，而「HKtag」（Hong Kong Technology Advancement Group，香港創新科技促進組）就是其中之一。



HKtag創辦人張詩翱（Eddie）接受「01教育」訪問時表示HKtag目的是促進香港社會對科技的理解，並讓年青人可以了解更多入行資訊，例如即使不懂得編程亦可投身科技界。另外，在學校的科技教育方面，他指現時以產品為主的教學變相形成學習上的框架，但學生跳出框框，學懂背後的原理才是科技教育的精髓所在。



HKtag創辦人張詩翱表示，HKtag的目標之一是促進香港社會對科技的理解。（盧勁揚攝）

香港傾向搵快錢難做科創 目標推廣正確認識科技

張詩翱說，儘管政府一直推動創科產業發展，但香港社會仍傾向「搵快錢」和炒賣致富，而科創往往需要長時間才能成功，所以香港人一般選擇其他工作，「總之搵到錢就得」，甚至「咩係創科其實都唔太清楚」。

張詩翱說，HKtag現時以學校為切入點，教育教師、學生及家長正確認識科技。他舉例，在教師培訓期間，發現不少老師不知道科技界細分不同工種，另外有家長仍然誤以為科技界只是打機或一般技術人員，因而抗拒子女投身業界。

培育本地人才解決人手問題 學生成績一般仍可入行

近年本港大談搶人才，當中又以科技人才最搶手。張詩翱認為，從外地搶人只能暫時解決問題，長遠需要培養本地人才，吸引年青人入行，因此現時正向學生多作宣傳，不希望學生因為對行業的誤解而錯過機會。

張詩翱指，科技界特點是不看重學歷，成績較一般的學生亦可考慮，特別是編程等硬知識已非成為科技界人士的必須條件，例如負責管理和統籌工作的項目經理（Project Manager）。

張詩翱又指出，現時STEAM教育以產品為主線，但忽略了背後發展出產品的精髓。（盧勁揚攝）

香港STEAM教育側重產品 背後邏輯更為重要

政府為培育創科人才，近年大力於中小學推動STEAM教育。張詩翱認為現時香港的STEAM教育單以動手做為主並不足夠，「𠵱家STEM一般都係買產品，然後上堂，集中喺用產品就完成咗，變咗永遠都係一個框框。我哋唔想佢只用產品，而係識得產品背後嘅創作思維，點解去創作，或者點樣創作得更加好呢？」他認為，應該提倡創新思維（Innovative Thinking），「諗多啲，層面多啲」。

辦活動推廣教育及科普 推中學生科技公司實習計劃

張詩翱亦分享了HKtag即將舉辦的活動詳情，其主題以教育及科普為主。他提到，HKtag會於今年暑假舉辦第二屆實習生計劃，並以中四至中六學生為對象，讓他們可以體驗在科技公司上班，增加對科技界的認識之餘，亦可以幫助他們的生涯規劃。同樣在今年暑假，HKtag會在電腦節舉辦展覽及頒獎禮，鼓勵參與的學校及學生。

另外，HKtag亦會籌備「2023 Opendata Hackhathon」，深入講解開源資料與持續發展之間的關係，透過解讀數據促進一個更具可持續發展的社會。HKtag又會舉行「智慧校園專題研習」，學生需要撰寫能夠建設智慧校園的項目計劃，所有中學均可以報名，現已經公開接受招募。