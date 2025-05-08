HKtag「青年人才科創實習計劃」接受申請　獲創科公司實習機會

政府近年提倡STEAM教育，為培育有志投身創科產業的青年人才，香港創新科技促進組（HKtag）推出「青年人才科創實習計劃2025」，讓學生趁暑假體驗在科技公司及初創企業工作，把握機會學習新技能和充實自己。



計劃現正接受報名，鼓勵中四或以上高中生及大專生參與，申請將於5月23日截止，實習期則在今年6月至8月。



香港創新科技促進組（HKtag）推出「青年人才科創實習計劃2025」。

計劃申請對象為中四或以上、並於實習開始時年滿16歲的高中生，以及大專一年級或以上學生。申請者需提交最近一期成績表副本及履歷表，履歷中如能展示與科技相關的技能，如編程語言和數據處理等，將有助提高競爭力。

合作機構來自人工智能、教育科技等領域

計劃特別針對有志在科技、教育、工程、創新及市場推廣等領域發展的年輕人，為他們提供在本地科技公司及初創企業的實習機會。成功入選的學生將被安排於不同合作企業實習，行業包括程式開發和市場推廣等，讓他們親身體驗職場環境，累積實戰經驗。主辦方預告，今年的合作機構來自不同創科領域，包括人工智能、教育科技、工程和商業等，並強調合作企業名單仍會持續更新。

助實習生提升軟技能、建立職場人脈網絡

香港創新科技促進組表示，是次計劃旨在讓青年提早接觸創科產業，加深對行業的了解，累積工作經驗與提升軟技能，為升學及未來就業鋪路。此外，透過與企業導師的交流，實習生亦可建立職場人脈網絡，開拓個人視野。

為讓學生和老師更深入了解計劃內容及申請流程，主辦單位將於2025年5月7日下午5時舉行線上簡介會，歡迎有興趣的學生、家長及學校老師參加。計劃申請截止日期為2025年5月23日，完成面試及甄選程序後，入選名單將於6月前公布。而所有成功完成實習的學生將獲邀出席於8月25日（星期一）下午2時至4時舉行的「實習計劃嘉許禮」。

計劃詳情可瀏覽相關網頁。