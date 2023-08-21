SEN學生參與暑期實習　體驗職場實際情況　學懂主動與同事交流

特殊教育需要學生（SEN）於畢業後不時出現難以適應職場的情況，香港紅十字會於2019年起於暑假期間推行「特殊學生實習計劃」，安排轄下3間特殊學校的中四至中六學生及離校生職場實習，認識實際職場運作及掌握相關人際技巧。今年共有11位學生參加計劃，有實習學生表示，計劃讓他們學習與同事溝通，提升未來投身職場的信心。



甄杰豪於紅十字會機構事務部擔任助理文員，負責行政工作。（鄭子峰攝）

實習生甄杰豪：明白與同事主動交流可營造更好氣氛

紅十字會雅麗珊郡主學校中四學生甄杰豪實習期間於紅十字會機構事務部擔任助理文員，負責行政工作，包括盤點專賣店貨物、統計人數、設計海報等。他由於下肢痙攣型的腦痲痺，導致動作協調障礙，需要使用電動輪椅，所以工作場所需要提供較大的空間方便出入。雖然他的視力大致正常，雙眼有輕微遠視及散光，但左眼有間歇性外斜，盤點貨物時容易「數多數少」。

過去沒有工作經驗的甄杰豪視實習為職場體驗，他說最初怕打擾同事，與同事的一唯溝通就是向他們求助，後來才留意到多與同事主動交流可以令辦公室氣氛變得更好，更於溝通時留意到需調整語氣和態度。他期望未來可從事設計或編程工作。

紅十字物品專門店副經理Tracy，是甄杰豪的實習導師，她大讚甄杰豪「好幫得手」而且思想成熟，欣賞他有主見之餘，亦願意聆聽同事意見，並樂意討論從而達成共識。

紅十字物品專門店副經理及甄杰豪的實習導師Tracy（左）及實習生甄杰豪（右）。（鄭子峰攝）

實習生何婷婷：接觸不同階層市民感開心

另一位實習生紅十字會甘迺迪中心中五學生何婷婷，獲安排於紅十字會社區服務部擔任助理活動員，協助同事舉辦興趣班。她患有腦麻痺，半身行動不便，步行時需要使用手杖等輔助工具，左眼亦有輕度弱視。她表示，工作困難之處在於文字工作，例如核對試算表時會先請同事以不同顏色螢光筆分類資料，再交她處理。

她說實習讓她身處真正職場，能實際理解和感受職場環境，而且讓她有機會接觸不同市民。她期望畢業後可以體驗其他工作，或是投身飲食業。

紅十字會社區服務副經理及實習導師美儀（右）及何婷婷（左）。（鄭子峰攝）

紅十字會社區服務副經理美儀是及何婷婷的實習導師，她說部門因應她特需要細節調整辦公室，例如將電腦及電話放在左邊，形容何婷婷實習期間一直進步，勇於嘗試新事物，工作上亦有交帶，會清晰地向同事表示自己做到及做不到的工作。

何婷婷於紅十字會社區服務部擔任助理活動員，協助同事舉辦予市民參加的興趣班。（鄭子峰攝）

盼學生畢業後更能適應職場環境

特殊學生實習計劃計劃於7至8月間進行，實習生需要完成3至5個星期，共約90小時的實習工作，若出席率達八成或以上，即可獲發實習津貼及證書。學生報名時需拍攝自我介紹短片讓部門判斷，亦需通過面試才開始實習。紅十字會亦會安排學校老師、社工及治療師向職員講解如何照顧實習學生。

香港紅十字會特殊教育及復康服務主管尹慧玲。（鄭子峰攝）

特殊教育及復康服務主管尹慧玲表示，計劃至今共有79名學生參加，當中53人完成實習，提供實習職位的除了紅十字會外，亦包括銀行及會計師樓。未能完成實習的學生有部份是受到疫情影響，亦有部分是因為身體較虛弱，未能配對。她又提到，有部份過去的實習生已經就業，比其他學生更能適應職場，亦有不錯的工資，認為計劃成功。