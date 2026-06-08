全球機械人挑戰賽考編程才藝表演　成立機器人義工隊推動科技行善

「第三屆全球機械人挑戰賽頒獎禮」剛於日前圓滿舉行，東涌天主教學校（小學部）、拔萃女書院及聖保祿學校，在250支參賽隊伍中脫穎而出，分別奪得高小組及初中組總冠軍。



當日亦舉行了「港瑞創科發明協會第51屆日內瓦國際發明展祝捷會」暨「香港機器人義工隊協會啟動禮」，本港聯校代表團於發明展中共取得1金4銀1銅，其中香港中文大學校友會聯會張煊昌學校團隊，憑「八段錦動作改良系統」榮獲金獎。



「第三屆全球機械人挑戰賽頒獎禮」、「香港機器人義工隊協會啟動禮」暨「港瑞創科發明協會第51屆日內瓦國際發明展祝捷會」日前圓滿舉行，活動匯聚多位政商及學界代表擔任嘉賓。（大會提供圖片）

「第三屆全球機械人挑戰賽」由英國Robotical、理工大學專業及持續教育學院（STEAM EdTech Lab）及教學廿一（Ed21）共同主辦，由普斯特有限公司（PRISTER）執行 。賽事以「Marty’s Got Talent」為主題，同學需透過編程及人工智能，為Marty人型機械人編排才藝表演。

活動旨在構建一個從「教育、業界到產業」的完整機械人培育生態圈，透過整合資源，打通青少年培訓、業界商業應用乃至產業發展，確立本港創科教育市場的主導地位 。

活動匯聚多位政商學界人士擔任主禮嘉賓，共同見證全球機械人挑戰賽的最高殊榮。（大會提供圖片）

「機器人義工隊」正式啟航 智能科技融入社區

同日，「香港機器人義工隊協會」亦宣告啟動，大會期望能將智能機器人科技（如人型機器人、機械狗）應用於真實生活，包括為基層學童提供編程教學，以及為長者提供智慧護理等服務 。普斯特有限公司創辦人兼行政總裁許佩珊表示，義工隊秉持「智創無限，科技助人」的初心，致力將冷冰冰的科技轉化為有溫度與人文關懷的載體，實踐以「科技行善」的精神。

普斯特有限公司創辦人兼行政總裁許佩珊女士（右四）帶領一眾主禮嘉賓正式啟動香港機器人義工隊協會。（大會提供圖片）

創新科技署製造及生產線「升」級支援先導計劃委員會主席張益麟，勉勵同學要在創科發展上學以致用，保持對科研的熱忱，並將天馬行空的創意，轉化為推動社會進步的「新質生產力」 。香港青年協會總幹事徐小曼亦認同，科學的發展與科研成果，不能『為科學而科學』，機器人義工隊正是能引導青年人在生活中積極行動、克服挑戰，為社會帶來真正進步的平台。

「香港機器人義工隊協會」開創性地將智能機器人科技（如人型機器人、機械狗）應用於真實的社區場景中，包括為基層學童提供編程教學，以及為長者提供智慧護理等服務。（大會提供圖片）

AI系統推非遺奪日內瓦金獎 跨界科研展現人文關懷

至於「第51屆日內瓦國際發明展」，港瑞創科發明協會代表團於「Young Talent Group」憑藉涵蓋生命安全、環境防災、智慧醫療及文化傳承等領域的發明，奪得1金、4銀及1銅 。榮獲金獎的「八段錦動作改良系統」由香港中文大學校友會聯會張煊昌學校團隊研發，作品將傳統健身方法與AI（人工智能）骨骼點偵測技術結合，能即時分析並修正動作。