拔萃男書院奪國際機械人賽雙料冠軍　舊生導師領航打入總決賽圓夢

拔萃男書院機械人隊早前出戰「國際青少年機械人競賽」（FIRST Robotics Competition, FRC），於土耳其賽區勇奪「雙料冠軍」，不但成為香港首支奪得冠軍旗幟的隊伍，亦同時榮獲賽事最高殊榮「Impact Award」（影響力獎），躋身全球總決賽。



FRC賽事素有「智力奧林匹克」之稱，由國際非牟利組織FIRST舉辦，被公認是中小學界最高水平、以及最具挑戰性的機械人比賽。本季主題「REBUILT」，參賽隊伍需在限時八週內，設計及製造重達五十公斤的工業級機械人，以完成收集球狀「燃料」、跨越障礙及攀爬塔樓等複雜任務。



拔萃男書院機械人隊出戰「國際青少年機械人競賽」土耳其賽區，成香港首支取得冠軍旗幟的隊伍，亦同時榮獲賽事最高殊榮「Impact Award」。（學校提供圖片）

隊伍以學校門牌命名 師兄當導師重傳承

拔萃男書院機械人隊伍取名「10131 Royal Turtles」，其中「131」代表學校門牌號碼，寓意隊伍的根基與身份。隊伍於今個賽季，最先是三月在上海首站區域賽位列第四，再於土耳其賽區成為「雙料冠軍」，無負團隊無數個日以繼夜在學校奮鬥到深夜、鍥而不捨的練習。隊員亦剛於上月完成於美國休斯敦舉行的全球總決賽，與600支來自全球的頂尖強隊激戰，最終取得小組排名十八。

拔萃男書院機械人隊成立於2012年，最初只得15人，隨著學生對機械人及 STEM科研領域的興趣日益濃厚，至今已發展成200人團隊。加上指導老師俱為舊生，建立出一套成熟的梯隊制度，不論是知識或經驗傳承，令團隊得以持續發展。

導師馮灝（Aaron）與譚宇傑（Fergus）指出，他們的角色主要是為安全把關，集中提供方向指導（guidance），待學生完成任務進行審視（review），最後給予回饋（feedback）。所有設計、組裝等動手環節，均由學生自主完成，故招募隊員時不會只著重技能或成績，首要是學生要對製作機械人有熱情及動力。

比賽節奏緊湊如F1賽車 以快打慢取分獲佳績

FRC採取「三打三」賽制，今年決賽要搬運球狀「燃料」射入龍門、或攀爬塔樓取分，當中最困難是建立定位。隊員要以三台攝影機作360度環視，配合場地標記來精準判定龍門位置、距離及力度；其次是收集「燃料」時要承受與其他機械人的碰撞，一旦組件損壞，就要趁中場休息時替換。

導師Aaron形容比賽模式與F1（一級方程式賽車）類似，團隊要按不同隊伍採取不同策略，本賽季獲取多項大獎實有賴學生精機械人簡設計，聚焦開發核心功能，例如放棄可調較角度的複雜發射模式，改用快速且量大的射球穩定得分，又研發出「快換模組」，確保能迅速修復損耗。

隊員將機械人聚焦於核心功能，精簡設計，放棄可調角度的複雜發射模式，利用快速且量大的射球穩定得分。（鄧倩螢攝）

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「10131 Royal Turtles」旋風式從上海到土耳其的FRC區域賽，屢奪佳績，儘管賽程緊湊，同時又面臨學業壓力，但學校積極協助所有行政事務，除給予功課寬限，更在晉級總決賽後短短三星期內辦妥行程與住宿，讓學生能專心研發。

美國總決賽眼界大開 中五生最後一戰圓夢

談及美國總決賽，團隊均顯得十分雀躍，各人異口同聲表示，能與世界排名前十、擁有二十多年經驗的強隊同場競技，確實大開眼界。其次，場館規模之大遠超預期，單是從整備區（Pit）步行至賽場已需步行數分鐘，到場後又要實地場勘、收集情報與彈性配置來應對變數，心態調節方面亦大有進步。有隊員指出，當親眼目睹頂尖隊伍精良的機械實物，其震撼遠超觀看影片，亦讓團隊更重視機械設計，學習到更深層次的編程知識。

「10131 Royal Turtles」有部分隊員正就讀中五，翌年要專心應考文憑試，故今次出賽已是中學生涯的最後一戰，總算實現了學校成隊15年來期望晉身總決賽的心願。不過，隊員強調比賽的價值不止獎項，更重要是能與隊友為共同目標奮鬥，各司其職，各人由中一至中五的數年間合作無間，從機械設計、編程的空間，還包含影像拍攝、平面設計等範疇都增進不少知識。

擺烏龍自費食昂貴早餐 難忘與對手交換隊衣

比賽以外，團隊最難忘是與不同國家的隊伍交換隊服、參觀了NASA太空總署阿波羅（Apollo）計劃的控制室與萊斯大學（Rice University），以及品嚐當地美食。期間更發生了一宗有趣的「擺烏龍」事件，事緣上海及土耳其的行程包每天早餐，令部分隊員誤以為美國之行的安排一樣，吃得津津有味之際才驚覺要付40美元，紛紛上樓取銀包，各人笑稱雖「損失慘重」，但不失為難忘經歷。

學生黃瀚橋（左一）憶述美國花40元美元吃早餐的鳥龍趣事。（鄧倩螢攝）

團隊獲多間企業支持 回饋學界推機械人發展

「10131 Royal Turtles」於本賽季獲多間科技企業全力支持，包括Gene Haas Foundation、Dow、Novelis及Ball Corporation等，隊員亦積極在香港推動學界研發機械人，去年五月份曾在校內舉辦首屆「Royal Rumble」聯校FTC機械人友誼賽，邀請本地多支隊伍參與，提供一個技術交流與經驗分享的平台，體現FIRST賽事核心價值。此外，拔萃男書院計劃與城市大學、科學館及慈善團體合作，舉辦免費編程課程與工作坊，特別是針對少數族裔等資源匱乏的群體。