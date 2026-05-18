樂善堂余近卿中學AI龍舟檢測系統　糾正姿勢增同步率助奪學界冠軍

撰文：金敏琍
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樂善堂余近卿中學的龍舟隊，一直是學界比賽常客，日前在第十四屆學界龍舟錦標賽中，勇奪小龍混合錦標賽銀盃決賽冠軍。校長江文其分享，龍舟隊成績大躍進，由去年的殿軍變今年冠軍，認為校內的「AI龍舟檢測系統」應記一功。該系統由老師帶領中三學生設計，通過AI技術捕捉學生在划艇機上模擬划槳的動作，幫助他們改進姿勢，增加團隊合拍性、優化數據分析，從而提升運動表現。

學校龍舟隊成員，中五學生譚雅之表示，「AI龍舟檢測系統」猶如私人教練一樣，能精準分析每一個微細動作，讓她能針對性作出改進，同時選增加與隊友之間默契度；另一名中四學生鄭梓琪亦大讚「AI龍舟檢測系統」助她糾正微細動作，如入槳角度及力量，但教練臨場經驗、佈陣及技巧，非AI系統可取代，兩者互相配合能發揮她們最大潛力。

龍舟總會或引進系統　科學化數據提升運動員潛力

「AI龍舟檢測系統」理念源自校董梁紹安，他同時是九龍樂善堂常務總理及中國香港龍舟總會副會長，他一直致力推動STEAM與AI，曾與太太資助學校設立全港首間AI Lab，他認為AI可與龍舟運動結合，「龍舟是我們強項，配合AI發展，相信能提升學生運動員技術及成績，另一方亦能增加他們對學校歸屬感。」

樂善堂余近卿中學校董梁紹安，是九龍樂善堂常務總理及中國香港龍舟總會副會長，一直大力推動AI教育，認為AI可結合龍舟運動。（鄭子峰攝）

梁紹安認為，相關系統發展潛能巨大，「已與龍舟總會計劃，當未來系統進一步成熟，或會引進總會，將AI與傳統運動結合，利用科學化數據作參考，進一步提升運動員潛力。」

樂善堂余近卿中學目前共設有4部室內划槳機，每部均設有「AI龍舟檢測系統」，學生不再局限過往每星期一次的海上划龍舟練習，學生在午飯及放學後，也可以在校內進行練習。

（鄭子峰攝）

創客課程學習成果　科技給合龍舟隊訓練

傳統上龍舟隊練習受限於場地，學校曾在校內搭建大水池可惜效果不佳。江校長稱，感受到龍舟隊期望進步的鬥心，因而投放更多資源，包括利用學校創客課程（Maker Education）學習成果，讓科技與龍舟隊訓練結合，在為每位學生提供個別化指導，解決教練在船上難以兼顧20多人的問題 。

樂善堂余近卿中學校長江文其，自3年前開始，學校創客課程已加入AI元素，學生由淺入深學習編程技術。（鄭子峰攝）

他指出，自3年前開始，創客課程已加入AI元素，學生學習肢體辨認編程技術，「學生會由最基礎的圖像化編程入手，例如使用類似Scratch或Blockly平台進行訓練，當學生具備基礎後，老師會引導他們進入更深層次的領域，例如教授用文字化程式以及利用 AI 輔助生成程式碼。」

收集港隊成員數據訓練AI系統

此外，為了讓「AI龍舟檢測系統」數據更專業及精準，江校長動用校董梁紹安人脈，成功邀請了香港龍舟隊成員周晉鋒作為訓練AI系統的模範，讓老師及學生收集周的划槳動作數據。

樂善堂余近卿中學研發的「AI龍舟檢測系統」，由資訊科技老師李置業帶領中三學生，歷時 6 個月設計及修正。（鄭子峰攝）

「AI龍舟檢測系統」由資訊科技老師李置業帶領中三學生，歷時 6 個月設計及修正。 系統技術原理是透過辨認骨架點，如肩膀、手肘、手部位置等共約18個點，來分析動作角度並判斷動作是否標準 。李老師指出，鏡頭擺放位置是研發難點之一，學生需尋找特定角度才能完整捕捉運動員的所有骨架點 ；此外，一般攝錄機缺乏深度資訊，當運動員扭曲身體時數據容易偏移，需透過數學公式修正 。

「學校邀請龍舟港隊成員周晉鋒進行實測，我們收集了他在龍舟機上划行500米的數據，包含肩膀、腰部、手臂角度，作為AI系統學習的標準樣本。」李老師表示，系統會根據標準樣本，對比其他使用者，分析動作姿勢是否正確，例如壓腰幅度、手臂是否垂直，然後透過數據去分析運動員用哪一個部位去發力，偵測有沒有「用錯力」。

龍舟運動爭分奪秒，除了技術及力量，隊友之間同步率及默契亦是致勝關鍵，樂善堂余近卿中學的龍舟隊，過去一年除了保持約每周一次的正式海上龍舟訓練外，隊員平日在校內，亦會按自己時間表，透過校內的龍舟機進行每周三、四次的練習。AI數據化分析，改善了隊員划槳動作的同步率，獲得很大進步。今年四月舉行的在第十四屆學界龍舟錦標賽中，校隊今年再戰小龍混合錦標賽銀盃決賽，結果由去年的殿軍躍升至今年冠軍。

第十四屆學界龍舟錦標賽中，樂善堂余近卿中學勇奪小龍混合錦標賽銀盃決賽冠軍。（樂善堂余近卿中學提供）

「AI系統可以練到同隊友默契度，或者發現自己動作同專業嘅運動員標準爭好遠等等。」龍舟隊成員中五學生譚雅之，同時是U18香港代表隊公開組成員，她認為AI系統能提升她進步的鬥心，期望每一個動作都能達到標準。

AI糾正用力過度破壞船第平衡

譚同學笑言﹕「曾有一位力量強大的師兄測試時，竟被AI判定不合格，我們最初以為系統出現問題，後來透過慢鏡回放發現，原來是因為他力度過猛導致重心過度後傾，反而會破壞船身平衡。」

樂善堂余近卿中學中三學生研發出「AI龍舟檢測系統」，透過數據分析，助力學校龍舟隊改進姿勢，增加團隊合拍性，從而提升運動表現。（樂善堂余近卿中學提供）

另一位同是U18的校隊成員中四學生鄭梓琪表示，過往出海訓練，教練難以同時兼顧細看隊友的動作，AI系統就如私人教練，能收集數據作詳細分析，明確指出她「壓腰幅度太細」或「入水角度不準」等問題。

「以前可以姿勢不正確、入槳角度錯了，未必每一下都能用到力，但當姿勢做對了，起碼能減低扭傷的機會。」鄭同學如是說，但她同時強調，AI系統能作為輔助角色，不能取代真人教練臨場經驗、技巧及排陣角色。

兩位學生期望透過AI系統，能助龍舟隊更上一層樓，並以下年學界龍舟賽，能闖金盃賽爭雄。她們亦發現AI與運動息息相關，未來有興趣投身結合科技與體育的相關領域。

樂善堂余近卿中學龍舟隊成員譚雅之（左）與鄭梓琪（右）期望龍舟隊成績能透過AI系統輔助更上一層樓，校長江文其全力支持。（鄭子峰攝）
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