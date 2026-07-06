閩僑小學打破傳統框架推強項為本　兩學生獲全額資助讀國際中學

升中放榜在即，不少學生都希望能入讀心儀中學。牛頭角閩僑小學，校長葉淑婷多年來以「強項為本」作教學核心，認為學生只要對準舞台，人人都可成材。學校今年迎來喜訊，兩名六年級學生憑藉在數學及藝術上的發揮，在競爭激烈的選拔中脫穎而出，分別獲得過百萬元全額資助獎學金，中學將分別升讀不同國際學校。



俄港混血女生勤學中文 望將來成為戲劇戲員

其中一名獲國際學校頒發獎學金的小六學生李嘉怡（Sofiia），是香港、俄羅斯混血兒，2個月大時來港定居，中英普三語流利，成績全級第5名，操行甲等，亦擅長芭蕾舞、Hip Hop舞、田徑、繪畫與戲劇。

李嘉怡（Sofiia）是香港、俄羅斯混血兒，中英普三語流利，成績全級第5名，操行甲等，擅長芭蕾舞、Hip Hop舞、田徑、繪畫與戲劇。（湯致遠攝）

Sofiia自幼學習芭蕾舞，她相信升中後多元化的教學內容能進一步幫助拓展思維，尤其期待藝術與戲劇課程。（學校提供圖片）

談到即將入讀國際學校升讀中學課程，Sofiia充滿期待，她相信多元化的教學內容能進一步幫助拓展思維，自己尤其期待藝術與戲劇課程，十分感謝過去三年一直支持她自主探索的老師，將來有意成為一名戲劇演員。

回憶起小三插班入讀閩僑小學的第一天， Sofiia笑言非常緊張，但迎來是一張張溫暖與歡迎的臉孔，加上校內超過一半同學來自不同國家，這種奇妙氛圍讓她倍感舒適。Sofiia的班主任司徒珊兼任中文老師，她讚揚Sofiia非常勤奮，透過大量的閱讀與刻苦練習克服語言障礙，不但口語流利，寫作亦表現優異。

Sofiia的班主任兼中文老師司徒珊（左一）及George的班主任蕭葆君（左三）讚賞二人十分勤奮，難得是同樣樂於助人，常主動協助有困難的同學。（湯致遠攝）

熱愛數學埃及裔男生 身兼多職樂於助人

另一名獲國際學校頒發獎學金的是小六埃及裔學生George，成績為全級第3名，操行甲等，擅長STEM Racing、Python & JavaScript程式設計。George表示最喜歡的科目是數學，他解釋道︰「一套公式可破解多類型的難題，更可以提升記憶力。」George於訪談展現出超越同齡學生的沉穩、睿智與表達能力，他還大方分享自己的學習秘訣，就是刻意放慢計算速度，先在腦海中思考解題，這樣就能大幅降低錯誤率。

George已立志將來成為數學老師或電腦程式設計師，他很感謝老師多年來的教導，以及同學在學習上給予他的建議。（湯致遠攝）

George（左二）在校內身兼不同崗位，他早前曾代表學校參加STEM賽車比賽。（學校提供圖片）

George在校內身兼不同崗位，包括圖書管理員、風紀及正向大使，他指不同的角色能鍛鍊其耐心、領導力、幽默感、保持正向心態及感染他人的能力。George已立志將來成為數學老師或電腦程式設計師，他很感謝老師多年來的教導，以及同學在學習上給予他的建議。George的班主任蕭葆君指出，兩位同學都有相同特質，均勤奮自律、求知慾旺盛，最可貴的是他們平日樂於幫助身邊有困難的同學，抱著「共同進步」的心態。

校長葉淑婷（中間）很高興學生Geroge（左）及Sofiia（右）分別獲兩所國際學校提供過百萬全額資助獎學金，將於下學年於國際學校升讀中學。（湯致遠攝）

校長傳統女校出身 不忍學生因成績窒礙

「我是在極其嚴格的傳統女校長大的。」葉校長表示那種高壓、凡事以分數排名的學習環境，令她體會到體制對學生發展的窒礙，她自評「不算勤力」，讀書主要是靠理解，不死記硬背。至於為何立志成為教師，是源於中學時她在教會為青少年服務，負責設計及籌備活動，互動中發現不少學生因成績差而無法融入校園，令她開始反思教育的意義，大學畢業後便投身教育界。

閩僑小學作為本地津貼學校，早年已有不少區內的南亞裔學生入讀；然而當時的舊有分班政策，卻讓華裔與非華裔學生之間存在極大隔閡，甚至互不往來。葉校長2015年加入後，決定要打破藩籬，為基層學童帶來媲美國際學校的多元文化教學。

打造本地國際學校 混合編班雙向融合

葉校長曾擔任多間私立與國際學校顧問、又曾赴英美加等國家考察，她上任後率先擴闊招生網絡，吸引不少香港超級足球聯賽（港超聯）、以及外籍英語教師（NET Teacher）的子女入讀，再透過家長群體的口碑相傳，令學校的非華裔生拓展至俄羅斯、烏克蘭、菲律賓、埃及以至非洲等多個國家。

鑒於近年本地出生率下降，閩僑小學現時學生比例為六成非華裔、四成華裔，並已全面實施「混合編班」，將不同國籍、文化背景的學生打散，又引入「學社制度」（House System），縱向打破年級界限，讓小一到小六、不同種族的學生共同學習，促進跨文化互動。課程及語文支援方面，學校所有校園通告均中英對照，並為非華裔學生提供分層中文課程，華裔學生又藉由多元環境強化英語能力，做到「雙向融合」。

不讓成績定型 首要發掘潛能

學校亦致力發掘學生潛能，不以成績定型，優先培育強項，無論是藝術、體育還是邏輯思維，以建立自信心與內在學習動力，之後再牽引、改善弱項學業。葉校長舉例，學校不會因為學生的數學不合格，就剝奪他踢球或畫畫的權利，反而會另外創造其他展現機會。

她指之前曾有一名學生讀書成績欠佳、但極具籃球天賦，校方沒有放棄，而是從他的興趣入手，最終這名學生升中後加入校隊，之後入讀IVE修讀運動教練高級文憑，去年更獲得全額獎學金，遠赴蘇格蘭修讀體育教練學位。葉校長視學生為「朋友」，不少人畢業多年依然保持緊密聯繫。

周詠詩主任（中間）負責為Sofiia及George進行入學面試訓練，她指兩人均十分主動，每次都能完成所有模擬試題。（湯致遠攝）

閩僑小學亦注重正向教育，會定期發行主題性小冊子、舉辦專屬的兒童節，讓學生進行才藝表演。「只要學生願意，不論是扭計骰、唱歌、跳舞、還是說故事，都可以上去表演。」葉校長補充，目的是營造一個「不只看重讀書分數」的包容環境。此外，學校更引入創新課程，一、二年級會學「戲劇」，聘請戲劇專才任教，希望培養學生的表達能力、自信心與情感共鳴；三至六年級學生則必修多一種外語（如法語、韓語等），讓語言不再是隔閡，而是探索世界的工具。

突破逆境為學生籌劃未來 爭取資源成就教育哲學

面對近年教育預算緊縮，葉校長積極跨界別為學生爭取資源，學校雖受限於舊式『火柴盒』校舍，卻成功獲得國際運動品牌「Nike」贊助，利用環保再生材料，打造出全亞洲只得有三個的『Nike Grind』永續運動場，並讓學生親自參與設計。近年更引入的高爾夫球、擊球、少林武術等免費課程，確保學生不會因經濟條件被摒除在外，這正正呼應了葉校長的執教初心，要為每一個孩子架設無限寬廣的舞台，成就未來。