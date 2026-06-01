佛教林金殿紀念小學建人才庫　每年為學生寫CV發掘亮點多元發展

在佛教林金殿紀念小學，全校八百多位學生每年都會有一份專屬的「CV」。這份名為「個人多元智能發展及歷程檔案」的報告，是由班主任、課外活動及專項訓練老師共同量身定制。檔案融合了「八大潛能圖表」與以學校英文簡稱（BLKTPS）延伸的「六大美德」，全方位展示學生的成長歷程。



校長吳永雄形容，這份檔案猶如學校的「人才庫」讓學校及家長識別及掌握每個學生的個人才能，照顧多元學習需要，學生同時亦能加深對自己學藝潛能及性向發展，同時透過檔案能分析本校資優學生的分布情況，推動、規劃及延展各科組的人才培育計劃。



佛教林金殿紀念小學校長吳永雄深信潛能越早發掘越好，小學階段正是建立勇氣與堅毅等特質的最佳時機。（陳順禎攝）

校長成長經歷 立志不放棄任何一位學生

佛教林金殿小學建「人才庫」，與吳校長小時經歷有關。吳校長憶述小時候的讀書成績，非最頂尖亦不是最差，但往往處於中遊位置的學生，在學校就像「失蹤」一樣，從沒被看見。直到中四那年，吳校長遇到了一位很好的中文科劉老師 ，發掘了對中文的興趣，「劉老師讓我每天寫寫生活點滴小文章， 他用秀麗文字回應給我，發掘了我的興趣」。

這種被看見、被鼓勵的兒時經歷，不僅引領吳校長在大學修讀古典文學，更讓他立志成為一位「絕不放棄任何一位學生」的教育工作者。他深信潛能越早發掘越好，小學階段正是建立勇氣與堅毅等特質的最佳時機。

八大智能與六大美德 增益三層培育架構

「個人多元智能發展及歷程檔案」融合了老師對學生特質的文字描述，以及記錄學生過去一年的活動與獎項外，更透過可視化圖表呈現學生的綜合素質，包括八大多元智能圖表及六大美德。

佛教林金殿紀念小學「個人多元智能發展及歷程檔案」範例。（學校提供）

八大多元智能圖表包括音樂智力、空間智力、內省智力、自然智力、邏輯數學智力、語言智力、人際關係智力、身體運動智力的指數；以及以學校的英文簡稱（BLKTPS）發展脈絡所設定的「六大美德」表現，分別是智慧（Boundless Curiosity）、領導力（Leadership）、善良（Kindness）、團隊合作（Teamwork）、堅毅（Perseverance）及自我認知 （Self-Awareness），展示學生各項範疇的表現。

「個人多元智能發展及歷程檔案」同時記錄學生過去一年的活動與獎項，在家長心中，同時是一份珍貴的成長歷程紀錄。（學校提供）

每年暑假前的家長日，班主任都會與家長以此檔案為核心進行深度溝通。吳校長指出，系統化的紀錄能有效對接學校的「三層資優培育架構」，能推動、規劃及延展各科組的人才培育計劃，使學生在認知和情意發展方面得到更適時及適切的培育。

吳校長指出，系統化的紀錄能有效對接學校的「三層資優培育架構」，能推動、規劃及延展各科組的人才培育計劃，使學生在認知和情意發展方面得到更適時及適切的培育。（陳順禎攝）

「包括規劃及檢視第一層全班式資優教育課程，提供展才的學習機會和經歷、老師能快速甄選學生參加第二層的校內拔尖小組或增潤課程、以及提名資優學生參加第三層的校外資優課程、全港及國際比賽。」吳校長說。

四年級學生陳涴澄，曾參與多項活動，包括英詩集誦、英語話劇，亦曾擔任周會及結業禮司儀。此外，涴澄亦是憲法和基本法校園大使，在周會時向同學宣傳憲法和基本法。

涴澄是憲法和基本法校園大使，曾在周會時向同學宣傳憲法和基本法。其母感謝學校成伯樂，發掘女兒潛能。(學校提供）

老師鼓勵參賽奪獎 啟發STEAM興趣

喜愛英文的她，原對STEM不太感興趣，但在老師鼓勵和指導下，她鼓起勇氣參加一個電視台主辦的STEM獎勵計劃，「我要在指定時間完成任務和要求，遇到不明白的地方請教老師，老師耐心引導我去思考，最終獲得銀獎，啟發了我對STEAM的興趣。」

四年級學生陳涴澄活躍於參與學格各類司儀、主持、話劇及朗誦等活動，陳母感恩學校成伯樂，讓女兒由害羞小女生，變成有自信、擔當及具責任感的人。（陳順禎攝）

學校如伯樂發掘潛能 家長見證女兒成長蛻變

涴澄校園生活多姿多彩，陳母坦言見證女兒變化，由膽怯於人前說話的害羞小女生，變成有自信、擔當及具責任感的她。「學校是伯樂，老師不單只看分數，更用心發掘潛能，為女兒提供多個舞台，如被老師發掘做司儀後，令她明白只要肯練，就能在台上發光發亮。」

陳母感謝老師提供各種崗位磨練女兒品格，例如曾在活動中接待教育局常任秘書長及勞工福利局局長，擴闊眼界。

乒乓小將比賽中學識逆境自強

佛教林金殿紀念小學重視八大智能與六大美德，亦善於發掘學生運動潛能。今年五年級莊浩然，在三年級受學校師兄鼓勵加入乒乓球校隊，激發了對乒乓球熱愛，浩然現已是恆生少兒乒乓球精英隊隊員，在全港U11排名第二。

五年級學生莊浩然受學校師兄鼓勵加入乒乓球校隊，激發了對乒乓球熱愛，他現已是恆生少兒乒乓球精英隊隊員，在全港U11排名第二。（陳順禎攝）

他特別感謝體育老師及副校長給予機會，讓他多次參加校際及佛教聯合會團體比賽。

「打乒乓球最重要唔係技術，而係心態，如何在逆境時保持冷靜沉著應戰，這些都是透過學校給予我的參賽經驗中吸收。」浩然一臉認真地大談「波經」，心態非常成熟正面。

浩然在今年2026全港公開青少年乒乓球錦標賽U11組別中，奪得季軍殊榮。（學校提供）

打破直觀盲點 為每個學生舖墊專屬舞台

吳校長直言，涴澄和浩然都是學校非常出色的學生，但如果學校每次「需要口才好的人就找涴澄、需要打乒乓球厲害的人就找浩然」，就會陷入直觀的盲點——永遠只有少數焦點學生獲得資源。

透過「人才庫」的客觀數據分析，學校更能客觀了解學生亮點，為每個學生舖墊專屬舞台。