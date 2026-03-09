領島小學跨學科實踐「治未病」理念　研中醫診斷應用程式奪創新獎

利用人工智能解決生活問題，提升便利與效率已是大勢所趨。天主教領島學校學生「STEM小組」，針對市民輪候急症室之苦，去年研發出一款結合中醫的健康管理應用程式，即使安坐家中，亦可偵測潛在健康問題，提出個人化的調理建議，長遠達至提升個人健康水平，減輕醫療體系負擔，程式並取得香港資訊及通訊科技獎學生創新獎銅獎。



親受急症室輪候之苦 研發預防性醫學應用程式

四名獲獎學生分別為小五生鍾雨彤、小六生朱妍禧、陳湘群和張啟恒。「以前試過去公立醫院睇醫生，最少都要等三、四小時，最長試過等七小時，過程好辛苦。」團隊成員陳湘群的親身經歷，成為開發程式的契機。

四名獲獎學生分別為（左至右）陳湘群、張啟恒、朱妍禧及鍾雨彤。鍾同學就讀五年級，其餘三人均為六年級生。（彭彥怡攝）

獲獎程式名為「居中調和」，核心源於《黃帝內經》內的「治未病」理念，強調未病先防，透過飲食、運動、針灸等維持健康狀態。團隊初期曾考慮開發網上醫生程式，但與老師討論後，意識到AI開藥涉及不少倫理與安全問題，最終轉向預防醫學，並選擇了中醫在調理與保健方面的優勢，提供食療、按摩及作息調整等相對安全的非藥物建議。

AI系統供一日三餐建議 程式配合中醫「問」元素

「居中調和」程式操作簡易，使用者登入後只要與血壓計、溫度計或血氧計等醫療儀器進行藍牙配對，當取得相關生理數據後便即時傳送到雲端，再配合傳統中醫「問」的元素，輸入日常生活作息、身體感受、痛楚位置，以至居住環境的濕度。AI系統結合所有資訊後，會得出維生指標的分析，提供詳盡健康建議，例如一日三餐食譜、推薦運動等，並同時有改善健康小貼士，包括就寢、起床時間，以及足浴、按摩等養生習慣提議。

天主教領島學校校長黃慧萍試用學生研發的「居中調和」中醫程式。（彭彥怡攝）

不過，研發程式的過程亦非沒有波折，畢竟系統是以中醫理論為核心，以AI運算有機會因數據出錯而誤判身體狀況，甚至捏造資訊提供誇張建議，為提升程式準確性，團隊特意向區內一名中醫請教，尋求專業意見，逐一核對穴位、食療及中醫理論的各種數據，最終在教師及校外導師的協助下逐一將問題克服。

或加入鏡頭分析氣色 帶入社區惠及街坊

團隊透露，未來會考慮由師弟師妹接棒加入鏡頭功能，以AI分析圖像實現「望」的部分（面部氣色與舌頭顏色），不過因需要海量照片作數據訓練，相信會是一項艱鉅的過程。此外，他們也打算將程式帶入社區，透過區議員或社區組織，為更多街坊提供義務健康諮詢服務。

團隊成員直言獲獎表示十分「驚喜」，更指沒想過能與傳統名校並列獲獎，鼓舞極大。（彭彥怡攝）

問及獲獎感受時，團隊成員直言「驚喜」，更指沒想過能與傳統名校並列獲獎，鼓舞極大。過往曾參加過不少創科比賽，雖輸多嬴少，但他們並未因此氣餒，更學會在失敗中汲取經驗，「嬴輸都不是比賽的目標，我會思考有哪些地方可以進一步改進，因為可以代表學校比賽已經係自豪的事。」鍾雨彤表示。

指導老師黃俊基（右一）及葉曉文（右二）指比賽當天，有評審即場試用程式時，發現血壓數據有異，對方才記起早上忘記服血壓藥。（彭彥怡攝）

程式揭發評審未服藥 「治未病」理念獲高度評價

指導老師黃俊基及葉曉文提到比賽當天，發生了一段小插曲，有評審即場試用程式時，發現血壓數據有異，對方猛然記起早上忘記服血壓藥。評審尤其欣賞設計源於「服務社會」，當中的「治未病」的理念，與實際健康監測功能的結合，更能對長者或病患提供適切提醒，避免因健忘而影響健康。

「居中調和」程式操作簡易，取得相關生理數據後AI系統會進行分析，提供詳盡健康建議，例如一日三餐食譜、推薦運動等，並同時有改善健康小貼士。 （彭彥怡攝）

校長黃慧萍指出，她最開心是學生在開發過程中展現出「同理心」，觀察到公立醫院輪候的辛苦，同時又堅持向中醫師請教，這種與社區接軌、嘗試解決問題的勇氣，難能可貴。

黃校長強調，AI發展一日千里，學生要與時並進是不爭事實，而學校多年來在創科上的教育理念是「STEAM for All」，今次有學生獲獎絕對是成果實踐的證明。創科並不是少數尖子學生的專利，學校期望每個學生都有運用工具的機會，會透過跨學科融合，引導他們如何將傳統與科技之間取得平衡，回饋社會。