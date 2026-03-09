保良局姚連生中學每年二百萬支援學生　全校700人獲全額資助活動

為擴闊學生視野、接觸多元環境與跨學科知識，位於荃灣石圍角邨的保良局姚連生中學，近年積極發放學校教育基金，每年整合基金撥款及其他資源共約二百萬元，全數投放於學生活動與學習支援，用行動證明「出身不決定終點」。這筆款項不但讓全校逾700名學生受惠，其核心意義在於校方承擔所有交流團、音體藝活動及制服團隊的開支，確保基層學子能在「相同起跑線」上，發揮潛能，閃耀光芒。



保良局姚連生中學每年整合基金撥款及其他資源共約二百萬元，全數投放於學生活動與學習支援，用行動證明「出身不決定終點」。（保良局姚連生中學提供）

保良局姚連生中學校長温家輝表示，作為一所典型屋邨學校，校內大部分學生均來自鄰近屋邨的基層家庭。故課外活動的雜費、昂貴的交流團費或專業儀器開支，往往是沉重負擔。校方透過「姚連生教育基金」每年滾存的利息結合其他資源，每年穩定投入約二百萬元作為後盾，期望消除家長的經濟障礙。温校長強調家庭經濟狀況絕不應成為學生參與課外學習、或拓寬視野的絆腳石，透過全額資助，目的是打破貧窮的循環，讓每個孩子都有平等機會接觸多元資源。

温校長補充，即使友好機構籌備交流活動，若有學生符合資格亦會協助他們申請，例如一個前往葡萄牙的交流團，校內兩名學生經過面試和選拔後終脫穎而出，學校亦會全額資助團費，以減輕學生與家長們對擴闊學習機會的憂慮。

保良局姚連生中學亦有舉辦領袖訓練營。（保良局姚連生中學提供）

打造「地球教室」 足跡遍及亞歐 建立世界視野

同時，學習不應局限於課室的四面牆內，而是應透過境內外的交流，提升學生的人際溝通、解難能力，並建立愛國情操與世界視野。所以，學校在規劃教育藍圖時，秉持著「地球教室」的理念。以剛過去的聖誕假期為例，學校組織了為期八天的西安交流團，學生在導師帶領下，走進秦始皇陵看兵馬俑、踏上明城牆、參觀西安博物館，親身體驗陝西深厚的歷史文化底蘊。更難得的是，學生還有機會與西安交通大學的學生交流，認識內地頂尖學府的學習環境與生活。

學校曾舉辦過斐濟交流團，學生到當地村落了解居民生活。（保良局姚連生中學提供）

剛過去聖誕假期，學校組織了為期八天的西安交流團，學生更穿上華服感受當地文化。（保良局姚連生中學提供）

校方正積極擴張海外版圖，今學年已完成韓國及新加坡交流團的前期工作，未來更計劃衝出亞洲，前往歐美等地。温校長特別提到：「新加坡交流團旨在為初中生提供英語交流機會，我們期望將其恆常化與主題化，成為本校初中英語學習的一大特色。」

針對名額競爭問題，校方採取公平的評選機制。由於交流團全免，申請往往超額，學校會根據學生的成績、品行、考勤及面試表現綜合評分。同時，校方會審視學生獲資助的次數，務求讓每位學生在六年的中學發展中，都能獲得平均且豐富的學習經歷。

學生曾前往江門展開職涯探索之旅。（保良局姚連生中學提供）

全方位學習支援 小班教學與「老師補習班」

除了課外活動，學術根基同樣是校方關注的重點。保良局姚連生中學在教學模式上進行了深度優化，包括精英化小班教學，中、英、數三大主科在各級均分為5至6組的小型學習小組，確保老師能照顧每位學生的進度。

其次是課後支援，老師在課後為各級學生開設補習班。這種由熟悉學生的校內老師親自操刀的模式，比坊間補習更能對症下藥，目標是協助學生升讀心儀的大學課程。温校長強調，學校的核心信念是「ALL CAN SHINE」（人人皆可閃耀）。為了落實這一點，學校之前推行的「一生一活動」，現已進一步邁向「一生一校隊」為目標。

學校致力協助學生發光發亮，過去不少學生因表現突出已獲得嘉許。（保良局姚連生中學提供）

學生在初中階段，必須參與至少一項課外活動或制服團隊。為了讓學生無後憂地選擇興趣，學校提供「全包宴」式支持，當中的專業教練費、制服、隊衣、樂器借用及裝備等，全部均由學校免費提供。

校隊陣容包含體育及音樂 培育港隊代表

此外，學校的樂器及體育校隊陣容亦鼎盛，音樂類有小提琴、單簧管、結他、長笛、大提琴及銅管樂班；體育類有田徑、籃、排、足、手球、羽毛球、乒乓球、游泳、巧固球、龍舟、欖球等；至於舞蹈類則有中國舞及HIP HOP街舞。

學校的樂器校隊陣容鼎盛，有小提琴、單簧管、結他、長笛、大提琴及銅管樂班。（保良局姚連生中學提供）

舞蹈類有中國舞及HIP HOP街舞。（保良局姚連生中學提供）

各隊伍均戰績彪炳，多年來培育出多名港隊代表， 其中男子手球隊堪稱傳奇，創隊至今連續超過十年奪得學界冠軍，累計培育出20多位香港青年代表隊成員。其中優秀舊生張家豪更晉身香港男子手球代表隊，征戰亞運會及亞錦賽。而成立只有兩年的女子巧固球隊今年亦勇奪學界冠軍，並有4位學生入選港青隊。拉丁舞、龍舟、全能體操及花式跳繩等項目中，亦不乏成為港隊成員的學生。

成立只有兩年的女子巧固球隊今年亦勇奪學界冠軍，3位巧固球校隊成員參與世界沙灘青少年錦標賽。（保良局姚連生中學提供）

保良局姚連生中學多年來培育出多名港隊代表， 其中男子手球隊至今連續超過十年奪得學界冠軍，累計培育出20多位香港青年代表隊成員。（保良局姚連生中學提供）

為社會栽培多元人才 培養自律及服務他人精神

學校非常重視校風，當中制服團隊（童軍、女童軍及升旗隊）扮演了重要角色。學校同樣提供免費制服，為確保公平參與，隊員須在校內擔任服務生，協助組織活動，高年級同學更要負起指導學弟妹的責任。温校長表示，這為了增強學生的歸屬感，亦可透過「生命觸碰」的機會，培養自律、服務與正確的價值觀。

學校非常重視校風，當中制服團隊（童軍、女童軍及升旗隊）扮演了重要角色。學校同樣提供免費制服，為確保公平參與，隊員須在校內擔任服務生。（保良局姚連生中學提供）

透過教育基金的靈活運用，保良局姚連生中學構建出一個充滿機會的平台，讓基層學生在專業教練、充足裝備與環球視野的加持下，打破出身限制，發揮學生學術與非學術的多元潛能。「學校並不只以提升學術成績作唯一目標，相信年輕人擁有無限潛能，學生在循循善誘下就能發光發亮，而且相信他們都會各有所成，學校團隊亦致力為社會做好栽培多元人才。」温校長總結道。