東華三院王余家潔小學科學課融鑑證元素　學生化身小偵探學習解難

小學常識科於今學年正式分拆為人文科與科學科，課程重點亦由傳統知識記憶，轉向強調「科學探究」與「工程設計」。位於將軍澳的東華三院王余家潔紀念小學率先在小一及小四推行校本科學課程，並創新加入「科學鑑證」元素，透過情境案件與偵查活動，讓學生化身小偵探，進行指紋採集和血液分析等，發展科學探究精神，同時亦培養學生的解難能力及科學素養。



東華三院王余家潔紀念小學校長劉秀萍表示，藉着今年開辦全新的科學科，希望學生走進科學的世界，讓科學成為生活的一部分。(東華三院王余家潔小學提供圖片)

在「生命與環境」學習範疇中，學校以偵探及鑑證科學為主題設計課程。學生在模擬案件中需採集指紋、分析血型等，並透過所得證據推理疑犯身份。科學科主任馮嘉琪指出，課程以案件形式包裝，學生需以科學方法驗證假設，並進行客觀紀錄與嚴謹實驗，讓學生在過程中掌握科學探究的精神，而非單純記憶知識。

學生指鑑證活動令科學課變得有趣

小四學生溫柏添、陳楷睿及馬睿妍均表示，鑑證活動令科學課變得更有趣。馬睿妍指出，在血液分析過程中需十分謹慎，亦明白破案需依靠證據而非直覺。此外，她亦曾透過土壤測試了解不同土質的排水情況，激發對周遭事物的好奇心。陳楷睿則分享水力發電實驗經驗，認識到每個細節如水流及葉片設計均會影響結果，體會科學實驗的精準要求。

學生化身小偵探，將收集到的血液進行分析，鑑定血型，尋找疑犯。(東華三院王余家潔小學提供圖片)

校長劉秀萍表示，希望透過全新科學科讓學生「走進科學的世界」，強調科學不只是公式與定律，而是理解自然、發現問題及提出解決方案的過程。她認為，科學教育的目標在於培養學生的好奇心、想像力及探究精神，使其具備應對未來科技社會的能力。

投資300萬元設科學實驗室

為配合課程發展，學校更投放逾300萬元優化教學設施，增設全新「INNO Space」及科學實驗室，強調「動手做」的學習模式，讓學生透過親身操作、觀察及實驗，建構知識。馮嘉琪表示，校本課程以「探新求知、樂學活用、創造未來」為核心理念，冀透過生活化及具趣味的主題，引發學生好奇心，並讓他們了解科學相關職業，例如鑑證人員，為未來培育人才。

新落成的科學實驗室設有互動牆，涵蓋能量轉化等課題，學生可親手接駁電路、組裝齒輪，觀察電力、聲音及機械運作原理。評估方面，學校亦逐步減少紙筆考試比重，改以多元評估，包括實驗紀錄、數據分析及解難能力等，全面反映學生學習成果。