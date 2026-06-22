張煊昌學校迎40周年校慶音樂劇圓滿演出　展英語及戲劇教育成果

香港中文大學校友會聯會張煊昌學校為慶祝40周年校慶，舉辦連串活動，重點項目校慶英語音樂劇《綠野仙蹤：翡翠城的魔法之旅》於 6 月 11 日假荃灣大會堂的下午及晚上共演出兩場，300 多名學生演員向現場觀眾呈現了一個以愛、創意、及夢想為主題的故事。導演李紫昕姐姐（Purple姐姐）及校長陳思頴亦有參與演出，成為校慶音樂劇的另一亮點。



陳思頴校長分享是次校慶音樂劇演出相當精彩，觀眾們亦十分投入，不過更珍貴的是學生在過程中建立自信，並發掘出自身的潛能。她表示是次音樂劇體現了學校推動多元智能教育的理念，在發掘學生天賦的同時，亦提升了他們的幸福感，完美呈現了學校在英語教育及戲劇教育方面的成果。李紫昕姐姐指小學舉辦一場純英語音樂劇並不容易，但張煊昌學校的學生能夠同時駕馭台詞、唱歌、跳舞，表演水平已經達到專業音樂劇水平。英語能力與國際學校學生相當。



香港中文大學校友會聯會張煊昌學校迎來40周年，早前假荃灣大會堂上演校慶英語音樂劇《綠野仙蹤：翡翠城的魔法之旅》。（梁鵬威攝）

桃樂絲與動物好友冒險期間，張煊昌學校的校隊亦分別登場，幫助他們渡過難關。圖為學校的舞龍表演隊飾演魔法巨龍，帶領桃樂絲與動物好友闖過困難。（梁鵬威攝）

桃樂絲與動物好友冒險期間，張煊昌學校的校隊亦分別登場，幫助他們渡過難關。圖為學校的K-POP校隊登場，帶領桃樂絲與動物好友闖過困難。（梁鵬威攝）

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張煊昌學校的學生們傾力演出校慶音樂劇，謝幕時獲得觀眾報以熱烈的掌聲。（梁鵬威攝）

校慶音樂劇傳揚各項正向價值 多個校隊登場助主角解決困難

愛、創意、夢想是貫穿張煊昌學校的教育理念，校慶音樂劇《綠野仙蹤：翡翠城的魔法之旅》亦以此為串連整個故事的引子。故事講述主角桃樂絲被女巫施以詛咒，失去了愛、創意、及夢想，但在一眾動物好友的幫助下，經歷一連串冒險後重拾愛、創意、及夢想，更學到不同正向價值觀，最後與動物好友一起擊敗女巫，成功守護家園。

李紫昕姐姐於校慶音樂劇中飾演仙子，帶領桃樂絲與動物好友不斷向前，例如指導他們追隨舞龍表演隊飾演的魔法巨龍，不斷向前。（梁鵬威攝）

李紫昕姐姐與陳思頴校長於最後一幕同時出場，與學生們一起合唱。（梁鵬威攝）

家傳戶曉的兒歌天后李紫昕姐姐是這次校慶音樂劇的導演，過去一年多與學校緊密合作，由選角開始至正式公演全程參與，全程見證學生的成長與進步。她提到音樂劇需要表演者一直充滿能量，以感染觀眾，同學在荃灣大會堂的大舞台上亦展現出良好的控場能力，以滿滿的能量帶動現場氣氛，直言學生們的表演能夠與專業音樂劇媲美。

李紫昕亦相信是次校慶音樂劇能夠做到學校啟發學生潛能的教學理念，尤其是學生接受不同訓練，包括唱歌、戲劇、舞台走位等，配合真實的登台經驗，感受表演的不同細節，如戴咪、化妝、踩台板等，這些經驗全部都得來不易，有助學生成長。她提到學生每一次綵排都會有所進步，相信他們已經透過是次校慶音樂劇建立起信心，未來將會進步得更快。

培育國際視野助個人發展 反思文化根源提升文化自信

教育界立法會議員鄧飛表示，培養學生國際視野有助學生從不同國家及文化背景的立場作全面的分析，明白世界的多樣性，學會尊重和包容，同時反思自己的文化根源，提升文化自信。（梁鵬威攝）

張煊昌學校亦期望透過英語教育，裝備學生認識世界的起點，以建立國際視野。教育界立法會議員鄧飛到場欣賞校慶音樂劇時亦提到學校的「雙向國際化」策略非常值得教育界借鏡，一方面學校早前到瑞士參加「第51屆日內瓦國際發明展」，展出將中華傳統文化八段錦結合 AI 的作品，獲得小學組金獎及台灣發明家協會特別獎，是向國際講好本土故事的例子。另一方面，學校辦學團體成功連結香港中文大學及美國麻省理工學院（Massachusetts Institute of Technology）的資源，提升校本課程的國際含金量。

張煊昌學校亦以「啟發潛能」、「提升學生幸福感」、以及「遷移成就素養」為教育方針，鄧議員亦認為做法非常切合當前的教育發展趨勢，亦是積極回應了近年社會各界高度關注學童精神健康與幸福感的關注。他指「成就素養」是通往持久幸福感的階梯，透過啟發潛能讓學生獲得成功體驗，進而遷移到人生的各個層面，有助孩子裝備一生受用的抗壓能力，幫助學生在面對生活各種挑戰時，都保有掌控感與希望感，是幸福感的基石。

學好兩文三語助培養國際視野 校方大力資助學生各地交流

香港中文大學校友會聯會張煊昌學校校監游應森提到學校十分支持學生到海外交流，以建立國際視野，例如早前學生就參加了「第51屆日內瓦國際發明展」，更憑傳統健身運動八段錦結合人工智能（AI）骨骼點偵測技術，並且獲得小學組金獎。（梁鵬威攝）

張煊昌學校校監游應森亦十分支持學校培養學生的國際視野，草根基層出身的他由香港中文大學畢業後加入商界，後來更創業成為企業家，在多地開設分公司，產品出口到全球各地。基於自身經歷，他相信學生認識世界，具備國際視野，將有助未來發展及接軌全球化經濟模式。

學校的強項除了英文教育之外，早前亦宣佈自新學年起為學生安排西班牙文課程，培養學生的第三語言。事實上，西班牙文按照第一語言使用者數量排名於全球排名第 2，僅次於中文；如果加上第二語言使用者，全球排名則為第四。游校監指出，學習西班牙文可以聯通西班牙及多個中南美國家，有助學生未來與國際接軌。

游校監亦提到張煊昌學校鼓勵學生多作海外交流，親身感受不同國家及文化，校董會大力支持學生交流，考慮到學校有不少基層學生，如果學生有經濟困難，學校最高可以提供全費資助，確保學生的學習及交流機會不會受到家庭背景或經濟條件的影響。

校慶音樂劇圓滿落幕 過程見證學生建立自信

陳思頴校長於校慶音樂劇中飾演自己，於桃樂絲成功守護家園之後，在學校門口迎接她回到幸福快樂的校園。（梁鵬威攝）

香港中文大學校友會聯會張煊昌學校校長陳思頴表示，是次校慶英語音樂劇不但收獲了一場精彩的表演，更見證了學生的成長。（梁鵬威攝）

陳校長總結是次校慶音樂劇的成果時提到，過程不但成功幫助學生建立自信、啟發潛能，例如兩位飾演女巫的同學最初都是溫柔文靜的小女孩，但經過反覆排練後，她們都能瞬間投入角色，不論是凌厲的眼神、有力的聲線、還是肢體動作，都充滿自信，表現令人驚喜。另外，長達一年的準備時間亦使不少學生建立了寶貴的情誼，像是劇中兩位飾演桃樂絲的同學原本互不相識，卻因共同演繹同一個角色而成為好友。拍攝劇照時更一起研究化妝與造型，希望化身成「雙生兒」，可見其對角色相當投入。

她提到老師在排練過程中，會運用不同戲劇教學技巧，引導學生思考、以肢體動作表達細膩情感、透過提問加深對角色的理解，並鼓勵學生說出角色心聲。陳校長相信，這些訓練有助提升學生的創意、表達和團隊合作能力。另外，在全英語的排練和演出環境下，同學們在不知不覺間提升了說英文的信心及能力，變得更敢於開口表達自己。

她亦強調張煊昌學校深信每個孩子都擁有獨特的天賦，學校除了提供音樂劇的舞台，亦設有小一拔尖啟潛能課程、豎琴、鼓樂隊、扇隊、游泳，以至森林、海洋、中醫藥、機械人和無人機等校本多元課程，期望透過豐富的體驗，陪伴學生發掘興趣、發揮所長，在關愛與自信中健康快樂地成長。