校園天地｜張煊昌學校周五八段錦結合AI　揚威日內瓦國際發明展

每逢周五早上，香港中文大學校友會聯會張煊昌學校的師生都會齊集操場練習八段錦。這項堅持多年的校本傳統，近日結合人工智能（AI）技術，以香港代表團身份遠征瑞士「第51屆日內瓦國際發明展」，憑藉原創作品「AI八段錦健康運動系統」，榮獲小學組金獎及台灣發明家協會特別獎。（內容由香港中文大學校友會聯會張煊昌學校提供）



以香港代表團身份，在第51屆日內瓦國際發明展中榮獲小學組金獎。（香港中文大學校友會聯會張煊昌學校提供）

傳統孕育創新 科技活化古法

這套系統將千年養生智慧與尖端科技結合，在展覽中化身為「智慧健康驛站」，吸引無數國際訪客。創新意念源於學生的日常觀察：四年級的溫子彥同學在練習中產生好奇，思考能否利用科技讓這套古法更精準地傳承。

由陳啟邦主任帶領學生溫子彥及梁淵淳組成的代表隊，在日內瓦展覽期間，全程以流利英語應對評審，論述科技如何在數碼時代肩負起活化傳統文化的使命。評審團盛讚該項目體現了傳承與創新的完美結合。為期六日的展覽中，團隊向全球參觀者演示AI如何實時分析及優化動作，讓源自校園早會的養生智慧遠播海外。

日內瓦國際發明展AI八段錦創科成果展示。（香港中文大學校友會聯會張煊昌學校提供）

呼應發展藍圖 實踐全人教育

「AI八段錦」的成功，精準回應了學校《2025-2028年度學校發展計劃》的兩大方針：

跨學科創科教育：將AI應用於傳統功法，體現了「人工智能及數字教育」的課程方向。學生透過英語匯報與全球交流，增強了國際競爭力，彰顯跨課程學習精神。

建構校本幸福感：八段錦蘊含「身心合一」理念。集體練習既能提升師生心理健康，透過AI系統引導精準練習，更能深化學生對身心健康的關注，並在認識國粹的過程中建立文化歸屬感。

向來自世界各地的人士展示我們的創科成果。（香港中文大學校友會聯會張煊昌學校提供）

瑞士奇幻之旅 拓展國際視野

參展之餘，師生團隊更走訪了歐洲核子研究組織（CERN）、聯合國歐洲總部及紅十字博物館。帶隊老師形容學生儼如「創新科技大使」，證明了香港年輕一代只要紮根傳統、擁抱創新，絕對有能力走向世界舞台。

以香港代表團身份，在第51屆日內瓦國際發明展中榮獲小學組金獎。（香港中文大學校友會聯會張煊昌學校提供）

學生成長與展望

溫子彥同學感言，能將校園日常帶到國際舞台並獲得金獎，成功感難以言喻；梁淵淳同學則透過參觀CERN明白到科研與體育皆需堅持不懈。隨着展覽圓滿落幕，張煊昌學校將繼續秉持「博文約禮」校訓，透過每周堅持的傳統與創新的STEAM教育，培育具備國際視野、創新能力與健康心靈的未來人才。

同學們以流利的英語向各地訪客介紹我們的創科成果。（香港中文大學校友會聯會張煊昌學校提供）

（內容由香港中文大學校友會聯會張煊昌學校提供）

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