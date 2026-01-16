張煊昌學校校慶四十載　英語教育AI領航　優質教育培育未來領袖

位於大圍的香港中文大學校友會聯會張煊昌學校（下稱張煊昌學校）(88網：選校編號8811)，於1月10日舉行創校迎40週年慶典暨新設施啟用禮，並邀得素有「無創產前檢測之父」譽稱的香港中文大學（下稱中大）校長盧煜明教授蒞臨主禮。



張煊昌學校多年來致力於教學創新與實踐，積極發展國際化辦學特色，為區內學生提供優質教育，並鼓勵學生參與各類國際比賽，與世界接軌。自下學年起，學校將逐步推行由香港中文大學及美國麻省理工學院 (MIT) 合辦之「Go AI Project」計劃，於各個學科中共同協作及設計校本 AI 學習課程。校本科學科課程以探究式活動學習為主軸，透過不同活動體驗、小組合作學習及實驗探究活動，經歷完整的工程設計循環，培養學生成為具國際競爭力的創科人才。依托與香港中文大學的緊密合作及豐富資源，重點提升學生英語能力，致力提供可比肩國際學校的教育品質，培育兼具創意、適應力與全球視野的未來領袖。



香港中文大學校友會聯會張煊昌學校校長陳思頴（右）、校監游應森（左）及香港中文大學校長盧煜明教授（中）出席張煊昌學校創校迎40週年慶典暨新設施啟用禮。（黃寶瑩攝）

當日啟用的六項新設施，得到辦學團體鼎力支持，斥資接近250萬，打造設施包括設於「室內智能操場」旁的公園化設施── 「銀禧玩樂區」，以及位於籃球場的「歷奇樂園」等。其中「室內智能操場」配備AI鏡頭，可透過動態捕捉技術，記錄並分析學生的運動數據；「歷奇樂園」則由專業教練規劃，每週三設多元課程，學生可參與高、低結構歷奇活動，從中鍛鍊勇氣與自信。其他新設施包括「中醫藥及蝴蝶園」、「INNO-STEAM 教室」、「黑盒演藝室」與「海洋星球」。

學生在新落成的「銀禧玩樂區」玩樂，放鬆身心。（香港中文大學校友會聯會張煊昌學校提供圖片）

「歷奇樂園」內有高結構歷奇設施。（香港中文大學校友會聯會張 煊昌學校提供圖片）

學校透過海洋課程，引導學生認識全球海域生態與污染議題，培養 其世界公民意識與行動力。（香港中文大學校友會聯會張煊昌學校提供圖片）

結合中醫「治未病」理念，讓學生通過種植和觀察中草藥，認識其保健價值，傳承廣東涼茶文化，從而培養健康的生活態度與承傳中華傳統。(中藥園開幕典禮)（香港中文大學校友會聯會張煊昌學校提供圖片）

校園設置蝴蝶棲息地，讓學生觀察蝴蝶生命週期，培養自然覺察力與尊重生命的態度。（香港中文大學校友會聯會張煊昌學校提供圖片）

黑盒演藝室配備專業燈光音響設備，提供靈活多變的演出空間，是學生排練、創作與展現自信的創意搖籃。學校英語音樂劇在此培育下表現尤為出色。（黃寶瑩攝）

重量級嘉賓雲集 中大校長盧煜明主禮

啟用禮以莊嚴的升旗儀式拉開序幕。當日出席嘉賓包括香港中文大學校長盧煜明教授、校監游應森、辦學團體校董代表、教育界立法會議員鄧飛、中大法律學院院長習超教授、中大聯合書院副院長黃至生教授及中大退休榮譽教授馮國培與一眾中大教授及中大校友、區議員、社區賢達、友校校長等，場面隆重。升旗禮後，學校舞龍隊隨即獻上精彩表演，並引領嘉賓移步至學校禮堂，充分展現學生的活力與團隊協作精神。

啟用禮開始前，學校升旗隊組成方隊，在整齊制服襯托下舉行莊嚴的升旗及奏唱國歌儀式。（黃寶瑩攝）

校監游應森（左）與中大校長盧煜明教授（右）為舞龍進行傳統的點睛及畫龍身儀式，寓意為祥龍及學校賦予靈氣與活力。（黃寶瑩攝）

學生親繪畫像予中大校長 象徵兩校一脈相承

中大校長盧煜明教授在致辭中，高度讚揚張煊昌學校多年來積極推動科研與創新教育，並祝賀學校迎來創校40週年及多項新設施順利啟用。他強調，教育不應僅局限於學術成就，更應促進學生全人發展，培養他們成為具備創新能力與社會責任感的未來人才。

典禮中溫馨而動人的一幕，是學生代表向盧教授贈送一幅親手繪製的畫像。畫中描繪盧教授與兩位張煊昌學校學生並肩前行，背景融入了中大校訓「博文約禮」的精神意象，象徵著中大與張煊昌學校之間一脈相承的教育理念，也寓意著知識、品格與關懷在世代間的傳承。

學生代表向盧煜明教授（左）送上一幅親手繪製的人像，象徵中大與張煊昌學校之間薪火相傳的教育理念。（黃寶瑩攝）

隨後，在張煊昌學校校長陳思頴、校監游應森的陪同下，嘉賓們逐一參觀了校內新建設施。期間，學校安排了Hip-Hop舞團與豎琴隊輪番演出，生動展現藝術教育中活力與優雅並存的多元面貌。此外，嘉賓們更走入中藥園，親身參與由學生指導的中藥香囊製作，實地感受學校如何將傳統中醫文化與現代科學知識融匯於特色課程之中。

中大校長盧煜明教授（左三）於中藥園嘗試製作中藥香囊。（黃寶瑩攝）

張煊昌學校的Hip Hop舞團為一眾嘉賓表演舞蹈。（黃寶瑩攝）

學生在新啟用的海洋世界為來賓表演豎琴。（黃寶瑩攝）

以幸福感為核心 令學生無壓建立自信

為迎接創校四十周年，張煊昌學校以「幸福感」為核心，推動數位時代下的教育變革，開拓科技與人文深度融合的全人教育路徑。校長陳思頴強調，引入技術非為追逐表象，而是作為載體——一切科技應用皆服務於「喚醒學習內驅力、滋養學生幸福感」的根本目標。

為此，學校於小一第一、二學段取消傳統考試，全面融入積極心理學（PERMA）框架，讓學生在無壓環境中建立自信、勇於發問，營造安全的心理氛圍，助其好奇心與自信自然成長。陳校長指出，新落成的校園設施正是實踐「幸福感教育」的實體空間，而人工智能的全面融入，將進一步在開放愉悅的環境中，助力學生自主、積極地探索知識，接軌世界。

張煊昌學校校長陳思頴指學校並非單純追逐科技，而是以「幸福感」為基石，培養學生的自主學習能力。（黃寶瑩攝）

為推動數位轉型，學校課程發展主任陳啟邦表示，校方將逐步在各學科推行校本AI學習課程。中文科將引導學生運用生成式AI平台提升閱讀與寫作能力；英文科則透過AI聊天機器人，營造個人化、互動式的語言學習環境，以加強英語閱讀成效；人文科會採用中文大學研發的「AI X EduVenture」平台，開展香港歷史建築探究活動。科學科將借助AI輔助學生分析實驗數據，深化課堂所學；體育科亦會運用AI大數據評估學生體能狀況。學校期望透過這一系列AI課程，不僅讓學生掌握如何善用AI輔助學習，更培養其符合道德準則的科技使用價值觀，學習辨別資訊真偽與合理性。

各科融入AI 教學 以科技為翼 助學生擁全球視野

陳校長進一步強調，AI是強大的輔助工具，卻始終無法取代教師的關懷陪伴與智慧引導。她指出，教育真正的意義，在於借助科技之力，培養學生的數碼素養與慎思明辨能力，讓他們既能扎根本土文化，又能開拓國際視野。

陳校長以學生設計的「八段錦AI動作校正系統」為例，指出項目融合科技、健康與文化傳承，早前已成功入圍日內瓦國際發明展，並將在校董會資助下前往瑞士參賽，生動體現學校「從創造中感受快樂，在自信中接軌世界」的教育理念。

校監游應森認為40週年是一個學校新起點，期盼每一位學生都能在豐富的教學資源支持下，培育學生踐行中文大學「博文約禮」的精神。（黃寶瑩攝）

校監游應森總結時強調，學校的根本使命在於培育學生踐行中文大學「博文約禮」的精神。展望未來，學校將持續深化與中大的STEAM協作項目，透過推動AI應用與英語教育雙軌並進，提供可媲美國際學校的優質教育，讓學子在科技與人文並重的環境中全面發展潛能、開拓國際視野，最終成為內心豐實、具責任感，並擁有全球競爭力的未來領袖。

香港中文大學校友會聯會張煊昌學校

CUHK FAA Thomas Cheung School

地址： 新界沙田顯徑邨嘉田苑

校網： 大圍88（選校編號：8811）

