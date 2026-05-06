張煊昌學校迎40周年辦社區聯校畫展　以藝術培養學生創意及幸福感

香港中文大學校友會聯會張煊昌學校於明年踏入40周年，適逢丙午馬年，校方領頭策劃聯校學生畫展「驫馳煊彩（A Vibrant Gallop）」。畫展在 4 月 24 日至 27 日於馬鞍山廣場中庭舉行，展出超過 400 幅來自張煊昌學校及 7 間幼稚園學生以富有傳統中華文化特色的沙田區吉祥物「馬」為主題的作品，藉此向張煊昌學校迎40周年校慶送上祝福。是次活動亦實踐了教育局《價值觀教育課程架構》，以藝術提升學生校園幸福感，並展示學生立根中華、聯通世界的藝術天賦。



畫展於4月25日舉行開幕禮，邀得立法會議員、香港藝術發展局副主席葉傲冬先生以及香港藝術家⿈家樂先⽣擔任主禮嘉賓。陳思頴校⾧表示，展覽以 3 個馬字組成的「驫」為主題有多重寓意，一是馬作為沙田區吉祥物，代表社區的蓬勃朝氣；二是學校在教育路上自強不息的奔騰勇氣；三是學校一直與社區緊密相連，如萬馬奔騰般充滿動力。她指出，是次聯校學生畫展不僅展示學校「藝術走入校園」的成果，更代表藝術跨越校牆進入社區，為學生搭建展現天賦的舞台，深度實踐「創意與身心健康（Creative and Wellbeing）」的核心教育理念。



香港中文大學校友會聯會張煊昌學校假馬鞍山廣場中庭舉辦「驫馳煊彩」聯校學生畫展，展出多幅學生作品。（葉志明攝）

立法會議員、香港藝術發展局副主席葉傲冬先生（左）及香港藝術家、張煊昌學校義務藝術導師⿈家樂先⽣（右）擔任「驫馳煊彩」聯校學生畫展開幕禮的主禮嘉賓。上圖中為張煊昌學校陳思頴校⾧。（葉志明攝）

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畫展由香港中文大學校友會聯會張煊昌學校主辦，邀得香港中文大學校友會聯會張煊昌幼稚園、救世軍田家炳幼稚園、東華三院馬陳景霞幼稚園、培僑國際幼稚園暨幼兒園、啟思幼稚園（帝堡城分校）、保良局吳多泰幼稚園及光愛樂幼稚園幼兒中心（顯徑）參與。

開幕禮同場頒發「未來機械⾺」繪畫⽐賽獎項及學生參展證書，並由張煊昌學校舞龍隊表演助慶。葉傲冬議員及⾹港中⽂⼤學校友會聯會教育基⾦會主席譚天樂教授進行點睛儀式，為畫展揭開序幕。

「驫馳煊彩」聯校學生畫展開幕禮舉辦期間，亦頒發「未來機械⾺」繪畫⽐賽獎項及學生參展證書。（葉志明攝）

葉傲冬議員（右）及⾹港中⽂⼤學校友會聯會教育基⾦會主席譚天樂教授（左）主持點睛儀式。（葉志明攝）

從語言與藝術建立自信 新學年加入西班牙語課程

香港中文大學校友會聯會張煊昌學校陳思頴校⾧致歡迎辭時感謝7間幼稚園的支持及全程協調，令聯校學生畫展得以成功舉行，讓來自不同幼稚園的小朋友體驗藝術創作的樂趣。她又指，從畫作中看得出學生擁有卓越的藝術天份與想像力，都是值得表揚的小藝術家，希望他們保持對繪畫的熱誠，在成長路上始終敢於想像、樂於表達。

陳思頴校⾧於致歡迎辭期間提到，國際化是學校的辦學理念，新學年常規學習將加入西班牙文。（葉志明攝）

陳校長表示，藝術是連結學校、家庭與社區的最佳橋樑，是次展覽於商場舉行，可以讓藝術創作走進社區，增強居民對區域文化的認同，使學生的學習成果可以獲公眾見證與肯定，同時提升學生的成就感與自信心，達至「幸福教育」中重要的一環，舒緩學生學業壓力之餘，亦讓藝術成為社會共融的力量。

除了透過校外展覽展現學習成果，張煊昌學校更致力於校園內建構多元化的學習平台，全面啟發學生的才華與潛能。張煊昌學校強調全人發展，推動學生「一生一體藝」，以多元課程激發潛能。例如為小一學生開設「拔尖啟潛能班」，內容涵蓋中國鼓、中國扇舞、豎琴及游泳培訓，幫助學生從小建立跨領域的自信。學校亦以國際化為辦學理念，除了積極推動德文、日文課外活動，陳校長亦宣布學校於新學年會將西班牙文納入一至六年級的常規學習中，開發語言天份之餘，亦擴闊學生的國際視野，讓學生具備「立根中華、聯通世界」的競爭力。

張煊昌學校提倡「一生一體藝」，透過體育及藝術幫助學生建立自信及幸福感，圖為小一鼓隊。（香港中文大學校友會聯會張煊昌學校提供）

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葉傲冬議員讚揚張煊昌學校以藝術連結學校與社區

葉傲冬議員於開始致辭之前，以德語回應學生司儀的邀請，讚賞學生的德語說得很好。（葉志明攝）

葉傲冬議員由張煊昌學校的學生司儀以德語介紹並邀請上台，成為開幕禮的亮點之一，葉議員上台後亦以德語回應，並讚揚學生司儀說得一口流利德語。他致辭時表示，是次張煊昌學校舉辦的聯校學生畫展，成功透過藝術文化連結沙田、馬鞍山地區各界，為社區帶來正能量。

葉議員女兒亦有作品於畫展中展出，他致辭時分享稱，答應出席是次活動前，並不知道女兒有份參展，直至畫展舉行兩週前收到學校通知才得知此事。他坦言自己作為家長，能親身見證女兒參展或上台領獎都會非常感動，鼓勵各位家長珍惜子女高光時刻，並成為參展小朋友的重要成長紀錄。

葉傲冬議員認為，學校的聯校學生畫展回應了教育局「立根中華、聯通世界」的價值觀教育框架。他建議學界舉辦更多類似活動，從生動有趣的方式切入講解傳統中華文化及正向價值觀。（葉志明攝）

葉議員於開幕禮後接受訪問時表示，是次畫展以「驫」字為主題，回應了教育局「立根中華、聯通世界」的價值觀教育框架，學生在繪畫馬匹的過程中可以對馬有更有深入的了解，加深學生對中華文化的認識。他又稱，展出畫作均與中華文化緊緊扣連，是次聯校畫展既可在社區推廣中華文化，亦讓學生向公眾分享成果，提升文化自信，是很好的學習機會。他期望未來可以有更多類似活動，幫助學生以生動形式接觸傳統中華文化及正向價值觀。

學校成功以藝術建立幸福校園 學生作品帶來驚喜

香港藝術家⿈家樂先⽣是張煊昌學校的義務藝術導師，教授學生不同的繪畫技巧之餘，亦啟發學生運用創意，賦予畫作意義及想法。（葉志明攝）

香港藝術家⿈家樂先⽣是學校的義務藝術導師，他表示擔任導師期間，深深感受到學校積極推動藝術教育，特別是主動發掘有潛質的學生加以栽培。他說不少學生首次接觸塑膠彩，但最終成功掌握繪畫技巧完成作品，從中獲得成功感、建立自信，過程中自然會對校園生活感到快樂，構建幸福校園。

他更表示擔任導師期間，不少學生表現使他眼前一亮。他經常向學生強調，畫作漂亮只是一名畫師，能為畫作增添意義的才是畫家，而其中一名學生，在完成作品後還想到在畫作旁邊題詩，體現創意及中華文化的藝術風格之餘，亦為畫作增添獨特意義。

黃先生亦表示，校方將其馬雕塑作品引入校園及公共空間，能有效開啟孩子的創意之門，讓他們在具備文化傳承的基礎上，大膽發揮想像。

創意及幸福感為學校發展方向 藝術切入傳承中華文化

陳思頴校⾧強調，創意是無法被 AI 取代的能力，因此學校著力培養學生創意，以面對未來挑戰，方法之一就是藝術教育。（葉志明攝）

陳思頴校⾧表示，「創意」及「幸福感」是學校兩大發展方向。面對AI發展大趨勢，未來不少工種都可能被淘汰，只有創意無法被取代，所以學校透過藝術培養學生創意，為他們裝備最能夠應對時代轉變的核心能力。幸福感則是學校的基石，學校從不同校園設施、課程及活動切入，營造學生發揮才能的空間，從而建立學生內在自信和幸福感。

她特別指出，學校著重透過生動教學方法，例如從藝術切入，幫助學生理解及認識傳統中華文化及價值觀，今次安排在社區舉辦畫展，正如為學生提供寶貴的學習機會。

陳校長指出，是次「驫馳煊彩」展覽展出的學生佳作，象徵張煊昌學校四十載辦學的活力，證明學校能兼顧藝術教育、文化自信與身心健康。在 迎40 週年校慶之際，學校將繼續引領學子，以社區為舞台、以創意為羽翼，在教育征途中策馬揚鞭。