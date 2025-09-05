張煊昌學校營造英文語境　小一英文外籍老師任教　英語融入各學科

位於顯徑的香港中文大學校友會聯會張煊昌學校一直重視培英語教育，透過協助學生建立紮實語文能力，應付未來升學就業的挑戰。本學年是陳思穎校長服務學校的第二年，她接受「01教育」訪問時表示，校董會十分重視英語教育，只要有助學生學英文，校董會都樂意提供額外資源，例如每年額外撥款近100萬元增聘3名外籍英語教師（NET），令全校共有4名外籍英語教師。



擁有豐富英語教學經驗的陳校長稱，額外資源有助學校為學生營造更佳英文語境，例如由本學年起，所有小一英文課均由外籍英語教師任教。課程方面，小一會教學生拼音（Phonics）、而自小四開始，學校會將數學和科學科重點內容中英對照，幫助學生日後銜接升讀英文中學。此外，亦會透過戲劇教育、英語活動等，讓學生有更多機會接觸和運用英語。



香港中文大學校友會聯會張煊昌學校校長陳思穎表示，學校校董會銳意推動英文教育，只要能夠幫助學生學習英文，都願意調撥資源。除了聘請額外的外籍英語教師，更每年資助約8至10名學生到美國參加創意思維世界賽，每年金額約為30萬。（陳葦慈攝）

外籍教師主教小一英文 打破「學英文要有中文解釋」迷思

家長也許會擔心，小一英文課全由外籍老師任教，在沒有中文解釋的情況下，學生會否無法適應。不過陳校長深信，小一學生吸收能力強，只要營造良好語境，定必能學好英文，並希望藉此建立學生自信心，具備在全英語的環境下也能明白意思。

陳校長理解家長或認為「中文都學唔掂，仲用英文學？」，不過她指出相比中文，英語較有系統和規律，學生較易掌握。她舉例，學校現時小一課程涵蓋拼音（Phonics），使學生「見字能讀、聽字能寫」。她又以自己的兒子為例，學習語言由中文換成英文後，成績有所進步，加上不少有特殊教育需要的學生「英文叻過中文」，使她相信不少學生其實應該使用英文學習。

香港中文大學校友會聯會張煊昌學校校長陳思穎任教英文科出身，對教英文有一番見解，特別希望打破坊間迷思，讓家長們明白想子女學好英文，並不需要中文翻譯。（陳葦慈攝）

各科加入英語元素 助學生日後升讀英中適應全英教學

學校亦安排外籍英語教師加入小二體育課及小三視藝課，與學生組隊和參與課堂活動，利用學生參與活動時的勝心，推動學生以英語與外籍教師商討策略，實際運用英語。踏入高小，學校會將數學和科學科重點內容中英對照，幫助學生日後銜接及適應升讀英文中學的英語教學模式。

陳校長透露，就讀小學時學校特意於小六數學科加入英文內容，升中入讀英文中學後才意識到做法有助適應英中學習模式，故將做法推而廣之。

普及與拔尖戲劇教育 從劇本學習閱讀

香港中文大學校友會聯會張煊昌學校的戲劇教育是學校英文教育的主軸，課程覆蓋小一至小六，透過戲劇使學生有更多運用英文的場景。圖為學校舉行小一適應日期間，學生在外籍英語教師指導下為英語表演進行彩排。（陳葦慈攝）

張煊昌學校相信學習不局限於課室，多年來均以戲劇作為學生學英文的場景，並校本規劃小一至小六的戲劇教育課程。

普及教育方面，小一每周有3節戲劇教育堂，教授基本戲劇知識，由最基本的大聲朗讀（read aloud）到表演時加入情感、舞台走位，從中學習不同英文生字。小二及小三則會配合校本閱讀計劃，學生每讀完一本故事書，延伸活動都會包括戲劇表演，鞏固學生閱讀成果，讓學生明白學習英文的不同方法。

小三至小六的戲劇教育以拔尖為主，透過選角找出有潛質的學生表演。首先，學生會依程度分組，深入閱讀、理解、思考劇本想帶出的訊息，然後與同學一起討論教師帶出的問題，教師亦會分享如何閱讀劇本及找出劇本亮點，課程儼如一堂英國文學課。

表演之前，學生會修改劇本，將之前討論所得的想法呈現出來，例如透過增加對白以強化觀眾對角色的感受。過程之中，學生經過閱讀、理解、創作、及表演，不斷運用英文並加深對英文的認識。

戲劇教育成功幫助學生建立自信，懂得表達自己。有張煊昌學校的老師提到，學生到中學進行升中面試時，流暢的英語足以使面試官感到其所接受的英語訓練有所不同，眼前一亮。事實上，張煊昌學校戲劇組學生受到區內部分英中的青睞，某間英中更曾一年錄取十多名戲劇組學生。

香港中文大學校友會聯會張煊昌學校於上學年首次舉辦「哈利波特日（Harry Potter’s Day）」，成功引起學生對英文的興趣，更意外地使英文版的《哈利波特》成為學校圖書館借閱冠軍。（校方提供）

學校亦設有豐富的英語學習活動，例如早前曾首次舉行「哈利波特日（Harry Potter’s Day）」，將學校粉飾成故事中的霍格華茲，學生、教師、以至是校工都會穿上特色服裝，營造沉浸式學習環境。

陳校長舉例當日會由外籍教師與學生一起以拼音創作咒語，讓學生明白拼音不止於拼寫生字，她又提到活動完結後，學校圖書館的英文版《哈利波特》一躍成為借閱冠軍，意外激勵了學生主動挑戰閱讀一本以文字為主的小說 。

畢業生DSE英文考獲5** 讚小學打好英文基礎成關鍵

香港中文大學校友會聯會張煊昌學校桃李滿門，其中之一是於2019年畢業的何家儀同學（左）。她今年以於中學文憑試英文科考獲「5**」，並升讀香港大學文學士及教育學士（語文教育）– 英文教育，希望未來可以回到張煊昌學校實習及任教，傳承過去教師們的教學方法。（陳葦慈攝）

深耕英文教育多年，張煊昌學校有不少成功例子，於2019年畢業的何家儀同學（Yoyo）就是其中之一，她於今年中學文憑試英文科取得「5**」佳績，升讀香港大學文學士及教育學士（語文教育）– 英文教育。她說張煊昌學校提供了難得的英文語境，課外活動及正規課堂均有助提升英文能力，成功為她建立重要的英文基礎，幫助中學階段的學習及升讀大學。

何同學認為，在小學階段建立英文基礎很重要，因為初中已經假設學生有英文基礎，「到時再打底，再做一啲嘢好難」，而高中的英文則著重應試，所以在張煊昌學校的學習影響深遠。她提到自己在中五時曾經到美國參加活動，過去在小學建立的英文能力有助她更完整地表達自己的想法，「所以我覺得喺小學打好我嘅（英文）基礎，即係教我點樣去表達我嘅意思，可以幫我喺之後可能中學或者升大學嘅時候，更加好咁表達我嘅想法」。

小一適應日彈小豎琴及打鼓 為學生營造安全感

香港中文大學校友會聯會張煊昌學校早前舉行小一適應日，活動包括體驗將會延伸至整個學年的中國鼓。（陳葦慈攝）

暑假尾聲之際，張煊昌學校為了建立學生對校園的安全感，正式開學時可以安心上學，勇於探索及學習，舉辦了為期兩天的小一適應活動。陳校長留意到，學生們首天參加活動時，或多或少都會「眼濕濕」，但很快就融入學校環境，第二天已經可以愉快自在地投入活動。

香港中文大學校友會聯會張煊昌學校早前舉行小一適應日，活動包括體驗將會延伸至整個學年的小豎琴。（陳葦慈攝）

適應活動主要幫助新生認識新環境、新教師、新同學，內容包括彈小豎琴、打鼓、及籌備一場英語表演，這些活動均會延續成為所有小一學生的必修課程。陳校長表示，選擇中國鼓是為了讓學生感受中華文化，同時訓練專注力、手腳協調、及聆聽指令；小豎琴則以其寧靜、優雅的樂聲平靜學生的心靈及情緒，同時體現學校國際化的發展目標。英語表演獲安排在適應活動完結之前，於學校最新改建而成的黑盒劇場進行，並邀請了家長們前來觀看。小一新生們面對觀眾表演不但沒有怯場，更有不俗的發揮，獲得家長報以熱烈的掌聲表示支持。