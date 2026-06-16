中中聯會與應科大聯盟簽署合作備忘錄　共同推動職專教育發展

香港中文中學校長聯會（中中聯會）與應用科學大學聯盟（應科大聯盟）於昨日（15日）簽署合作備忘錄，一起推動應用科學大學（應科大）及職業專才教育（職專教育）在香港的長遠發展，包括強化中學與高等教育界別的連繫，透過經驗交流與資源共享，提升應用教育在中學階段的認知與認受性，培育具備應用知識和技能的高質素人才，以回應香港社會對多元人才的殷切需求。



中中聯會與應科大聯盟簽署合作備忘錄，前排左起為香港高等教育科技學院副校長（學術）曾偉基、聖方濟各大學副校長（行政）及秘書長梁詩明、都會大學副校長（策略規劃）區啟明、東華學院校長陳慧慈。（中中聯會提供）

合作備忘錄簽署儀式於中中聯會周年會員大會上舉行，由教育局首席助理秘書長李慧婷在場見證，代表應科大聯盟簽署備忘錄的成員包括都會大學副校長（策略規劃）區啟明、聖方濟各大學副校長（行政）及秘書長梁詩明、東華學院校長陳慧慈，以及香港高等教育科技學院副校長（學術）曾偉基。中中聯會則由主席簡偉鴻校長代表簽署。

教育局首席助理秘書長李慧婷於致辭時提到，期望合作有助學生認識職專教育。（中中聯會提供）

教育局首席助理秘書長（延續教育）李慧婷於致辭時提到，教育局十分歡迎應科大聯盟與中中聯會合作，期望能夠提升中學生對應用教育的認識，鼓勵更多中學生探索和考慮應用教育與職專路徑，透過合作從中學階段起為學生鋪設一條更為清晰的發展道路，以職專教育為學生打造多元學習路徑。

她強調應科大絕非次一等的大學，而是具備一切成為大學的資格及條件，只是與傳統的學術研究型大學有明確分工，特別是應科大以培養學生的應用能力為主，理論與實踐兼備，適應職場需求之餘，同時立足學業發展。

中中聯會主席簡偉鴻校長則表示，隨着教育局近年積極推動職業專才教育（VPET），香港的升學階梯變得更加豐富、多元且完整，不僅提供傳統學術路徑，更為擁有不同潛能與志向的同學開拓了展現獨特光芒的舞台。職專教育課程強調理論與實踐並重，堅持產教融合，課程內容與業界需求緊密對接，讓學生在學期間已能掌握實務技能，畢業後更可迅速融入職場，縮短適應期，有助於培育切合本地產業需要的應用型人才，乃至配合國家發展策略。

中中聯會與應科大聯盟簽署合作備忘錄當日，亦舉辦了以應科大發展為主題的論壇。（中中聯會提供）

大會當天，亦舉辦以應科大發展為主題的論壇，由中中聯會代表邱潔瑩校長及李立中校長共同主持，並由四位聯盟院校代表擔任嘉賓講者。論壇深入介紹了應科大在本港的最新發展、課程特色及收生要求等，並剖析應用學位與傳統學術路徑如何互補，回應香港社會對多元人才的殷切需求。

論壇期間，有講者提到不同學生有不同特質，有一些學生於文憑試考取較低分數後入讀應科大，但大眾不應視入讀應科大為他們的「次選」，反而應該視之為「對的選擇」，因為傳統大學的傳統科目未必適合他們，而應科大能夠為這些學生提供目標清晰而且畢業出路明確的科目，這是優點之一。