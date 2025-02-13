THEi運動及康樂管理學科範疇通過評審　料明年可升格大學及應科大

職業訓練局（VTC）香港高等教育科技學院（THEi）舉行新春傳媒午宴，校長劉建德表示，學校已成功通過首個學科範圍評審資格，現階段距離升格大學只欠兩個學科範疇，期望明年能夠「雙喜臨門」，同時完成升格大學及成為應用科學大學。劉建德認為，各所應用科學大學定位及方向都應有各自特色，並以培訓人才為目標，並非處於「敵對」關係，否則會「內傷」。



香港高等教育科技學院（THEi）校長劉建德有信心，明年可升格大學及成為應用科學大學。（金敏琍攝）

校方料「建造環境」及「資訊科技」兩個學科範疇明年完成評審

THEi首個通過的學科範疇為「運動及康樂管理」。至於另外兩個學科範疇「建造環境」及「資訊科技」，校方預計明年會完成相關評審，笑言若「樣樣事都順順利利」，預料2026年內可實現升格大學及成為應用科學大學。

他強調，升格大學後THEi仍然會「兩條腿走路」，一方面開拓學生的國際視野，培育基礎研究人才，另一方面積極與業界保持緊密聯繫，培育行業精英的教學理念，並不會改變。

為配合未來發展，THEi目前正積極尋找地方做校舍，同時亦希望在港島區建學生宿舍。（資料圖片）

積極覓地建校舍及學生宿舍

為配合未來發展，劉建德表示目前正積極尋找地方做校舍，同時希望在港島區建學生宿舍。他指出，將酒店或工廈改裝成學生宿舍都是考慮之列，但要謹慎考慮本港樓價未來走向，不排除先租後買。

應科大聯盟應取長合作而非敵對

去年THEi獲邀加入應用科學大學聯盟成為附屬成員。劉建德認為應用科學大學聯盟內各成員，應「稱兄道弟」非處於「敵對」關係，又稱「競爭會出現內傷」。「若大家都開同一課程，你鬥我、我鬥你，聯盟就名存實亡。」

劉建德認為院校之間特色及方向都可以不一樣，大家可活用各自強項尋求「健康合作」模式。「THEi的運動科同東華護理科都傾緊合作搞新中心，希望可以做啲新嘢出來。」

THEi校長劉建德認為，應用科學大學聯盟成員間，可活用各自強項尋求「健康合作」模式。（金敏琍攝）

政府若削教育資源 料「SSSDP」不受影響

目前政府面對千億財赤，財政司司長陳茂波稱教育資源有節約空間，劉建德坦言THEi一向自負盈虧方式營運，不怕政府調整撥款「點減都是零」。對於「指定專業／界別課程資助計劃」(SSSDP)，劉建德稱SSSDP屬「細數目」，相信不會受到影響。

內地收生方面，劉建德坦言已經到達規定10%收生上限，學校亦已向教育局表達希望放寬相關限額，他明白局方有很多因素需要考慮，現階段THEi「仍不斷努力中」。

近年「假學歷」問題備受關注，劉建德指校方立場明確，一旦遇到相關情況必定會報警處理，相信能起阻嚇作用。此外，學校亦對申請人學歷作出嚴謹審查，包括會要求頒授學歷機構提供證書，若會核對申請人護照上的學生簽證，作為核實在海外留學是其中一個標準。

請專家及警方到校 宣傳反詐騙訊息

此外，THEi又成立獨立小組專責跟進內地學生情況，包括會請專家及警方到校，舉行反詐騙講座及宣傳，提升學生防騙意識。

另一方面，THEi將於2026學年開辦全新運動及康樂管理碩士課程，以應對啟德體育園區啟用後相關專才的急切需求。