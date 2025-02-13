THEi運動及康樂管理學科範疇通過評審　料明年可升格大學及應科大

撰文：金敏琍
出版：更新：

職業訓練局（VTC）香港高等教育科技學院（THEi）舉行新春傳媒午宴，校長劉建德表示，學校已成功通過首個學科範圍評審資格，現階段距離升格大學只欠兩個學科範疇，期望明年能夠「雙喜臨門」，同時完成升格大學及成為應用科學大學。劉建德認為，各所應用科學大學定位及方向都應有各自特色，並以培訓人才為目標，並非處於「敵對」關係，否則會「內傷」。

香港高等教育科技學院（THEi）校長劉建德有信心，明年可升格大學及成為應用科學大學。（金敏琍攝）

校方料「建造環境」及「資訊科技」兩個學科範疇明年完成評審

THEi首個通過的學科範疇為「運動及康樂管理」。至於另外兩個學科範疇「建造環境」及「資訊科技」，校方預計明年會完成相關評審，笑言若「樣樣事都順順利利」，預料2026年內可實現升格大學及成為應用科學大學。

他強調，升格大學後THEi仍然會「兩條腿走路」，一方面開拓學生的國際視野，培育基礎研究人才，另一方面積極與業界保持緊密聯繫，培育行業精英的教學理念，並不會改變。

為配合未來發展，THEi目前正積極尋找地方做校舍，同時亦希望在港島區建學生宿舍。（資料圖片）

積極覓地建校舍及學生宿舍

為配合未來發展，劉建德表示目前正積極尋找地方做校舍，同時希望在港島區建學生宿舍。他指出，將酒店或工廈改裝成學生宿舍都是考慮之列，但要謹慎考慮本港樓價未來走向，不排除先租後買。

應科大聯盟應取長合作而非敵對

去年THEi獲邀加入應用科學大學聯盟成為附屬成員。劉建德認為應用科學大學聯盟內各成員，應「稱兄道弟」非處於「敵對」關係，又稱「競爭會出現內傷」。「若大家都開同一課程，你鬥我、我鬥你，聯盟就名存實亡。」

劉建德認為院校之間特色及方向都可以不一樣，大家可活用各自強項尋求「健康合作」模式。「THEi的運動科同東華護理科都傾緊合作搞新中心，希望可以做啲新嘢出來。」

THEi校長劉建德認為，應用科學大學聯盟成員間，可活用各自強項尋求「健康合作」模式。（金敏琍攝）

政府若削教育資源　料「SSSDP」不受影響

目前政府面對千億財赤，財政司司長陳茂波稱教育資源有節約空間，劉建德坦言THEi一向自負盈虧方式營運，不怕政府調整撥款「點減都是零」。對於「指定專業／界別課程資助計劃」(SSSDP)，劉建德稱SSSDP屬「細數目」，相信不會受到影響。

內地收生方面，劉建德坦言已經到達規定10%收生上限，學校亦已向教育局表達希望放寬相關限額，他明白局方有很多因素需要考慮，現階段THEi「仍不斷努力中」。

近年「假學歷」問題備受關注，劉建德指校方立場明確，一旦遇到相關情況必定會報警處理，相信能起阻嚇作用。此外，學校亦對申請人學歷作出嚴謹審查，包括會要求頒授學歷機構提供證書，若會核對申請人護照上的學生簽證，作為核實在海外留學是其中一個標準。

請專家及警方到校　宣傳反詐騙訊息

此外，THEi又成立獨立小組專責跟進內地學生情況，包括會請專家及警方到校，舉行反詐騙講座及宣傳，提升學生防騙意識。

另一方面，THEi將於2026學年開辦全新運動及康樂管理碩士課程，以應對啟德體育園區啟用後相關專才的急切需求。

THEi副校長（學術）曾偉基教授（左一），與廚藝及管理師生合照。他表示學校一直與業界保持緊密合作，將市場最新發展納入課程，為業界培訓人才。（金敏琍攝）
政府將修訂《專上學院條例》　恒大料審批新課程比現時快半年中大設致真交叉數學科學院　下學年推8年制課程　招資優生跳級讀HKIIT內地生獲資助來港升學　修讀AI、軟件工程盼畢業後留港工作科大初創研發全球首個鏡頭偵測健康數據APP　30秒知結果準確率98%為圓警隊夢學生報讀港專DAE學警課程　獲DSE學歷增值備戰投考警隊理大研發人工智能識別長者跌倒風險 推社區篩查惠及2500名長者
01教育