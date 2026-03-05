東華學院爭取「升格」私立大學及應科大 下月接受評審冀年內成事
撰文：董素琛
出版：更新：
東華學院申請升格為私立大學，同時申請成立應用科技大學。校長陳慧慈透露，已成功取得3個學科範圍評審資格，下月經機構評審，期望可於今年內成事，屆時學院將改名為「香港東華大學」。目前學院內地、台灣和澳門學生（MMT）佔17.4%，校方正申請將上限由20%提升至30%，期望政府能讓校方一次過將上限申請至最高的40%。
期望年內升格成私立大學及應科大
東華學院正籌備升格為私立大學，同時申請成立應用科技大學。陳慧慈表示，校方已成功拿取3個學科範圍評審資格，將於4月經機構評審，同時審核其升格成私立大學及應科大的資格。她期望一切順利的話，可於今年內成事，屆時學院將改名為「香港東華大學」，形容正一步步達成目標。校方有信心超越升格的準則才提出申請，形容現時「冇野kick住」。
冀將MＭT學生比例升至40%
目前東華學院招收MMT學生（即內地、澳門及台灣學生）的上限為20%，校方正向教育局申請，將下學年上限提升至30%。學院2025/26學生的新生人數為1,686名，有294名MMT學生，即佔17.4%，陳慧慈期望政府允許一次過將上限提升至最高的40%。
MMT學生較去年增加26%，學生宿位是否足夠？陳慧慈指校方與業界的夥伴合作，在尖沙咀及灣仔提供宿位，未來亦將於上環及佐敦提供住宿，形容宿位數量現階段足夠應付所需。
政府修訂《專上學院條例》，審批新課程權力轉移至教育局局長，收生不足的院校會被取消註冊。副校長（學術）文偉光指，政策大幅加快新課程審批，可於數月內完成，亦保證大專院校品質。
北都｜東華學院力爭洪水橋建校舍 冀與科大醫學院合作並服務社區東華學院多個醫療專業學位課程 孕育更多專職醫療專才東華學院兩大專業 培育醫療科技及銀髮專才 助投身藍海事業東華學院｜強調產學研應用 助學生成就專業夢想JUPAS選科|東華學院放射系學士課程 孕育放射診斷師及放射治療師