李安迪校長倡AI人機協作學習互補　辦團五校共享算力雲端節省資源

香港正積極推動數字教育轉型，學校亦正積極配合政策，在校內推行不同活動和措施。有多年推行電子學習經驗的救世軍田家炳學校李安迪校長認為，學生於小學階段使用AI要「適時適量」，避免濫用，間接令學童沉迷虛擬世界。



李校長剛完成涵蓋上海、杭州及北京三地的教育考察，發現當地的STEAM教育並非一味追求尖端技術，而是從「人本精神」角度發展。他坦言此行最大得著，是反思香港未來的教育定位、以及如何透過跨校協作，將各學科的元素融會交織，不只是將科學、科技生硬拼湊，流於形式上的教學。



李校長認為學生於小學階段使用AI要注意「適時適量」，避免濫用。 （學校提供圖片）

李安迪校長致力推動電子學習、STEM及計算思維教育，亦是資訊科技教育領袖協會的執行委員。早前以香港STEAM教育領導人員身份到內地進行研習及交流。（學校提供圖片）

使用AI講求人機協同能力 幫助學習不熟悉範疇

李安迪校長從事教育工作20年，致力推動電子學習、STEM及計算思維教育。他指出，學校目前的策略是「以靜制動」，確保校內AI課程發展與教育局政策一致。

李校長又認為，守住師生互動是學習首要，縱使AI有條件發展成個人化學習夥伴，但前提是使用者須具備「人機協作」（HITL）的能力，將知識與運算結合，讓學習更切合個人需要。他以自身進修工商管理博士課程、學習統計學的經歷作例子，他習慣利用AI分析自己的概念是否正確，毋用打斷課堂去提問或翻查資料。李校長強調，AI最能幫助人們學習不熟悉的範疇，但前提是使用者必須具備反思能力和良好的語文能力，才能精準地提問並組織概念。

上海視STEAM為整體學習 課程著重解決生活難題

四月至六月上旬，李安迪校長分別到過北京、上海及杭州，與當地的STEAM教育領導交流及實地考察。其中北京的行程是出席教育論壇，議題是「五育並重」政策，他在會上分享了如何透過教育培養健全人格、道德與社會適應力，又吸取了內地學校將價值觀教育滲透到課堂的經驗。

李校長於杭州參觀了「六小龍」，了解當地如何從一個以風景聞名的城市，轉型為AI和創新科技的重鎮。（學校提供圖片）

在上海之行，李校長觀察到內地的科技發展，主力是為了解決大眾的生活痛點，當地學校課程亦相對貼近生活，例如學生會思考如何改善校園水池生態、或是製作中草藥等。他讚揚上海視STEAM為不可分割的整體，學校會集合不同科目元素進行跨學科教授。至於杭州之旅則參觀了「六小龍」及浙江大學，了解當地如何從一個以風景聞名的城市，轉型為AI和創新科技的重鎮。

李校長（右一）認為，香港在硬件與重工業上，較難與內地直接競爭，但可專注於國際標準認證、軟體開發、以及服務與營運等高端領域。（學校提供圖片）

李校長指內地學校課程相對貼近生活，視STEAM為不可分割的整體，學校會集合不同科目元素進行跨學科教授。（學校提供圖片）

籲學界勿盲目追趕科技 將推五校聯網共享資源

李校長認為，香港在硬件與重工業上，較難與內地直接競爭，但卻有條件擔當內地與國際之間的「中間人」，專注於國際標準認證、軟體開發、以及服務與營運等高端領域，而且在發展科技的同時，亦要正視培育學生價值觀、人文精神這些核心能力和價值觀。

李校長又指出，目前有部分學校熱衷於使用無代碼編程工具，來開發校內行政系統，表面看似高效，但未必有考慮到系統漏洞、長遠維護安排、網絡安全等風險。所以，他認為學校必須將AI素養、關係智能與倫理邊界把關，教育工作者亦要抱持審慎態度，在學科中滲透人文精神，培養學生的慎思明辨思維。

救世軍田家炳學校為善用資源，下學年將與辦學團體屬下四間小學以「資源共享」方式推動改革，包括以雲端分配運算資源，避免閒置浪費。（學校提供圖片）

面對AI時代的挑戰，救世軍田家炳學校為善用資源，下學年將與辦學團體屬下四間小學以「資源共享」方式推動改革，包括以雲端分配運算資源，避免閒置浪費。針對撰寫通告、檢查招標書等行政庶務，則採用「一次開發，五校共享」政策；知識庫（LLM）方面亦會採取共享原則，例如將本地課程指引及五校各自的教學重點，共同建立教育庫；同時五校亦會以合聘形式起用首席資訊官（CIO），專責學校規劃策略及評估採購方案。

李校長認為以AI提升行政效率，目的都是讓老師釋出更多時間，增加師生互動。（學校提供圖片）

AI助老師釋出時間 讓教育回歸真實互動

李安迪校長呼籲同業運用AI時要多考量核心價值，不要因推動科技而忽略師生關係。利用AI提升行政效率、共享跨校運算能力，目的都是讓老師釋出更多時間，讓教育回歸真實的師生互動，長遠培養學生主動學習、獨立思考與解決問題的能力，實現自我完善與全面發展。