救世軍田家炳學校由上而下推AI行政系統　讓教師騰出時間照顧學生

近年教育局推動數字教育發展，但數位工具、AI人工智能推陳出新，教育界正探討如何善用AI。救世軍田家炳學校校長李安迪認為，善用AI應由上而下導入，先解決繁瑣事項，才能真正運用科技來增加效能。今年8月，李校長開始建構一個如「大內總管」的AI助理系統，減輕校內行政負擔，期望將來教學團隊能把更多時間照顧學生學習需要，建立持續發展的校園AI生態。



學校現時所採用的人工智能系統只需要一台Mac Studio，毋須昂貴伺服器，最重要是不引用公開網絡的大型語言模型（LLM），避免「大海撈針」，並且連結教育局（EDB）文件、校務系統如日曆、電郵與財務等資料，提升準確度與管理效率。



救世軍田家炳學校現時所採用的人工智慧系統只需要一台Mac Studio，毋須昂貴伺服器。（學校提供圖片）

推動AI非趕潮流 培養主動思考為首要

李安迪校長指出，校長的角色應是引領學校發展、善用公帑、避免資源浪費，而非忙於處理低階行政工作，至於推動AI不是趕潮流或「為做而做」，須循序漸進；核心理念應先讓教師親身體驗與探索AI，掌握原理，而非只學單一工具。李校長補充，AI的強項在於整理思維、驗證假設、模擬情境，不單是搜尋引擎，使用者要培養主動思考、明確需求的正向思維，避免被動依賴AI而削弱其價值。

便利之處是可利用手機或電腦，隨時隨地向AI助理發問或搜尋相關資料。（學校提供圖片）

李校長表示，目前利用AI提醒回覆電郵、記錄日程及學校面對突發事件如何處理等事項，已大大減少資訊滯後和增加管理效率，亦令教職員隨時隨地掌握教務。接下來他想利用AI協助學校長期發展，如計算經費及未來計劃等複雜問題，他曾套用EDB的財務指引，短短10分鐘便能完成一個有關教學發展的初步計劃書，過往要花大量時間翻查資料及核數，費時失事。最重要是，校內所用的AI系統是根據官方指引、行政規範等建立，能避免「加熱創作」、胡亂編造的情況，與ChatGPT或Gemini比較，系統更具追溯功能。

AI助理如學校的「大內總管」，劃分成不同的範疇提供協助，增加效率。（學校提供圖片）

李校長（中間）期望學校上下能全面使用AI減少瑣碎行政工作，可將時間回饋予學生，落實教學需要。（學校提供圖片）

應用AI以務實為原則 盼與創科界共建生態圈

教育局將推出20億數字教育革新計劃，將AI引入學校是大勢所趨。李校長認為應善用資源於師資培訓、基建優化、流程與資料整理等務實方案，而非盲目購買過於高級的AI伺服器，避免浪費公帑和能源。

他認為人工智能不只限於改卷、出題或生成圖片這些功用，重點應用作「腦力激盪」及任務協作等方面，學校應與不同企業及科技公司合作，共建學界AI生態圈，一同發展。

李校長分享多月來的經驗指出，現行系統不必學寫LLM，只需建立工作流程（Workflow），故目前最困難是整理資料及除錯（Debug），學校過往因缺乏完善的檔案管理，資料不全易令AI產生混亂、答案準確性受到限制等問題，期望明年可推動至副校長及全校老師日常使用。他深信目前經歷是「先苦後甜」，只要學校上下能全面使用AI減少瑣碎行政工作，受惠必定是學生。

李迪安校長認為人工智能不只限於改卷、出題或生成圖片這些功用，重點應用作「腦力激盪」及任務協作等方面，並與不同企業及科技公司合作，共建學界AI生態圈，一同發展。（學校提供圖片）

26學年高小學生融入AI教學 建構知識解決真實問題

另外，救世軍田家炳學校已參與中大賽馬會智為未來的「Go AI」項目，小四至小六年的電腦、中、英、數及人文及科學等學科將融入AI教學，計畫以雙軌模式推行，12月起會為校內教師進行培訓，明年1至2月再推展至學生。李校長指出，四年級已率先試課，學生嘗試運用AI平台去辨識貓與狗，反應正面且互動性高。長遠目標是培養學生運用AI時，不但理解其運作原理、更要了解潛在的偏見與局限，學會謹慎及善用，解決真實問題。