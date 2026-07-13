霓裳閃耀回歸29周年　莊啟程小學Catwalk Show以科技融入傳統美學

保良局莊啟程小學（下稱莊小）於香港回歸29周年前夕，舉行了兩年一度的大型跨學科活動「龍騰霓裳Catwalk Show」總決賽。學生將課堂學習融入創作，全程親手打造蘊含中國美學的創意服飾，並在舞台上自信走秀。



Catwalk Show今年已是第十一屆，包括多達十個學科及範疇的內容協作，讓學生不再是被動地吸收課堂知識，而是主動地透過親手設計與改裝，將傳統文化與現代科技產生連繫，活學活用。



學校禮堂變中式宮殿 參賽服飾加入中國文化元素

有學生穿上傳統宮廷服裝，頭及手上飾物都一應俱全。（鄧倩螢攝）

有學生以花仙子造型亮相，服飾更配有LED燈閃閃發光。（鄧倩螢攝）

莊小的禮堂布置成中式宮殿，入口處放有一對用氣球砌成的「龍柱」，是由學生家長義工漏夜趕製。

莊小的禮堂布置成中式宮殿，入口處放有一對用氣球砌成的「龍柱」，走秀的「天橋」全長七米，配合射燈及兩旁的彩色排燈，使參賽者及觀眾均彷如置身大型時裝匯演場地。活動由早上8時開始，高低年級學生分別進行填色比賽及手部紋身貼紙等熱身活動後，便齊集禮堂觀看個人及小組總決賽。參賽者逐一走上天橋亮相，小司儀輪流用英語、粵語及普通話介紹作品，坐在觀眾席的學生都發出熱情的歡呼，高舉班別應援牌，為自己支持的同學打氣。

不少參賽者都在服飾中加入中國傳統手藝與少數民族的傳統特色，如「青花瓷」及「扎染」；顏色上亦有人以「中國紅」、「明黃色」搭配經典的「龍圖騰」、「雲紋」及「手工釘製」刺繡，有人亦手拿紙扇、兵器或絹紗傘等古風配件，來增加東方美學氛圍。同時，服裝更揉合了不少現代科技，如3D打印、無人機操作及LED燈作潤飾，為藝術注入創新色彩，目不暇給。

比賽期間更穿插了家長、校友及老師的Catwalk互動，氣氛熱烈。當日除選出個人及小組冠、亞、季以及優異獎外，亦公布了「創新科技」、「風姿綽約」及「最合拍」等獎項。保良局教育總主任（學前教育及小學）文詩詠、與校監黃君武及夫人擔任頒獎嘉賓，各人亦配合主題穿上華服，從髮型到化妝都一絲不苟。

校監黃君武（左四）擔任頒獎嘉賓，與得獎學生及校長梁佩思（右一）合照留念。（鄧倩螢攝）

內向學生成功克服恐懼 時裝表演助學生感到「我可以」

莊小校長梁佩思致辭時表示，眼見不少平時內向的學生克服了緊張與恐懼，在天橋上昂然展露自信的眼神與笑容，深受感動。（鄧倩螢攝）

校長梁佩思於致辭時表示，眼見不少平時內向的學生克服了緊張與恐懼，在天橋上昂然展露自信的眼神與笑容，深受感動。其次是活動集合了師生與家長三方的協作，從人文、語文與圖書科，到STEAM、數學與IT科的跨學科教學，均實踐了「讓孩子在文化中找到根，在創意中找到光，在舞台上找到自己」的校本教育信念。

梁校長又感謝家長義工及工友全力投入漏夜佈置與縫製服飾，甚至畢業多年的舊生都返校協助，將校園比賽昇華成凝聚校園的集體回憶。「活動背後的意義是令學生發現『我可以』，來鼓勵他們敢於嘗試、走得更遠。」梁校長表示。

學生表現超乎想像 表現出對中華文化熱愛

保良局教育總主任（學前教育及小學）文詩詠認為學生在舞台上的表現超乎想像，並以行動表達了對國家文化的尊重與熱愛。（鄧倩螢攝）

保良局教育總主任（學前教育及小學）文詩詠，則對校內一幅配合「龍騰霓裳Catwalk Show」活動、由師生合力創作的《青花‧祥龍》印象尤深，作品以青花瓷紋樣結合拼湊出龍的造型，所有仿青花瓷碟均由學生親手繪畫。文總主任認為，每一片龍鱗都盛載著整個團隊的合作與創意，亦展現了保良局屬校推動優質教育的豐碩成果。

師生合力創作的《青花‧祥龍》作品以仿青花瓷碟為主題。（學校提供圖片）

文總主任指出，學生在舞台上的表現超乎想像，不論是自信、表達和文化理解，都以行動表達了對國家文化的尊重與熱愛，適逢活動於回歸前夕舉行，別具意義。而這種「人人有份」的校園活動，能讓擅長不同領域的學生都找到自己的定位與價值。

六年級生攬三個大獎成最佳畢業回憶 啟發時裝業興趣

獨攬三個大獎的六年級學生方樂涵，一身「中西合璧」的全黑造型極具型格，紳士帽更鑲有花朵形狀的LED燈。（鄧倩螢攝）

六年級學生方樂涵指在活動中學會團體合作的重要性，亦對中華文化有更深入了解，獲益良多。（鄧倩螢攝）

獨攬「創新科技」、「風姿綽約」及「最合拍」三個大獎的六年級學生方樂涵，一身「中西合璧」的全黑造型極具型格，暗紋唐裝上衣配縫有金色龍型刺繡的短褲，背面別出心裁配上蝴蝶圖案作點綴的披肩與尾部剪裁，紳士帽更鑲有花朵形狀的LED燈。方同學指出，由構思到縫製花了一個月時間，期間參考不少時裝秀來學習模特兒的步姿，過程中學會團體合作的重要性，以及對中華文化有更深入了解，獲益良多。

方又稱，回想四年級時見師兄師姐走上天橋，當時很後悔沒有參與，故今次Catwalk Show可算畢業前最美好的回憶，對於能夠獲獎更是喜出望外，她現時對時裝設計及擔任模特兒均產生興趣，未來亦有意投身相關行業。

保良局教育總主任（學前教育及小學）文詩詠（左）及莊小校長梁佩思（右），均指活動於回歸前夕舉行，別具意義。（鄧倩螢攝）

保良局莊啟程小學「龍騰霓裳Catwalk Show」，不但是一場匯聚過百名學生參與的校園傳統活動，更是每兩年一次的跨學科全人教育實踐，當中的人文、語文、視覺藝術、數學及STEAM學科的整合，融會貫通地將課堂知識轉化為實務能力；加上師、生、家長的無間協作，體現出學校「愛敬勤誠」的校訓精神，正如校長梁佩思所言：「舞台是最好的教室。」因學校堅信，每名孩子都有獨特潛能，都需要一個被看見的機會。