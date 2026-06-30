天主教普照中學原創校慶劇圓滿公演　台前幕後汗與淚交織生命樂章

撰文：彭彥怡
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早年將戲劇納入常規課程的油塘天主教普照中學，籌備兩年、動員全校師生與校友，為校慶55周年推出的原創音樂劇《我們的協奏曲》，三場公演已於今年5月上旬圓滿完成，不但大獲好評，亦同時展示出學校如何用戲劇凝聚人心、催化學生成長。

縱使舞台已落下帷幕，但戲劇的共鳴已在各人心中開啟了成長之門。為呼應「承主愛，惠未來」的校慶主題，校方正積極籌備校外重演，讓更多人感受到這份由汗水與淚水交織、師生共同奮鬥而來的結合力量。

▼原創音樂劇《我們的協奏曲》公演圖輯▼

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真實故事編織集體回憶　演出兩代人的生活掙扎

《我們的協奏曲》劇本取材自天主教普照中學的校園真實故事，內容圍繞兩代人的命運交織。團隊早於2024年已開始訪問歷屆師生取材，故事講述生於90年代的中學生和現今的中學生，兩者所面臨的不同生活困難。劇中女主角「李思瑩」因家庭變故、房屋被毀而退學；男主角「張達生」則為了減輕母親經濟負擔，打算放棄學業。

校長袁玉蘭表示，有別於一般比賽或活動，戲劇的動人之處在於能引起情感連結，團隊要經長時間打破溝通壁壘，建立共同目標與深度默契，凝聚力如大家共同「起一座橋」才能成事。她很高興公演得以順利完成，家長亦對演出給予高度評價，證明團隊不同崗位協作成效被外界看見。

校長袁玉蘭（中）認為戲劇動人之處在於能引起情感連結，她很高興公演順利完成，又盛讚同學們的精彩表現。（鄧倩螢攝）

載歌載舞難度極高　排練逾半年犧牲假期

身兼音樂劇總監的副校長盧韻指出，校慶劇要求學生要同時兼顧唱歌、跳舞及演戲，對大部分舞台經驗不足的學生來說是極大挑戰。加上校方今次邀得戲劇教育工作者高棋炘擔任編劇及導演，對方要求亦高，整個劇目的籌備和排練持續超過半年，臨近公演前數周，更每天排練到晚上七、八點，連復活節假期都要回校排練。

副校長盧韻身兼音樂劇的總監，指校慶劇要求學生要同時兼顧唱歌、跳舞及演戲，對大部分舞台經驗不足的學生來說是極大挑戰。（鄧倩螢攝）

對參與學生而言，這三場演出儼如一場「耐力賽」，既要面對排練的壓力，又要兼顧學業上的時間分配。飾演「張達生」的中五學生吳尚謙，自言性格「好懶」，初中階段對任何活動均沒興趣，直至中三偶然一次機會，參加校內戲劇活動，被副校長盧韻發掘出有天份，覺得他有細膩處理情感的特質，於是邀請他加入劇社。

零經驗擔當男主角　從角色反思自身責任

吳只曾在幼稚園扮演過唐三藏，基本上舞台實戰經驗是零，故知道要擔任男主角都下了一番苦功，包括與身兼編劇的導演討論對白，確保對角色有深入理解，又會與其他演員溝通，避免演繹流於表面；同時亦會爭取任何機會練習對白，即使在走廊遇到同學，也會即興對戲，將練習融入日常。

擔任男主角的中五學生吳尚謙，透過演出，反思了現實中對家人的關心與責任，從不善言辭變得更有自信，抗壓能力亦顯著提升。（鄧倩螢攝）

吳指今次音樂劇同時要唱歌、跳舞和演戲，不時會出現腦力過載的「Hang 機」情況，唯有透過反覆練習找出自己不足之處，每次排練都投入百分之百的精力，幫助角色成長。意想不到的是，吳卻透過演出，反思了現實中對家人的關心與責任，從不善言辭變得更有自信，抗壓能力亦顯著提升。

惡補演活90年代女性苦衷　中二女生擔音響大旗獲讚

飾演「李思瑩」的中五學生黃嘉詠，舞台經驗相對豐富，從小學就接觸舞台劇，中三入讀普照便一直參與校內舞台劇和音樂劇的演出，未來更立志投身戲劇行業。被問到校慶劇最難的部分，她坦言是揣摩女主角的心路歷程，因劇本背景是90年代，當年仍存在「重男輕女」觀念，女性向上流的機會較現時為少，要演繹出那份內心的掙扎，亦非易事。

中五學生黃嘉詠從小學就接觸舞台劇，不過今次所飾演的女主角背景生於90年代，揣摩心路歷程時亦花上不少努力。（鄧倩螢攝）

中二學生趙恩悅，則在校慶劇中擔任舞台音響，她開初以為做幕後只是搬運物品，不料到實際操作才發現遠比想像複雜，因涉及機器操作、音效、佈景等多種分工。又由於是音樂劇，每一場戲的Cue（指令）十分密集，加上要與燈光及表演者的動作緊密配合，起初感到手忙腳亂，但為了演出，每天花數小時標記劇本內的場景點，雖公演時仍有輕微出錯，但今次經驗令自己學到要保持冷靜。

中二學生趙恩悅在校慶劇中擔任舞台音響，每天花數小時標記劇本內的場景點來避免出錯。（鄧倩螢攝）

師生見證「愛與傳承」　台前幕後淚灑後台

副校長盧韻坦言「李思瑩」這個角色有部分是自己的寫照，為了讓黃能掌握到當中情感，都花了不少時間跟她討論，首場演出雖偶有「沙石」，但餘下兩場均具水準；至於趙的表現則令人刮目相看，年紀輕輕卻對自我要求極高，同時亦具有「能承受壓力」的特質。

《我們的協奏曲》最感動一幕，是三場演出圓滿結束時，台前幕後數十師生忍不住抱頭痛哭，那份宣洩包含著不捨、更多是回想起與夥伴們日以繼夜的排練，所付出的辛勞與汗水。

三場演出圓滿結束時，台前幕後數十師生忍不住抱頭痛哭，那份宣洩中包含著不捨、更多是回想起與夥伴們日以繼夜的排練，所付出的汗水。（學校提供圖片）

以戲劇為媒介融入教育　籌備載譽重演上更大舞台

天主教普照中學自2008年由前校長李劍華奠定「戲劇教育」基礎，至今已發展近十八年。起初只是開設戲劇興趣班與劇社，到2012年正式將戲劇納入課程體系，運作模式採取「由淺入深」，鼓勵學生自行編排演出程序、編寫劇本，甚至擔任顧問指導後輩。這種「學長姐帶領學弟妹」的模式，讓戲劇精神得以在校園扎根，同時亦幫助到一群新來港的學生，以戲劇為媒介學習廣東話。

學生吳尚謙、趙恩悅及黃嘉詠完成校慶音樂後，均認為對戲劇有更多了解，黃更表示將來有意成為一名演員。（鄧倩螢攝）

副校長盧韻總結，她對《我們的協奏曲》中的一句對白記憶猶深︰「今日你得到別人的幫助，請好好記住，將來你有能力時，便去幫助其他人。」這無疑就是戲劇教育的傳承真諦，讓普遍缺乏自信的學生，建立表達自我的勇氣，再發揮潛能。目前學校的願景是將原創音樂劇帶出校園「載譽重演」，將普照學生帶到更大的舞台，造就更多體會與成長。

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