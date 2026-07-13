樂善堂楊仲明學校分流教學　新移民三胞胎學術運動雙躍進逆襲升中

不少家長推崇Happy School，期望可減輕子女讀書壓力。觀塘樂善堂楊仲明學校（下稱「楊校」）校長蕭子亮，認為真正的快樂學習應是對準目標，故花上10年為學校重新定位，讓學生「幸福感」建立於實質的學術與個人增值上。



同時學校透過全方位「朝七晚七」託管、以及度身訂造的分層教學策略，讓基層學生毋須依賴私訓及補習，在運動及學業都能穩步上揚，培養自信；近年已成功協助不少學生獲派第一及第二組別（Band 1、Band 2）中學，打破宿命。



樂善堂楊仲明學校校長蕭子亮（右一），認為真正的快樂學習應是對準目標，而非挑避競爭。（梁鵬威攝）

關愛不是口頭安撫 打造真正快樂學習

蕭校長直言：「許多人以為Happy School就是功課少、考試少，但香港教育體制競爭激烈，缺乏實質支持的『快樂』並不實際。當孩子升上高年級，面對成績滑落、派位不理想的壓力，家長的焦慮會轉化成家庭衝突與責備。」他不忍學生被定型，一上任就展開革新，認為真正的關愛不是口頭安撫，是透過系統化教學與全方位支援，根本解決學生的學習問題。

真正的關愛不是口頭安撫，是透過系統化教學與全方位支援，根本解決學生的學習問題。 觀塘樂善堂楊仲明學校蕭子亮校長

蕭校長指學校近10年透過系統化教學與全方位支援，根本解決學生的學習問題。（梁鵬威攝）

新移民四姊弟遇伯樂 學術運動雙軌並行

陳氏「一門四傑」的蛻變，足以見證楊校改革後的教育成效。陳媽媽四年前從惠東移居香港，育有六名子女（現年12至19歲），當中更包括三胞胎。除長女及次女外，排行第三的女兒和年紀最小的三胞胎仍在求學，面對文化與語言障礙，特別是子女習慣講普通話、寫簡體字，來港後需面對講廣東話、寫繁體字的新環境，令她十分徬徨。

陳媽媽稱，當時初來報到人生路不熟，選擇學校時只求離家不遠，子女可步行上課便可，遂安排子女入讀楊校。不料上學僅數天，四名子女對楊校的老師讚不絕口，因為老師知道他們是從內地來港的插班生，刻意安排一些普通話較流利的同學擔當「學習夥伴」，班主任放學後又會一對一面談，了解他們的困難。

陳媽媽（右二）對楊校的老師讚不絕口，認為他們視學生像朋友，以專業和愛教導。（梁鵬威攝）

楊校為幫助四姊弟追上進度，特別安排他們接受分流教學，針對弱點打好根基，短短半個學期已令各人克服了簡體轉繁體的難關，中、英、數亦漸入佳境，成績逐年從第三組別躍升到第二或第一組別。更特別的是，原本對運動一竅不通的四人，被老師發現有運動天賦，先後加入排球及田徑隊，分別於24∕25年度、以及25∕26年度出戰九龍東小學校際排球賽，取得女子組與男子組冠、亞軍，為校增光。

分流教學針對性報底 成功入讀英中

三姊於去年升中獲派屬第一組別的英文中學中華基督教會蒙民偉書院，她十分感謝學校的栽培，指自己過去一遇到難題就自我否定，但老師的鼓勵讓她明白，自己都有能力做到。未來升中後，即使課業難度更高、身邊同學都很優秀，都不會輕易退縮，願意大膽嘗試、主動追趕。

回看在楊校的日子，三姊認為老師教會他們自律、按規劃安排時間；以及主動發問、不怕承認自己不懂，讓她在中學的學習生活依然受用。

左起是三胞胎妹妹「貝貝」、二哥「玥君」及大哥「沛沛」，原本對運動一無所知，被老師發掘先後加入排球隊，分別於24∕25年度、以及25∕26年度出戰九龍東小學校際排球賽，取得女子組與男子組冠、亞軍，為校增光。（梁鵬威攝）

運動破個人記錄越加發奮 成績躍進逆襲Band 1

陳媽媽表示，曾憂慮子女參加校隊要應付練習無法專心學業，但意想不到的是，他們在運動方面取得成績後，反而更加自律，不但主動編制時間表，學習態度亦越來越積極。

擅長跳高的三胞胎二哥「玥君」為保持體重，自發戒絕所有高脂食品，最終以1.34米破個人記錄、取得校際田徑比賽（甲組）跳高冠軍，以及全港小學體育獎勵計劃「九龍東最佳運動員」的榮譽。「玥君」指自己初期參加跳高並未獲獎，但教練不斷鼓勵令他沒有放棄，堅持下去。

「玥君」以1.34米破個人記錄、取得校際田徑比賽（甲組）跳高冠軍，以及全港小學體育獎勵計劃「九龍東最佳運動員」的榮譽。（學校提供相片）

而原本性格較內向的三胞胎大哥「沛沛」與孻妹「貝貝」，也在運動與學業雙軌發展後變得開朗、健談。陳媽媽特別提到楊校的「朝七晚七」託管，為在職父母提供不少便利，毋用擔心子女在學校以外地方流連；她感激道：「老師和教練就像朋友一樣，以專業和愛教導每一位學生。」

月前升中結果公布，大哥「沛沛」獲派中華基督教會蒙民偉書院；二哥「玥君」雖願望落空，但未有氣餒，表示會嘗試叩門，爭取與哥哥及三姊同校；妹妹「貝貝」則派獲寧波第二中學。

朝七晚七無縫在校託管 學生全天候由老師把關

楊校又善用政府資助，加上校監梁紹安、九龍樂善堂主席及校董的捐助，破天荒推行「課前課後託管計劃」。校長蕭子亮表示，學校每天早上七時便開放，為運動校隊成員、以及有需要學生提供早餐，上課前學生可自由使用訓練場地、AI運動地帶、閱讀區及新聞資訊區；到了放學，「課後託管班」會無縫接軌，一直持續到晚7時，讓學生完成當日家課。

蕭校長補充，學校不單提供一個「看管」空間，而是有系統地協助學生，從日常功課輔導、默書預備到試前溫習，由老師及導師把關。不少家長因工作繁忙無暇督促子女，學校亦會定時舉辦工作坊，讓家長掌握溫習竅門。

「挑戰與穩進」分流學習 學生目標明確全力衝刺

針對高年級（四至六年級）中、英、數三科，楊校實施分流教學，依能力與潛質將學生編入不同的支援級別，以「挑戰Band 1」、「穩進 Band 2」為目標，制定衝刺成績，或專注基礎增值為目標。蕭校長指出，只要對學生有幫助，學校都會全力去做，正如排球隊近年稱霸九龍東校際比賽，隊員百分之百沒有自費參與坊間的私人訓練，是全靠校內日復一日的刻苦鍛鍊。

校長蕭子亮（左一）期望三胞胎升中後繼續自強，勇敢面對未來的挑戰。（梁鵬威攝）

除了排球，楊校的田徑隊、中國舞隊、武術隊及躲避盤隊均成績斐然。學校成功將體藝成就，與校本「楊校之星獎勵計劃」緊密結合，推行「責任感、真誠、自律、承擔精神、仁愛、勤學、欣賞、感恩」八大核心價值，讓學生透過不同比賽的體驗，形成「運動鍛鍊意志、意志驅動學業、成就建立自信」正向循環。蕭校長常常提醒學生︰ 「奪得亞軍不是輸，是贏了第二！只要在過程中付出了努力，發揮了潛能已經足夠。」

家校合作緊密聯繫 教得其法不逃避競爭

另外，楊校亦著重家校合作，如為家長開設「Phonics拼音班」，又在暑期舉行親子活動，鼓勵共同閱讀、親子分享，以及親子一起做運動等。透過緊密聯繫， 家長的力量得以凝聚，故無論是日常校隊訓練、或週末跨區比賽，家長義工的身影均無處不在，高度參與。

蕭校長深信，只要教得其法，不論學生的出身，都能在屬於自己的賽道上發揮，Happy School的真諦從來不是逃避競爭，而是用心為每一個學生裝備，迎戰未來。