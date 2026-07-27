張煌偉小學系統化培育體育人才　學生憑專長升讀英華協恩等名校

不少家長為子女部署升中時，焦點往往集中於呈分試成績及課外補習，希望增加入讀心儀中學的機會。不過，東莞工商總會張煌偉小學近年卻走出另一條升學路，學校透過建立系統化體育培訓制度，讓學生在兼顧學業的同時發展運動專長，不少學生更憑藉體育表現，成功升讀英華書院、協恩中學及賽馬會體藝中學等名校，體育亦成為他們叩開心儀中學大門的重要優勢。



校方認為，運動並非學業的對立面，而是培養學生紀律、自律及抗逆能力的重要途徑，只要配合適切支援，學生同樣可以做到學業與運動並重。



東莞工商總會張煌偉小學系統化體育培訓制度，讓學生在兼顧學業的同時發展運動專長。校長梁偉基（左二）及課外活動主任余佩茵（右一）與兩名獲派名校的學生。（鄧倩螢攝）

小四由零開始受訓 終獲體藝中學取錄

即將升讀賽馬會體藝中學的何穎妮，正是其中一個例子。她原本在香港讀書，疫情期間北上到中山升學，小四下學期重回香港，就讀張煌偉小學。由於一直喜歡籃球，她入學後加入學校青訓班，從基本功開始接受有系統訓練，其後升上校隊，短短一年多便代表學校及沙田區參與不同賽事，最終成功獲賽馬會體藝中學取錄。

何穎妮表示，學校的籃球培訓循序漸進，由基本技術、體能訓練到實戰比賽，讓她逐步建立信心，亦累積不少比賽經驗。現時她除了是校隊主力，更曾代表沙田區出戰全港賽事，對未來亦有更清晰方向，希望升中後繼續挑戰學界精英賽，並以加入香港代表隊作為目標。

何穎妮不單籃球表現技術出色，學業成績亦保持一定水準，她指出，學校一直鼓勵學生先完成學業再投入訓練。（學校提供圖片）

雖然每星期均要參與訓練，但她的學業成績一直保持穩定，現時更位列全級前十名。她認為，學校一直鼓勵學生先完成學業再投入訓練，加上大部分功課可於校內完成，因此能夠平衡學習與運動，不需要作出取捨。

憑藉出色籃球實力，張煌偉小學六年級畢業生劉文傑（左）及何穎妮（右），分別升讀英華書院及體藝中學。（鄧倩螢攝）

籃球實力成升學優勢 英華書院主動接觸

另一位今年畢業的劉文傑，同樣因籃球而獲得更多升學機會。他在五年級時轉校到張煌偉小學，希望接受更完善的籃球訓練。經過一年多訓練後，他在學界賽事逐漸嶄露頭角，升中期間已有多間中學留意其表現，其中包括英華書院及喇沙書院等學校。最終，他選擇升讀英華書院，並於正式升中前已開始參與學校籃球隊訓練。

劉文傑學業成績並非特別突出，但籃球讓他獲得展示自己的機會，將會升讀英華書院。（鄧倩螢攝）

他坦言，自己的學業成績並非特別突出，但籃球讓他獲得更多展示自己的機會，也令他更有信心迎接升中挑戰。他期望未來能夠在英華書院發展籃球，同時兼顧學業。

張煌偉小學重視發掘每位學生亮點，照顧差異，近年有不少畢業生成功獲派心儀中學。（鄧倩螢攝）

升讀名校後 體育與學業挑戰同步提升

除了應屆畢業生，兩名校友亦分享升中後的體會。現就讀協恩中學的張紫錡表示，小學時曾是校隊主力，但升上中學後才發現每位隊員都是來自不同小學的精英球員，競爭遠比以往激烈，自己需要付出更多努力才能站穩位置。不過，正因身邊都是高水平隊友，才能推動她不斷進步。她亦指出，升讀傳統名校後，最大的挑戰其實來自學業，尤其英文水平要求大幅提升，因此即使熱愛運動，仍必須做好時間管理，才能兼顧兩方面發展。

張紫錡的龍鳳胎弟弟張梓鑌亦憑著出色的籃球實力，升讀英華書院。他亦表示，在張煌偉小學時培養出的紀律、自律及團隊合作精神，令他較容易適應中學生活，而持續參與校隊亦讓他更快融入校園。

建立梯隊培育制度 讓學生找到自己的舞台

學校課外活動主任余佩茵老師表示，學校一直採用梯隊培育模式，每年透過體育課及不同活動發掘具潛質學生，再安排加入青訓班，由基本功開始培養，再按能力晉升校隊。

她指出，即使學生並非由低年級開始接受訓練，只要具備潛質及願意投入，同樣有機會在短時間內追上進度。她以何穎妮為例子，指出她由小四加入青訓班，到小五便成為校隊主力，再成功升讀體藝中學，充分反映系統化培育的重要性。

余佩茵老師（上排左一）指出，學校經常帶隊參與不同比賽，讓學生在不同平台展示實力。（學校提供圖片）

負責學校多個體育項目及籃球隊發展的岑智健老師回憶，自己約十年前加入學校時，校內仍未設有籃球校隊，學生只能透過體育課接觸籃球，缺乏持續訓練及參賽機會。隨着學校逐步投放資源，校長亦成立籃球隊，他與同事由零開始，建立清晰的梯隊制度，並邀請專業教練參與訓練，讓學生接受更有系統的培育。

他表示，經過多年發展，籃球已成為學校其中一項重點體育項目，近年更吸引不少家長慕名報讀，部分學生甚至因希望接受籃球訓練而轉到該校。隨着校隊成績逐步提升，不少畢業生成功憑藉體育專長升讀心儀中學，亦令更多家長認識到，運動不只是課外活動，同樣可以成為孩子多元發展及升學的重要途徑。

學校課外活動主任余佩茵（左）與岑智健老師（右）表示，校方經常帶隊參與不同比賽，讓學生在不同平台展示實力。（鄧倩螢攝）

藉不同賽事讓學生展示實力 獲名校老師賞識選角

校方經常帶隊參與不同比賽，讓學生在不同平台展示實力，「不會局限只有沙田區比賽，因為九龍區的學校或教練會較難注意到他們，因此只要時間和空間允許，學校都會盡量安排學生跨區參加邀請賽或當地聯賽，希望讓外面的老師和教練看到他們的潛質，進而招攬他們。」余主任說。

岑老師憶述，曾有一次學校帶隊與英華中學的中一隊切磋。比賽結束後，該校教練大讚其中一位學生「好犀利」，該名教練當晚便立刻聯絡上張煌偉學校老師，取得學生家長聯絡方式；在徵得媽媽同意並拿到地址後，教練更是當晚連夜親自到學生住址樓下會面交流。最終，該名學生很快就辦理入學手續。

劉文傑（右）將升讀英華書院，與師兄張梓鑌（左）就讀同一所學校。（鄧倩螢攝）

校長：每個學生都值得擁有發光機會

校長梁偉基表示，學校一直相信每名學生都有不同潛能，不論在學科或體藝活動中，也有不同措施照顧差異。因此除了籃球外，亦發展武術、跳繩、龍獅、田徑等多元運動，希望學生能找到屬於自己的舞台。

張煌偉小學校長梁偉基認為，體育教育的價值不只是贏得獎項或協助升學，更重要的是培養學生堅毅、自律、責任感及抗逆能力。（鄧倩螢攝）

他認為，體育教育的價值不只是贏得獎項或協助升學，更重要的是培養學生堅毅、自律、責任感及抗逆能力，這些素質將陪伴他們走得更遠。近年學生陸續憑體育專長升讀心儀中學，正好證明只要建立完善培育制度，運動與學業並非二選一，而是可以互相促進，讓學生在人生不同階段發揮所長，走出屬於自己的升學道路。