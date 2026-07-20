親子師生共迎世界盃決賽　編織熱血與溫情　締造難忘回憶

世界盃決賽由西班牙大戰阿根廷，於今天（20日）凌晨三時舉行，最終由西班牙在加時以一球定勝，奪得今屆冠軍。將軍澳循道衛理小學及獅子會何德心小學，分別在校園內舉行親子觀看世界盃決賽活動，讓學生、家長及教師一同觀看賽事，締造難忘的回憶。



學生與家長聚精會神地盯着大屏幕，每次傳球、突破和攻門都引來一陣低呼與歡呼，氣氛熱烈而投入。（學校提供圖片）

將軍澳循道衛理小學 學生炮製愛心晚餐

將軍澳循道衛理小學舉辦的「親子共聚觀看世界盃決賽2026營會」，不只是一場觀賽活動，更是一段親子同行、彼此陪伴的校園經歷。活動分為多個環節，由傍晚延續至凌晨。

家長和學生透過互動與合作，讓學生明白人生重要的不是一時輸贏，而是如何在每一次經歷中學習、調整和成長。（學校提供圖片）

家長與學生透過互動遊戲，理解勝利與失敗乃人生必然面對歷程，重點是從每次經歷中調整和成長。參與學生感啟發性，家長亦認為有助增加親子交流，讓子女以正面態度看待輸贏。

校長林德育亦參與其中，他認為活動有價值之處在於能為家長和學生留下共同回憶。

其後，學校舉行內容圍繞培育子女方向的家長工作坊；期間，學生為家長親自炮製晚餐，菜式包括肥牛金菇卷、番茄炒雞蛋及雜丸湯。雖然部份學生是首次下廚，但家長亦感受到子女的心意。

將軍澳循道衛理小學林德育校長也參與其中，認為活動籌辦得十分有價值，能為家長和學生在人生路途上留下美好而珍貴的共同回憶。（學校提供圖片）

晚餐及收拾過後是5小時的休息時間，師生及家長在校內鋪設帳幕，為凌晨觀賽儲備體力。

凌晨三時正式「開波」，在場學生及家長均全程投入，現場不時出現呼叫及掌聲，氣氛熱烈。

有參與家長表示，能與子女一同煮飯、紮營、熬夜和觀賽，是難得的回憶，相信子女日後再看世界盃時會記得這次經歷。

獅子會何德心小學 校內紮營觀賽

獅子會何德心小學舉辦「親子世界盃體驗營」，校長黃偉立（後排）與學生及家長一同參與。（學校提供圖片）

獅子會何德心小學亦舉辦「親子世界盃體驗營」，吸引約50名學生及家長參加。校長黃偉立表示，活動按該校推動的芬蘭教育理念設計，強調與學生一同經歷學習。

學生在活動前已準備球衣及零食，學生可以自行選擇心水隊伍支持。禮堂內設置豆袋梳化及多樣化的零食，黃校長及老師與家長、學生在學校禮堂紮營留宿，全程零距離一同通宵睇世界盃決賽，親身感受熱血氣氛。

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賽事展開後，現場氣氛高漲。每當出現射門或撲救，每當出現精彩射門與撲救，全場即爆發震耳欲聾的歡呼與吶喊聲。

有參與家長表示，活動幫他實現了「細個想喺學校睇世界盃」的童年夢想。校方希望透過這次難得的跨夜體驗，讓師生與家長一同經歷學習，既感受足球樂趣與體育精神，亦能深化親子關係，創造四年一遇的珍貴校園回憶。