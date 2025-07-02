「靜觀星球」APP助力東莞工商總會張煌偉小學關愛文化與正向實踐

現時社會關注青少年精神健康和情緒等議題，並積極推動學生作靜觀練習，《香港01》旗下「01教育」與「01親子」，聯同Re:learn Education共同開發遊戲化情緒教育應用程式「靜觀星球」，參照了市面流行的經營類遊戲，再結合手機、iPad 及 AR / VR 等跨平台體驗，將靜觀練習結合至學生及家長的日常生活，以及校內的不同活動、配套當中。



東莞工商總會張煌偉小學參與了「靜觀星球」先導計劃，校長梁惠基表示，現今教育需要靈活的教學方式，傳統講授已不足夠，透過「靜觀星球」App情境互動能深化學習效果，並連結現實教育。謝潔雯老師表示，透過「靜觀星球」教師後台監測「心情指數」參考學生壓力狀態，並會據此調整教學節奏及提供支援，例如她特別提到早讀課整合遊戲任務的設計，幫助學生晨起覺察自身狀態，建立情緒認知習慣。



情感寄託的數碼夥伴 為學生營造陪伴感

東莞工商總會張煌偉小學學生特別喜歡「靜觀星球」App內與「樹頭伯伯」傾訴心事的環節。（黃寶瑩攝）

「勇勇獅的獅毛好像太陽，日日陪著我！」、「安安熊貓教我放鬆心情。」東莞工商總會張煌偉小學學生們熱烈分享遊戲中最愛角色。林同學形容「靜觀星球」內的寵物精靈會主動靠近，就像真實寵物。他分享因家中未能養寵物，所以特別珍視這種陪伴感。

「心情日誌」亦是「靜觀星球」內其中一個最受歡迎環節，透過與「樹頭伯伯」分享日常開心或委屈，從而獲得情緒宣涉出口。有學生直言，「以前不懂處理被冤枉的感覺，現在知道先冷靜深呼吸」。

學生對遊戲升級亦充滿想法，有人建議加入香港太空館等香港地標吸引玩家；有人希望增設「代步工具」提升效率；更有多人要求強化寵物間互動功能。

考試壓力下的情緒出口 教師視學生反應調整課業

東莞工商總會張煌偉小學四年級班主任謝潔雯老師表示，會利用「靜觀星球」後台監測關鍵數據，調整教學節奏及提供支援。（黃寶瑩攝）

東莞工商總會張煌偉小學四年級班主任謝潔雯老師，留意到學生在考試期間玩「靜觀星球」的變化，「真的恍如多了一個朋友陪伴他們，放鬆了壓力，以我的觀察因為小朋友很多時候都會把心事藏起，未必很主動分享， 但現在他們會在App中跟樹頭伯伯去分享心事。」

作為班主任，謝老師透過「靜觀星球」教師後台監測關鍵數據，其中「任務完成度」反映學生參與度高；跟據「心情指數」參考學生壓力狀態。老師會據此調整教學節奏及提供支援，例如在功課輔導堂增加傾談時間。她特別提到早讀課整合遊戲任務的設計，幫助學生晨起覺察自身狀態，建立情緒認知習慣。

初期有家長誤解遊戲性質，擔憂子女沉迷，謝老師經解釋每日僅需15分鐘完成情緒記錄，且遊戲互動性強，學生能自主完成任務。謝老師強調，遊戲讓孩子明白生氣、委屈皆屬正常情緒，重點是學習處理方法。此設計減輕教師備課壓力，更提供實證化的輔導依據。

靜觀遊戲助情緒管理 連結現實教育

東莞工商總會張煌偉小學校長梁惠基，學校核心培育學生的多元發展與能力感。（黃寶瑩攝）

談及「靜觀星球」等教育遊戲的應用，梁校長肯定其潛力：「有時跟小朋友純粹講怎樣去認識自己的情緒，都未太有效，若能配合這類遊戲，能很具體給他看多一些畫面、情景、一些他自己的參與，他們的感覺就會更加直接」。

梁校長認為「靜觀星球」App情境互動能深化學習效果，認為可與現實教育的連結，例如設計實體互動攤位，並由教師與開發者協作設計教材，提升轉化至生活的成效。他又建議遊戲加入連結玩家的功能，讓學生在網上能與同學互相分享，相信能同時增加學生社交技能。

4R策略減學業壓力 關愛文化建共融校園

「靜觀星球」App內除了設有靜觀練習，還有做瑜伽減壓環節。（黃寶瑩攝）

除了引入「靜觀星球」之外，為守護學生精神健康，東莞工商總會張煌偉小學亦積極落實教育局倡導的「4R」框架。具體措施包括每月「無功課日」、考試後設「試後放鬆日」，並持續調節測考與功課量。梁校長說：「學童壓力主要源於學業、社交與家庭，學校能做的就是減輕校內壓力源。」

他指出，除了學生，校方亦同時為家長與教師提供支援，例如會舉行和諧粉彩班、瑜伽等活動助家長紓壓；在教師發展日則融入藝術治療概念，如製作土耳其馬賽克燈，促進團隊減壓。

東莞工商總會張煌偉小學連續16年獲「關愛校園獎勵計劃」認可，其中4年更奪得主題大獎，足見其關愛文化。梁校長指出，關鍵在於營造人性化環境，努力建設共融氛圍，認為是減輕持份者精神壓力、促進健康的基石。面對多變世界，梁校長認為教育須平衡學業與心靈培育，唯有讓學童擁有健康心態、高抗壓力與情緒調節力，才能迎接未來挑戰。

東莞工商總會張煌偉小學連續16年獲「關愛校園獎勵計劃」認可，其中4年更奪得主題大獎。（黃寶瑩攝）

全方位支援學校 推動情緒教育

「靜觀星球」會為學校提供全方位支援，除適當技術支援確保參與學校順利使用應用程式，並解決任何技術問題外，亦會提供教師專業培訓，以協助他們有效地支援學生的情緒教育需求。

有興趣參與先導計劃共同推動學生情緒教育的學校，歡迎電郵至「education@hk01.com」（標題註明 『靜觀星球先導計劃查詢』）、WhatsApp、或致電 35828747 聯絡《香港01》代表黃先生。