校長專訪｜保良局屬校舊生出任百周年校長　呂恒森：莫名的親切感

屯門保良局百周年李兆忠紀念中學於今個學年（2023/24）迎來新校長呂恒森。呂校長從小喜歡與人說話，所以很早已經立志成為教師，大學時期就讀電腦相關學科，畢業後一度任教成人電腦班，後來修讀教育文憑及資訊科技與教育的教育碩士，轉換跑道成中學教師，開始中學教育生涯。巧合地，呂校長是荃灣保良局李城壁中學的畢業生，對能夠回到保良局屬校任教感恩，亦有特別的親切感。



保良局百周年李兆忠紀念中學呂恒森校長從事教育界已經廿多年，曾經任教成人電腦班，後來取得學歷成為中學教師。（鄭子峰攝）

教考電腦工程師程牌照變中學老師 自覺上任學生備受祝福

呂校長大學畢業後的第一份教職，是教授成人學生考取電腦工程師牌照。不過，他發覺要以短短數堂的時候就改變學生的思考方法及工作態度並不容易，所以就計劃投身基礎教育，「如果能夠喺基礎教育入面早一啲去接觸一個人嘅學習」，「可能會更加直接」。

平衡自己的知識及技術後，呂校長決定成為中學教師，於完成教育文憑後獲聘成為中學教師，其後升任副校長及校長。最後機緣巧合下，於本學年成為保良局百周年李兆忠紀念中學校長，他感謝榮休的丁永興校長於過去逾20年建立良好的制度及熱心的教師團隊，成為一間外人心目中品學兼優的好學校，「我成日同同事同學咁樣講，我係喺備受祝嘅時間進入百周年」，又提到保良局作為辦學團體，行政系統有效率，便利屬校工作。

保良局屬校畢業 開學禮與學生齊唱歌

呂校長形容是次機會難得之餘亦十分感恩，因為自己畢業於保良局李城璧中學，對保良局校章及校服都十分熟悉，妻子也是李城璧中學畢業生，對能夠任教保良局屬校有一種莫名的親切感。

保良局百周年李兆忠紀念中學呂恒森校長是保良局另一屬校保良局李城璧中學的畢業生，因此對保良局的校章、校服及校歌都十分熟悉，回到屬校上任有莫名的親切感。（鄭子峰攝）

呂校長雖然是學校的新成員，但因為保良局屬校都使用同一首校歌，所以他在開學禮的時候已經能夠流暢地唱出校歌。他笑言可能不少學生都會猶豫，為何校長首次聽校歌已經懂得唱，以為他上任前準備充足，「因為真係唱咗好多年，嗰份好親切嘅感覺其實一返嚟保良局呢個大家庭已經好強烈」。

上任兩個月已對學生有深刻印象 讚應變能力、行動力高

訪問進行時，呂校長到任學校只有兩個多月，但對學生的印象已經十分深刻，其中之一是於學生領袖就職典禮上，自己以英文致辭後，接續致辭的學生隨即能夠引用他的發言，可見學生不但英文能力優秀，應變能力及靈活性亦高。

呂校長早前在學校門口迎按學生上學時遇上學生表示，留意到有活動能夠減輕同學壓力及帶出反欺凌訊息，於是希望在校內設立新的學生組織。呂校長認為方向不錯，於是讓學生提交建議書，說明具體內容。意想不到的是，學生在當晚就以電郵提交建議書，更列出詳細資料來源，所以校長亦很快就通過了提議，並將於11月內推行。呂校長指，他不但感到學生擁有正向價值觀及行動力，更有幫助同學的心意，做到校訓「愛、敬、勤、誠」。

保良局百周年李兆忠紀念中學呂恒森校長亦介紹了未來學校的發展重點，當中包括教授學生通用技能，並以數據分析學生成績。（鄭子峰攝）

設獨立學科培養學生通用技能 數據分析助有效安排補課

呂校長亦介紹了學校的未來發展重點，當中包括以獨立成科的課程培養學生通用技能，達到學會學習。他舉例指，中一及中二學生會學習康奈爾筆記法，幫助學生速記及整理上堂內容，以至是轉化成圖表及表格。筆記最後就成為學生所學的精髓，之後溫習亦不再需要翻看教科書。

他又提到，學校未來會加強數據運用，其中一項應用是透過分析學生成績，為有不同需要的學生安排相應補課，如果數據反映學生只屬一時失手，學生亦未必會獲安排補課，確保學生的時間得以有效運用。