施政報告｜中學校長會倡下調中一每班學生數　停止擴班及開辦新校

特首李家超將發布香港五年規劃和任內第五份《施政報告》，香港中學校長會今（17日）發表建議書，當中倡議政府推出「升中銜接先導計劃」，按地區供求情況，將中一每班人數降至25人，即每班少8至9人；又建議下調學校開班人數門檻及停止擴班計劃，以及善用學額，吸引非本地中學生，減輕縮班和殺校的影響。



香港中學校長會今（17日）發表建議書，當中倡議政府推出「升中銜接先導計劃」，按地區供求情況，將中一每班人數降至25人。（資料圖片）

倡推「升中銜接先導計劃」 按地區實況中一每班標準人數降至25人

本港出生率持續下降，學童人口結構性下降，不少學校面臨「殺校」危機。香港中學校長會建議，政府推出為期5年的「升中銜接先導計劃」，按地區的供求實況，彈性地將中一每班標準人數由目前33至34人，降至25人。

該會亦建議，政府需建立健全學齡人口預測預警機制，停止擴班、下調學校開班人數門檻等措施，平衡現時各區學校和學額供求；至於部分區域學位失衡，該會建議有效重置校舍及停止開辦新校，支援基礎薄弱的學校。

香港中學校長會成員。（香港中學校長會網頁）

就數字教育方面，中學校長會倡議政府檢討「資訊科技綜合津貼」的削資安排，成立專項津貼或將「『智』啟學教」撥款恆常化，讓學校在政府財政緊絀時，有穩定的經常性撥款和人力，應付推展數字教育的日常開支。

該會又建議，設立長期的「數字教育發展基金」，確保資金持續性和穩定性，鼓勵企業和非政府組織參與資助和資源共享，減輕政府財政壓力。