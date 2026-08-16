施政報告｜智庫倡3億設規劃及政策研究職系　補充特首政策組功能

新一份《施政報告》最快下月發表，智庫「未來經濟學院」建議政府試行設立「規劃及政策研究主任職系」，由具備經濟、統計、數據科學、社會科學、公共政策等人員出任，負責專責問題界定、數據分析、情景推演、政策選項比較及成效評估等，補充特首政策組功能。至於新職系涉及的公帑，學院指按2024/25年度政府總開支計算，約3.8億元。



公務員（陳葦慈攝）

智庫倡設規劃及政策研究職系 補充特首政策組功能

學院認為，新職系的人才可以補充特首政策組和政務主任的功能。學院指，現時13人的特首政策組團隊，須支援長遠研究、《施政報告》諮詢與籌劃、民意分析等多項工作；同時政務主任職系是培養「通才型公共行政人員」，入職條件並不包括統計和政策評估等專業訓練，定期調任的安排亦不利於在同一領域累積經驗。

北部都會區洪水橋╱厦村新發展區構想圖（資料圖片）

倡將北都居屋白表最低首期將至5%

發展北部都會區改善香港住屋供應方面，學院提出，北都居屋項目的合資格青年白表買家最低首期由樓價10%降至5%；逐步將北都新增公營房屋中的出租公屋與資助出售房屋比例，調整至五比五。另外，試行出租公屋與資助出售房屋五比五供應，具體而言先把白居二配額由7,000個增加至12,000個，若成交價格及按揭表現維持穩定，再逐步取消固定配額。

學院亦建議把「樓換樓」安排逐步擴展至所有合資格資助出售房屋業主，並先把未補價出租計劃名額由3,000個增加至6,000個。