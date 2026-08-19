港生國際電腦奧林匹克奪2金1銀1優異歷年最佳　來自九華喇沙荃官

來自九龍華仁書院的許峻齊、喇沙書院的麥浚軒、蔡祉齊以及荃灣官立中學盧廷瑋的四名香港學生代表隊成員，在第三十八屆國際電腦奧林匹克競賽取得佳績，奪得兩面金牌、一面銀牌和一個優異獎。



教育局局長蔡若蓮今日（19日）祝賀香港隊在賽事中表現卓越，指香港隊在國際電腦奧林匹克競賽取得歷年來最佳成績，充分展現了學生的解難及編程能力、創新思維，是他們努力不懈的成果，令人鼓舞。



四名香港學生代表隊成員在第三十八屆國際電腦奧林匹克競賽取得佳績， （左起）盧廷瑋、許峻齊、麥浚軒和蔡祉齊。（教育局）

國際電腦奧林匹克競賽是聯合國教育、科學及文化組織發起的多項奧林匹克競賽之一，專為二十歲以下中學生而設，目的是促進編程教育、培養學生的計算思維和解難能力，是全球最具認受性的中學生電腦科學競賽。

第三十八屆國際電腦奧林匹克競賽本月9日至16日在烏茲別克斯坦舉行，共有92個國家或地區派出代表參與。教育局今指，四名香港學生代表隊成員奪得兩面金牌、一面銀牌和一個優異獎，而香港隊名列第六，亦創下歷來在該競賽中取得的最佳成績。

四名奪獎同學分別是金牌的許峻齊（華仁書院（九龍））及麥浚軒（喇沙書院）、銀牌的盧廷瑋（荃灣官立中學）及優異獎的蔡祉齊（喇沙書院）。

蔡若蓮今日祝賀香港隊在賽事中表現卓越，指香港隊在國際電腦奧林匹克競賽取得歷年來最佳成績，充分展現了學生的解難及編程能力、創新思維，是他們努力不懈的成果，令人鼓舞。

蔡若蓮稱，教育局持續在中小學大力推動數字教育及STEAM（科學、科技、工程、藝術和數學）教育，並已公布《中小學數字教育發展藍圖》，全方位培養學生具備數字素養、創新思維及適應未來社會的能力。