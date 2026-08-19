港生國際電腦奧林匹克奪2金1銀1優異歷年最佳 來自九華喇沙荃官
撰文：石國威
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來自九龍華仁書院的許峻齊、喇沙書院的麥浚軒、蔡祉齊以及荃灣官立中學盧廷瑋的四名香港學生代表隊成員，在第三十八屆國際電腦奧林匹克競賽取得佳績，奪得兩面金牌、一面銀牌和一個優異獎。
教育局局長蔡若蓮今日（19日）祝賀香港隊在賽事中表現卓越，指香港隊在國際電腦奧林匹克競賽取得歷年來最佳成績，充分展現了學生的解難及編程能力、創新思維，是他們努力不懈的成果，令人鼓舞。
國際電腦奧林匹克競賽是聯合國教育、科學及文化組織發起的多項奧林匹克競賽之一，專為二十歲以下中學生而設，目的是促進編程教育、培養學生的計算思維和解難能力，是全球最具認受性的中學生電腦科學競賽。
第三十八屆國際電腦奧林匹克競賽本月9日至16日在烏茲別克斯坦舉行，共有92個國家或地區派出代表參與。教育局今指，四名香港學生代表隊成員奪得兩面金牌、一面銀牌和一個優異獎，而香港隊名列第六，亦創下歷來在該競賽中取得的最佳成績。
四名奪獎同學分別是金牌的許峻齊（華仁書院（九龍））及麥浚軒（喇沙書院）、銀牌的盧廷瑋（荃灣官立中學）及優異獎的蔡祉齊（喇沙書院）。
蔡若蓮今日祝賀香港隊在賽事中表現卓越，指香港隊在國際電腦奧林匹克競賽取得歷年來最佳成績，充分展現了學生的解難及編程能力、創新思維，是他們努力不懈的成果，令人鼓舞。
蔡若蓮稱，教育局持續在中小學大力推動數字教育及STEAM（科學、科技、工程、藝術和數學）教育，並已公布《中小學數字教育發展藍圖》，全方位培養學生具備數字素養、創新思維及適應未來社會的能力。