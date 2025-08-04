港全女班中學代表隊首戰歐洲電腦奧林匹克競賽　勇奪兩銅一優異獎

撰文：容育仁
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香港中學生代表隊於7月分別參加了在德國波恩舉行的「歐洲女子電腦奧林匹克競賽」及在浙江紹興舉行的「全國青少年信息學奧林匹克競賽」，當中港隊首次出戰歐洲女子電腦奧林匹克競賽，勇奪兩銅一優異獎；而在全國青少年信息學奧林匹克競賽中亦獲得一銀五銅的佳績，為港爭光。

香港電腦教育學會主辦的香港電腦奧林匹克競賽 （HKOI）首次派出全女班代表隊，參加於德國波恩舉行的歐洲女子電腦奧林匹克競賽（European Girls' Olympiad in Informatics）。

全女班代表隊　5小時內破解4條題目

「歐洲女子電腦奧林匹克競賽」（European Girls' Olympiad in Informatics, EGOI）是一項旨在鼓勵更多年輕女性投身電腦科學的國際性編程競賽，香港電腦教育學會主辦的香港電腦奧林匹克競賽 （HKOI）今年首次派出全女班代表隊參與此項盛事，在兩天的比賽中，4名中學生包括來自拔萃女書院的程熹，以及3名來自英華女學校的梁煦悠、周子瑩及文祖欣，在領隊丘碧瑾老師及鄧老師的帶領下，與來自全球50多個國家、近300名頂尖選手同場競技。

比賽期間，參賽者需在5小時內以編程方式解決由大會設計的四道高難度題目，對選手的編程能力和解難能力提出極高要求，最終香港代表隊憑藉不屈不撓的精神，贏得兩枚銅牌及一個優異獎。

參賽者需在五小時內以編程方式解決由大會設計的四道高難度題目，對選手的編程能力和解難能力提出極高要求。

學生：見證在電腦競賽路上的成長 冀推動讓更多女孩接觸電腦編程

第一面銅牌由來自拔萃女書院的中五學生程熹奪得，作為隊長的她表示，雖然以一分之差失落銀牌，但認為獎項見證自己在電腦競賽路上的成長，亦很珍惜能與志同道合的國際選手及著名科技公司交流的機會。獲得優異獎的英華女學校中五學生文祖欣則說，與獎項相比，更大的收穫是認識了一群對電腦編程充滿熱情的女生，她希望香港女子電腦奧林匹克競賽也能成為這樣的平台，讓更多女孩接觸電腦編程，發掘自己的興趣。

「全國青少年信息學奧林匹克競賽」匯集了來自全國各地的頂尖編程學生。

全國青少年信息學奧林匹克競賽 摘一銀五銅佳績

另一項在浙江紹興舉行的「全國青少年信息學奧林匹克競賽」（National Olympiad in Informatics, NOI）是國內為中學生而設的最高級別電腦科學賽事，比賽匯集了來自全國各地的頂尖編程學生。

所有代表香港出賽的學生均來自香港電腦奧林匹克（HKOI）集訓隊。

香港代表隊由7名來自香港電腦奧林匹克（HKOI）集訓隊的中學生組成，包括盧廷瑋（荃灣官立中學）、許峻齊（九龍華仁書院）、黎康同（喇沙書院）、何信毅（拔萃男書院）鄭羽辛（香港培正中學）、麥浚軒（喇沙書院）和張雪嵐（英華女學校）。為備戰國際賽事，他們須參加為期11個星期的專門訓練，課程內容聚焦於國際競賽所需的核心知識，主要涵蓋大學程度的數據結構與演算法。他們在連日競賽中與各地好手切磋，最終共取得一面銀牌及五面銅牌的優異成績。

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