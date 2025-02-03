香港辦國際電腦奧林匹克金牌得主學習營　遊香港故宮、訪華為園區

國際電腦奧林匹克競賽（IOI）是一項由聯合國教育、科學及文化組織發起的國際電腦比賽，專為20歲以下的中學生而設，其中本港於去年在埃及舉辦的第36屆國際電腦奧林匹克競賽奪得1金2銀1優異的佳績。香港於今年獲國際電腦奧林匹克競賽委員會邀請成為東道主，為來自19個國家及地區共32名金牌得主舉辦「金牌得主學習營」，除進行一系列交流活動及友誼賽外，更會參觀香港名勝及探訪大熊貓，以及到訪位於內地的華為園區。



來自全球的金牌得主獲安排遊覽海洋公園探訪大熊貓。（圖片由教育局提供）

教育局會安排金牌得主參觀香港故宮博物館、往海洋公園探訪6隻大熊貓，以及到華為位於深圳和東莞的園區探訪。左起為西班牙代表Alejandro、香港代表黃進、教育局課程支援分部科技教育組總課程發展主任連庭傑、中國代表周康陽及加拿大代表Bàlint。（彭彥怡攝）

友誼賽滲九龍城寨元素 學習營參觀故宮及探大熊貓

「金牌得主學習營」於1月19至24日舉辦，為期一周，32名金牌得主齊集香港，參與多個專題講座及訪問活動，其中一日更會進行友誼賽，與正在接受下屆國際電腦奧林匹克競賽培訓的本港學生對壘互相交流，該些正在受訓的學生亦將九龍城寨及猜燈謎等富香港特色的元素加入比賽，希望為來自世界各地的金牌得主留下深刻印象。教育局之後會安排金牌得主遊覽香港，參觀多個景點包括香港故宮博物館、前往海洋公園探訪6隻大熊貓，亦會到華為位於深圳和東莞的園區探訪。

正值農曆新年，各金牌得主更到訪年宵市場感受新年氣氛。（圖片由教育局提供）

港代表：電腦及數理不及運動員受注目 籲學生為興趣堅持

參與學習營的四名金牌得主均十分期待在香港的交流活動。左起為西班牙代表Alejandro、香港代表黃進、教育局課程支援分部科技教育組總課程發展主任連庭傑、中國代表周康陽及加拿大代表Bàlint。（彭彥怡攝）

中文大學計算機科學及工程學系一年級學生、培正中學畢業生黃進於去屆比賽為香港贏得一面金牌。他坦言很多人只視與電腦、數學及物理相關的活動為課外活動，即使參加比賽獲獎，受到關注的程度亦不如運動員獲獎。他又說自己自小對編程及解難有興趣，所以能夠一直堅持操練以維持水準，將來希望成為一位遊戲電腦程式員。

中國金牌得主周康陽同學於北京大學修讀預科，他於比賽之中獲得全場最高分。周表示自己於小五至小六期間才接觸編程競賽，起初都是興趣性質，後來老師認為自己有天賦於是多花時間操練，對於將來沒太大計劃，首要是先上大學。

西班牙金牌得主Alejandro在當地大學修讀計算數據科學，他指電腦及創科在西班牙不是必修學科，即使大學都不會提供相關培訓，他參加競賽單純為興趣，贏冠軍並非目標。對於今次的學習營，他最期待參觀華為的研究室，以及與不同金牌得主一同學習。加拿大金牌得主Bàlint於美國麻省理工學院就讀，他稱自小學初嘗編程解難後已十分著迷，但加拿大對相關培訓不多，故花了很多時間自習。他說自己是第一次來香港，期待多了解這裏的文化。

香港出戰32年累積奪61面獎牌 教育局：望更多家長支持

教育局課程支援分部科技教育組總課程發展主任連庭傑，期望將來吸引更多學生及家長支持創新科技教育。（彭彥怡攝）

教育局課程支援分部科技教育組總課程發展主任連庭傑指出，香港歷年在國際電腦奧林匹克競賽均取得不俗成果，自1992年派代表隊參賽以來，共取得7金5銀49銅及2優異的佳績。近年，教育局持續在中小學課程加入更多創科學習元素，從小培養學生學習創科的興趣和能力，其中編程已成必修項目，期望將來吸引更多學生及家長支持創新科技教育。

教育局由1997年起與香港電腦教育學會（HKACE）合辦香港電腦奧林匹克競賽（HKOI），該比賽每年都有過千人參賽，經初賽及決賽後選出100人接受為期4至5個月的培訓，最後選拔賽中頭四名勝出者便可代表本港參加國際電腦奧林匹克競賽。不少曾代表香港出賽的成員都會加入培訓工作，體現薪火相傳的傳統。

2025年的國際電腦奧林匹克競賽將於8月在玻利維亞舉行，代表香港的4名學生代表仍未選出，黃進同學以「師兄」身份教路，指學生平日可多運用網上教學資源及訓練平台，如本地的「HKOI Online Judge」及外國的「Codeforces」等，多操練就自然熟練。