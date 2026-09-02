港專與HKtag辦網安挑戰賽 逾百學生實戰競技 AI時代網絡安全威脅

港專學院與香港科技創新促進組（HKtag）早前合辦「SHIELDtag 全盾盃」網絡安全挑戰賽2026，賽事共吸引26間中學、37支隊伍共138名學生參與，最終由拔萃男書院奪得一等獎。



由港專學院與香港科技創新促進組（HKtag）合辦的「SHIELDtag 全盾盃」網絡安全挑戰賽 2026 頒獎禮暨大灣區網絡安全邀請賽，8月中於香港會議展覽中心圓滿舉行。(港專提供圖片)

賽事自今年4月展開，模擬真實網絡攻防場景，參賽學生須運用網絡安全知識，結合AI工具進行分析、推理及解難。同場亦舉行「大灣區網絡安全邀請賽」，粵港兩地5所大專及中學共15名青年代表交流切磋，最終由粉嶺救恩書院獲一等獎。

出席活動的數字政策辦公室助理數字政策專員（項目管理及網絡安全）蕭橋輝表示，網絡安全是國家安全的重要組成部分，亦是維持社會穩定及數字經濟發展的基石。面對跨越地域的網絡威脅，網絡安全人才培育亦需要跨地域協作及交流。

數字政策辦公室助理數字政策專員（項目管理及網絡安全）蕭橋輝讚許大會推動網安知識入校園，並強調網絡威脅跨越地域邊界，人才培育同樣需要跨地域協作與交流。 (港專提供圖片)

香港警務處總警司（網絡安全及科技罪案調查科）林焯豪則提醒學生，「網絡安全是核心，AI是工具」。他指出，深偽技術詐騙及自動化網絡攻擊等新型威脅不斷出現，即使科技持續演進，保障網絡空間及國家安全的使命不變，鼓勵學生將所學技能轉化為守護社會的實際能力。

為了協助青年應對 AI 時代的職場轉型並研判前沿威脅，德勤香港技術與轉型—網絡安全防禦韌性總監莫嘉豪在專題演講中談及「量子威脅」，指出黑客可能採取「先截獲、後解密」方式，企業及學界需及早部署後量子密碼學防禦架構及人才培訓。

在「AI時代科技人才培養，由教育邁向職場」論壇上，港專學院校長陳卓禧、永信至誠科技集團助理總裁賴騫及和記電訊（香港）企業市場高級副總裁麥紀欣均認為，AI將推動「人機協同」工作模式。面對技術快速迭代，青年除了掌握技術，更須具備批判思維、實務經驗，以及持續「卸載舊知」和重新學習的能力。

香港科技創新促進組、港專學院、Elasticsearch HK Limited（Elastic）及德勤中國簽署「中學及大專網絡安全教育暨開源 CTF 平台開發計劃」合作備忘錄，共同推動中學及大專網絡安全教育及人才培育。(港專提供圖片)

活動亦公布四方合作計劃，由香港科技創新促進組、港專學院、德勤中國及Elasticsearch HK Limited（Elastic）簽署合作備忘錄，將共同推動「中學及大專網絡安全教育暨開源CTF平台開發計劃」，冀建立連結院校與業界的網安人才培育平台。