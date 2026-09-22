《香港01》國家創科講座　東華三院辛亥年總理中學認識智慧城市

《香港01》團隊早前到東華三院辛亥年總理中學舉行「中國創科發展」學生講座，由《香港01》商業戰略規劃經理黃國健主講，從中國創新科技及城市發展出發，向同學介紹綠色智慧城市的發展方向。講座以海南、貴州、深圳、杭州及上海等地作例子，讓同學了解不同城市如何運用新能源、大數據、人工智能及物聯網等科技，回應能源、環境、交通及醫療等城市發展需要。黃先生是地區青年發展及公民教育委員會成員，亦是香港科技創新促進組 （HKtag）理事。



海南發展新能源 科技助力環境保護

講座以海南為例，介紹當地如何利用天然地理優勢發展綠色能源，包括風力發電及垃圾發電。海南設有風力發電項目，透過風能資源轉化為電力；在垃圾處理方面，當地亦發展垃圾焚燒發電，逐步完善生活垃圾處理設施。黃國健藉不同例子讓同學明白，城市發展不一定與環境保護互相矛盾，善用科技及自然資源，同樣可以推動綠色發展。

講座以海南風力發電及垃圾發電項目，展示科技與環境保護的結合。（湯致遠攝）

講座以海南風力發電及垃圾發電項目，展示科技與環境保護的結合。（湯致遠攝）

講座以海南風力發電及垃圾發電項目，展示科技與環境保護的結合。（湯致遠攝）

深圳AI治理 科技回應城市管理需要

講座亦以深圳龍華區管理電動自行車為例，介紹AI及物聯網如何應用於城市治理。當地利用智能視覺分析及相關演算法，識別電動自行車違規停放、未戴安全帽等情況，並透過「一車一檔」等方式建立車輛及騎乘人員資料。黃國健引導同學思考，隨着城市人口及交通需求增加，科技可以如何協助提升城市管理效率及回應市民生活需要。

講座介紹深圳利用AI及物聯網提升電動自行車城市管理效率。（湯致遠攝）

講座介紹深圳利用AI及物聯網提升電動自行車城市管理效率。（湯致遠攝）

從綠色發展理解國家理念

最後，講者帶同學認識國家「雙碳」目標及「綠水青山就是金山銀山」理念，指出綠色低碳轉型需要科技支援，國家亦持續推動可再生能源及綠色基建發展。講座讓同學從海南的新能源、貴州的大數據及深圳的智慧城市治理等不同案例，了解創科不只關乎科技本身，亦與能源、環境及城市生活息息相關，從而認識國家在綠色發展及科技創新方面的方向。

同學積極回答講者提問問題。（湯致遠攝）

同學積極回答講者提問問題。（湯致遠攝）

「我的行動承諾」加強版撥款計劃（第二階段）現已開始申請！

目前教育局透過優質教育基金推出「我的行動承諾」加強版撥款計劃及「我的行動承諾」加強版撥款計劃（第二階段），中、小學（包括特殊學校）可申請一次最多30萬元撥款，用於國民教育和國安教育，媒體資訊素養教育，及/或促進學生身心健康，資助項目包括學生講座/工作坊、參觀、體驗活動、教師工作坊、購買或製作教材等。若希望了解申請撥款詳情，參閱此文章。

《香港01》能因應中/小學的不同需要，推出媒體和資訊素養，以及國民教育和國家安全教育的支援，形式不限，包括學生、家長或教師講座/工作坊、校本專業支援、教育資源庫、到訪《香港01》或其他主題式的體驗活動等。

如對計劃有任何查詢，歡迎聯絡香港01有限公司代表黃先生：

電郵：education@hk01.com （標題註明 『媒體資訊素養活動』）

WhatsApp：35828747

電話：35828747