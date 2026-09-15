《香港01》家長講座　青年耀進發展協會行政總監分享AI時代教養法

人工智能（AI）浪潮席捲全球，重塑教育模式之際，亦為家庭教養帶來全新考驗。為協助家長掌握數位育兒策略，《香港01》「01教育」團隊日前走進賽馬會體藝中學，舉辦「親子同行 x 健康使用AI」家長講座，吸引約150名家長參與。活動特邀青年耀進發展協會行政總監、 香港教育城前行政總監魏遠強先生主講，深入剖析學童使用AI的心理機制與盲點，教導家長化身「數位副駕駛」，陪伴孩子在科技世代中穩步前行。



警惕「認知卸載」陷阱：AI代勞思考反損深度理解

魏先生表示，這並非單純探討科技功能的技術演講，而是一場關乎家庭「教養」的對話。他以暑假期間，家長與補習老師均用AI生成大量練習為例，指出不少人誤以為科技能讓學習更輕鬆高效，但研究與心理學現實卻正好相反。

研究顯示，過度依賴AI完成作業的學生，短期作業分數雖然微升，但6個月後的月考成績下跌20%，大學入學成績更倒退18%至24%。神經科學專家指出，這源於「認知卸載」（Cognitive Off-loading），學生藉工具逃避思考，跳過大腦「3秒迴路」，無法建立長期記憶。心理學中關鍵的「生產性停頓」亦被瓦解；缺乏在困惑中掙扎的張力，資訊在數秒內消逝，最終落得「看似學過，實則未入腦」的虛擬學習狀態。

青年耀進發展協會行政總監魏遠強先生，深入剖析學童使用AI的心理機制與盲點，教導家長化身「數位副駕駛」，陪伴孩子在科技世代中穩步前行。

代際認知存在鴻溝：防範「AI討好症」與虛擬依賴

除學習成效，魏特別提醒家長注意兩代人的認知差距。調查顯示，逾七成學童誤將AI當作普通搜尋引擎，分不清機率生成內容與查證資訊；更有不少青少年向AI聊天機器人尋求情感慰藉。

「家長擔心數據隱私，孩子面對的卻是對虛擬關係的上癮。」魏先生指，AI在演算法訓練下帶有「討好症（AI Sycophancy）」，為迎合用戶而無原則附和。長期與百依百順的AI相處，或讓孩子喪失在真實人際中學習界線、妥協與尊重的機會。調查亦發現，六成青少年使用AI聊天，卻有四成家長從未與子女討論相關議題，反映溝通刻不容緩。

《香港01》「01教育」團隊日前走進賽馬會體藝中學，舉辦「親子同行 x 健康使用AI」家長講座，吸引約150名家長參與。

做副駕駛而非控制方向盤：推動家庭AI合約與思考三明治

面對科技衝擊，防堵並非良策。魏遠強提出核心心法，「家長應做副駕駛，而非控制方向盤」。孩子是具備好奇心的駕駛，家長則是手握地圖、留意路況與指引價值觀的副駕駛，重在陪伴與引導。

實踐層面上，魏先生建議家長與子女共同訂立「家庭AI合約」，落實四大原則：

透明原則：公開用途，拒絕秘密對話；

查證原則：AI答案需經人類驗證；

隱私原則：不透露姓名及電話等私隱；

創意優先：堅持先自己想，再問AI。



學業輔導方面，他推介「思考三明治」學習法，底層麵包是「自我先思考」；中間夾層才是「問AI」補充觀點；頂層麵包則是「批判再思考」，評估真偽並轉化為個人語言，確保AI輔助而非取代大腦思考。

科技化身育兒助手：善用成長型思維捕捉微時刻

魏鼓勵家長善用AI成為育兒助手，例如利用AI改善與青少年的溝通措辭，實踐「成長型思維」。例如， 當孩子沉迷打機未做功課時，家長可借助AI將情緒化責罵，轉為「溫和而堅定」的開放式引導，捕捉「微時刻」，培養自主責任感。

家長亦應身教作則，遇不懂的事坦誠與孩子「共學」並核對資訊，示範誠信與邊界感。魏先生總結，「家長最強大的武器，不是阻擋AI，而是培養孩子的好奇心、同理心與批判性思考。」

青年耀進發展協會行政總監魏遠強先生。

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