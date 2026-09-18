《香港01》教師講座　HKtag創辦人兼會長張詩翱向教師拆解AI挑戰

《香港01》「01教育」團隊早前邀請HKtag創辦人兼會長張詩翱先生到元朗商會小學，舉行「AI與學生應用：挑戰與對策」教師講座，與一眾教育工作者探討人工智能為學界帶來的轉變。講者指出，隨着AI技術快速發展，香港學界正由過去的觀望逐步轉向積極嘗試，「人機協作」亦逐漸成為教育新常態。現時教師一方面希望善用AI工具減輕行政及備課負擔，另一方面亦關注學生過度依賴AI完成作業，可能影響基礎能力及獨立思考。



AI協助備課 減輕教師行政工作

講座進一步探討AI在教育工作的實際應用，當中包括運用AI工具協助備課及課程製作，讓教師將部分重複性工作交由科技處理，從而騰出更多時間專注教學及與學生互動。講者以智慧教育工具作例子，介紹教師可利用AI整理及分析資料、協助構思教學內容，將科技由單純的輔助工具轉化為教學工作的協作夥伴，回應教師日常面對的工作壓力。

講座介紹利用AI工具協助教師備課及製作課程的實際應用。（湯致遠攝）

三大風險 使用AI不能只看效率

不過，AI帶來便利的同時亦存在風險，講座提醒教師需要保持判斷力。其中「AI幻覺」是常見問題，AI生成的內容即使語氣肯定，也不代表資訊必然正確；教師在使用AI整理資料或製作教材時，需要核實內容來源。其次是版權爭議，AI生成或整理的內容可能涉及知識產權問題，使用時需注意資料來源及版權規範。此外，AI模型亦可能出現偏見與歧視，若使用者缺乏警覺，相關偏差可能進一步影響教育內容及判斷。

講者提醒教師使用AI時須留意幻覺、版權及偏見等風險。（湯致遠攝）

培養AI素養 由「使用」走向「智用」

面對AI快速普及，講者認為教育界不能只着眼於教授AI操作技巧，更要培養教師及學生的AI素養。學校可將AI適當融入學習，讓學生在實際應用中理解AI的能力與限制，同時培養辨別資訊真偽、查證內容及獨立思考的能力。PPT亦指出，現時學生從小已接觸語音助理及演算法推薦，因此建立正確的「數碼價值觀」比單純學習技術更為重要。

教師專注聆聽講座，了解AI融入教育的應用與相關挑戰。（湯致遠攝）

「我的行動承諾」加強版撥款計劃（第二階段）現已開始申請！

目前教育局透過優質教育基金推出「我的行動承諾」加強版撥款計劃及「我的行動承諾」加強版撥款計劃（第二階段），中、小學（包括特殊學校）可申請一次最多30萬元撥款，用於國民教育和國安教育，媒體資訊素養教育，及/或促進學生身心健康，資助項目包括學生講座/工作坊、參觀、體驗活動、教師工作坊、購買或製作教材等。若希望了解申請撥款詳情，參閱此文章。

《香港01》能因應中/小學的不同需要，推出媒體和資訊素養，以及國民教育和國家安全教育的支援，形式不限，包括學生、家長或教師講座/工作坊、校本專業支援、教育資源庫、到訪《香港01》或其他主題式的體驗活動等。

如對計劃有任何查詢，歡迎聯絡香港01有限公司代表黃先生：

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