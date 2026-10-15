《香港01》教師講座　HKtag到余振強紀念中學談人機協作

人工智能（AI）發展持續改變教育模式，教師在教學及行政工作中亦逐步接觸不同AI工具。為協助前線教師了解人工智能素養及掌握科技在教育工作的應用，《香港01》「01教育」團隊日前於余振強紀念中學舉行「AI素養教學101」教師講座，邀請HKtag創辦人兼會長張詩翱先生擔任講者，分享AI發展趨勢，以及教師如何善用科技，同時兼顧學生的基礎能力及數碼價值觀。



AI融入教育成趨勢 建立數碼價值觀同樣重要

張詩翱分享，政府近年推動數字教育及AI素養，學界對AI的態度逐步由「觀望」轉向「積極嘗試」，惟學校仍關注師資培訓及配套不足。教師一方面希望利用AI減輕行政及備課負擔，另一方面亦擔心學生過早依賴AI完成課業，影響基礎能力建立。

他指出，學生從小接觸語音助理及演算法推薦，雖然對科技並不陌生，但未必具備足夠能力判斷資訊真偽。因此，學校除了教授AI工具操作，更應及早培養學生正確的「數碼價值觀」，建立使用科技時的判斷能力。

「AI素養教學101」教師講座於余振強紀念中學舉行，張詩翱分享AI教育趨勢及應用。（夏家朗攝）

「人機協作」成新常態 AI助教師備課

張詩翱從業界角度指出，AI逐漸成為未來職場的重要技能，「人機協作」亦成為新的工作模式。教育除了傳授知識，亦應培養學生面對科技轉變的適應力，學懂如何與AI協作，而非單純依賴工具完成學習。

講座亦以教師日常工作為切入點，介紹AI工具在整理資料、輔助備課及處理教學內容等方面的應用，讓教師了解如何將科技融入實際教學，逐步累積使用經驗。

校園推動「智用」文化 培育AI時代學生

張詩翱建議，學校可透過教師交流及實踐，逐步建立符合校本需要的AI使用方式，讓科技成為教學及學習的輔助工具，而非取代教師與學生的思考。簡報亦提出，學校推動「智用」AI時，需要讓學生了解科技的限制及使用界線。

隨着AI持續融入日常生活及未來職場，教師亦需要引導學生理解科技的影響，在掌握工具之餘培養資訊判讀、獨立思考及適應轉變的能力，進一步提升AI素養。

「我的行動承諾」加強版撥款計劃（第二階段）現已開始申請！

目前教育局透過優質教育基金推出「我的行動承諾」加強版撥款計劃及「我的行動承諾」加強版撥款計劃（第二階段），中、小學（包括特殊學校）可申請一次最多30萬元撥款，用於國民教育和國安教育，媒體資訊素養教育，及/或促進學生身心健康，資助項目包括學生講座/工作坊、參觀、體驗活動、教師工作坊、購買或製作教材等。若希望了解申請撥款詳情，參閱此文章。

《香港01》能因應中/小學的不同需要，推出媒體和資訊素養，以及國民教育和國家安全教育的支援，形式不限，包括學生、家長或教師講座/工作坊、校本專業支援、教育資源庫、到訪《香港01》或其他主題式的體驗活動等。

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