《香港01》薄扶林舞火龍青年體驗　中大生走出課堂悟非遺傳承

適逢《香港01》十周年，01教育舉辦「中秋舞火龍青年體驗活動」，推動非遺文化走入校園。日前（9月24日）迎來重頭戲「薪火相傳巡遊」，來自香港中文大學等院校的青年新血走入薄扶林村，由紮作到親身舞動火龍，在火光與汗水中見證百年傳統與青年活力的交融。



多名中大本科生及研究生參與是次「薪火相傳巡遊」活動。（梁鵬威攝）

中大推非正式學習走出校園 26名學生親睹百年堅守

鄰近薄扶林村的華富邨即將迎來清拆重建，這座象徵香港草根自強與鄰里互助的歷史地標即將交替。《香港01》走過十年，致力由「時代記錄者」跨前一步化身為「傳承者」；香港中文大學學生事務處亦積極推動學生走出象牙塔，主動促成是次合作。

中大學生事務處高級學生發展經理葉家文表示，處方一直透過「華夏藝坊」等計劃推廣中華文化，是次共有約26位中大本科生及研究生參與，更涵蓋非本地生。他指，面對具代表性的本土非遺，學生需要的不是網上圖片或冰冷資料，而是近距離觸摸傳統：「中秋節往往可能只係留於表面（食月餅、玩燈籠），今次可以畀同學親身感受節慶背後嘅『團圓』同『連結』。」

葉家文表示，面對具代表性的本土非遺，學生需要的不是網上圖片或冰冷資料，而是近距離觸摸傳統。（林澤鋒攝）

親手紮作顛覆非遺印象 不再是博物館靜態展品

對於參與的大學生而言，這次深度體驗徹底顛覆他們對傳統非遺的刻板印象。中大文科四年級生 Ariel 坦言，以往總覺得非遺古老、遙遠，甚至帶有傳統村落的封閉感，以為外人難以涉足。

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然而，親身參與後，她驚喜看見活動吸引小學、中學至大學不同年齡層參與，「村內嘅師傅同長輩好努力將手藝宣揚開去，令到愈嚟愈多唔同年齡同階層嘅人都接觸到，呢個係一種幾好嘅突破。」有意投身教育界的她更表示，親身扎作與舞龍為自己積累了寶貴的文化底氣，日後向學生講述香港本土歷史時能更有說服力。

有意投身教育界的Ariel表示，親身扎作與舞龍為自己積累了寶貴的文化底氣，日後向學生講述香港本土歷史時能更有說服力。（林澤鋒攝）

中大工商管理學士（IBBA）三年級生曾鉦傑亦深有同感。他笑言，過去認知中的非遺猶如「擺喺博物館玻璃櫃裡面嘅銀飾」，既安靜又充滿距離感；如今親自上陣舞火龍，全場氣氛高漲，令他體會到前所未有的震撼，「如果有人舞到攰咗，大家會即刻幫手接替同扶住龍身，呢種同舟共濟嘅團體精神，係其他普通活動體會唔到嘅。」

曾鉦傑（左）表示，如今親自上陣舞火龍，全場氣氛高漲，令他體會到前所未有的震撼。（梁鵬威攝）

青年非抗拒傳統文化 倡善用社交平台建「參與入口」

面對不少本土傳統文化面臨「青黃不接」的傳承困境，兩位大專生均認為，年輕一代並非抗拒傳統文化，關鍵在於缺乏接觸與參與的「入口」。

曾鉦傑表示，許多同輩過節只知吃月餅，往往是因為不知道去哪裡參與舞火龍。他認為，最貼地有效的推廣方式，是青年在社交媒體如 Instagram分享限時動態，「朋友見到朋友親身參與咗，就會引發好奇，互相傳播，吸引更多後生加入。」

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Ariel 亦提到，身邊有同學是透過「小紅書」得知活動並主動報名，可見網絡平台與大學校園講座對文化推廣的效用，她期望未來能有更多免費、落手落腳的實踐渠道，讓青年建立與城市的連結。

兩位同學均表示未來會繼續參與舞火龍及推廣非遺項目，讓這份屬於香港人的共同記憶與文化韌性生生不息。