《香港01》薄扶林舞火龍實操練習　50學生聽鼓聲、打龍餅有板有眼

舞火龍是香港傳統中秋節慶活動，有約200年歷史的薄扶林村亦同樣有舞火龍習俗，經過約五年時間爭取，「薄扶林村舞火龍」於2017年成功列入香港非物質文化遺產代表作名錄。適逢《香港01》成立十周年，團隊與薄扶林村火龍會推出特別教育項目，讓這條原本屬於山村的「火龍」走進校園，讓學生從歷史認識、親手紮作到實際參與，深化對本土文化的認同，推動文化傳承。



早前，來自聖伯多祿中學、保良局朱敬文中學及香港中文大學約50名學生，親身參與薄扶林舞火龍體驗。學生在火龍會總監蕭昆崙等一眾師傅指導下，克服傳統工藝的技術門檻與動態考驗，從摸索到駕馭火龍，以汗水展現有板有眼的傳統手藝與團隊默契。



活動以「體驗式學習」為核心，涵蓋紮作、身法與樂器三大範疇。學生除能深度理解「非遺」文化， 體驗傳統手藝與工匠精神外，亦將於9月「薪火相傳巡遊」環節中，親身一嘗舞火龍盛事。



活動以「體驗式學習」為核心，學生亦同時學到舞火龍的基本動作與節奏。（鄧倩螢攝）

非「舞龍咁舞」 學習蟠龍考驗合拍默契

俗語常說「舞龍咁舞」，意指毫無章法亂舞，但薄扶林舞火龍的精髓恰恰相反。學生需學習包含舞動與翻騰動作的「蟠龍舞動」（俗稱打龍餅）。龍頭重達數十斤，在最前方引領方向，後方的龍身與龍尾隊員必須緊跟軌跡高速奔跑、轉彎與飛躍，且速度要一致，整條龍的動作要與傳統樂器、以及引領火龍的「龍珠」配合。

在薄扶林村街坊福利會天台的實操訓練中，蕭師傅手把手親自傳授身法，以下盤維持重心，眼睛不能只看腳下，隨時觀察前方隊友的動態與龍頭方向。學生起初用較輕的「膠管火龍」嘗試，待熟習後換上插有道具香的禾草火龍，逐漸摸索出技巧，男女學生輪流手握龍竿，經一番練習，步姿終漸具雛形，為禾草龍注入生氣。

來自中文大學的學生，積極體驗這項具百年歷史的香港非遺項目。（鄧倩螢攝）

蕭師傅指出，訓練難點在於當9月「薪火相傳巡遊」真正舞火龍時，整條龍會插滿香枝，隊員要在極窄空間內盤旋，必須時刻防止香頭貼身燙傷，同時避免節奏失調導致陣形潰散。

傳統舞龍時，龍頭在前引領方向，後面的龍身和龍尾隊員必須跟著龍頭的軌跡快速奔跑、轉彎、飛躍。（鄧倩螢攝）

道具香練習體現傳統智慧與美學

傳統火龍由禾草紮成，需插上數千枝點燃的真香。紮作的基本工序包括破竹、削竹、製作支架、鋪上禾草、裝飾、以及插香點睛。學生在第二個體驗環節，就是用道具香學習及體驗在龍珠、龍身及龍頭插香技巧 。

眼看以為只是手板眼見功夫，但要將香枝插得紮實以及整體美觀效果，對角度掌握非常重要。蕭昆崙師傅指出，若果將香垂直直插，香腳與禾草內部的接觸面過短，當火龍高速舞動時，香枝難以抵受劇烈震動與離心力，極易鬆脫飛出；且遠看如同「刺蝟」，星火稀疏，有失美觀。

保良局朱敬文中學學生利用道具香學習及體驗在龍珠、龍身及龍頭插香技巧 。（鄧倩螢攝）

當中竅門要以約45度斜角刺入禾草核心，以增加接觸面積與摩擦力，確保香枝穩固鎖在禾草內，同時讓星火貼合龍身，展現出密集絢麗的視覺效果。不少學生經體驗後，均感受到傳統工藝背後嚴謹的力學與美學智慧。

在第三節是傳統伴奏樂器體驗，學生們學習打鼓、鑼與鈸，體驗「以樂領舞」的指揮與領導力。許多學生原本以為是樂隊敲打音樂來配合火龍動作，但在學習打鼓、鑼與鈸的過程中，才明白真實情況是火龍跟著鼓聲「快、慢、輕、重」而動。

學生要學習三種樂器的敲打律動，更要學習「傾聽」。敲打樂器的同學需要互相配合拍子；舞龍的同學則需將注意力掛在鼓點上，靠聽覺步調一致。這種「以樂領舞」的指揮邏輯，極考驗全隊的專注度與默契。

聖伯多祿中學學生們學習打鼓、鑼與鈸，體驗「以樂領舞」的指揮與領導力。（鄧倩螢攝）

經一番苦練，參與活動的學生已可隨著鑼鼓聲起，靈巧地用龍珠引導，手握龍竿步伐穩健、起伏有致，將「蟠龍翻騰」的氣勢表現出來，為9月的「薪火相傳巡遊」作好準備；蕭師傅對學生的表現亦大為讚賞。

蕭師傅期望透過本次體驗活動，讓薄扶林舞火龍展現其堅韌的生命力，同時吸引年輕新血親手紮下每一根鐵線、體會一次汗水，協助將這項傳統文化傳承下去；他又認為保育不應墨守成規，而是在尊重傳統價值的基礎上有系統地發展，讓香港的非物質文化遺產得以薪火相傳。